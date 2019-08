Uloga suvremene umjetnosti u društvu

Autor: Dnevno/M.T.

10. Međunarodni festival vizualnih umjetnosti ARTERIJA održava se od 17. do 20. kolovoza 2019. u Novigradu.

Kako ističe kustosica Jerica Ziherl: “’Ovogodišnjom Arterijom obilježavamo svojih prvih 10 godina. Zbog toga festival nema neku određenu temu nego je jednostavno jubilaran i prilika za slavlje. Slavimo što smo se, nedaćama usprkos, opet fokusirali na nove umjetničke produkcije i medije, što možemo pokazati radove s prethodnih festivala, a koji su ostali u našoj zbirci, ali prije svega, slavimo s umjetnicima koji su se rado odazvali pozivu, kako s onima s kojima smo surađivali jednom ili više puta, tako i s onima s kojima radimo u kontinuitetu. Kažimo da je to prilika za pogled unatrag, da se osvrnemo što smo i ako smo, opravdavali dekadu postojanja. Kroz ovih devet godina Arterije osmišljene kao platforme koja se zasniva na promišljanju uloge suvremene umjetnosti u društvu te kao model suradnje, razmjene znanja i iskustava među umjetnicima iz različitih disciplina i krajeva, u Novigradu je boravilo i izravno sudjelovalo 128 autora. Izvedeno je 31 performans, 21 radionica te je, s autorima ili bez njih, predstavljeno 57 (ambijentalnih) instalacija i 56 video radova na različitim prostorima starogradske jezgre. Ubrojimo li tu još 15 glazbenih nastupa i naposljetku, više od 500 radova, što slika ili crteža, što fotografija i objekata koje smo izložili, dolazimo do hvalevrijedne brojke. Nije samo statistika na našoj strani. Sve te godine uključivale su i vrijeme istraživanja, kreativnosti, aktivizma, entuzijazma i veselja, ali i puno sumnji, frustracija, umora pa i promašaja. No, važno je bilo i ostalo okruženje u kojem se stvara, izvodi, komunicira, čuva i njeguje draga nam umjetnost. Bez obzira na to što smo kroz Arteriju bili skloniji nekoj otvorenijoj i fleksibilnijoj manifestaciji vizualnih umjetnosti, ali i procesu koji ukazuje na društvene, emotivne i estetske karakteristike u najširem mogućem kontekstu, možemo izdvojiti njezine osnovne značajke imenujući ih kao pozitivne vrijednosti. To je prvenstveno podržavanje novih umjetničkih produkcija i inovativnih tema, zatim afirmacija i dijalog različitih generacija umjetnika, međunarodna suradnja i sustavna promocija suvremene umjetnosti među lokalnom zajednicom i širom publikom te ne manje važno – upotpunjavanje muzejskog fundusa. Nadamo se da smo unutar zgusnutog turističkog narativa grada uspjeli ubaciti neke druge i drugačije priče, postojeće i druge lokacije kao dio izložbenog iskustva, kao i to da su tragovi povijesti došli u bliski odnos s onima iz sadašnjosti.”