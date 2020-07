U sklopu 66. Splitskog ljeta otvara se izložba ‘Trkači’ Dubravke Lošić

Autor: Dnevno.hr/M.T

U srijedu, 15. srpnja, u sklopu 66. Splitskog ljeta, u Klaustru crkve sv. Frane u Splitu otvara se izložba ‘Trkači’ Dubravke Lošić, suvremene umjetnice rođene 1964. u Dubrovniku.

Ciklus je to od 13 velikih formata u kombiniranoj tehnici asemblaža, nastalih u razdoblju od 2007. do 2010. Likovna su to djela koja govore neprekidnoj dinamici pokreta, potrazi za većim prostorom, širenju teritorija i granica, padanju i uspinjanju.

Figure trkača nešto veće od prirodne ljudske veličine predstavljaju veliku sliku uznemirenog svijeta, zapisala je u katalogu kuratorica izložbe Margarita Sveštarov Šimat, likovna kritičarka koja već godinama prati rad Dubravke Lošić.

“Veliki su Trkači u svojem nemiru, buci i brujanju psihomahija – duševna borba. Slika su izgubljenog zlatnog sklada i euritmije slikara panatenejskih amfora i klasičnog aristotelijanskog logocentrizma. U ditirambski se metar upliće metež i zbrka, bujanje kaosa, aritmija, panika i phobos koji trku pretvara u bijeg. Ukazuje se u rezonancama Picassova Guernica i Dubravki svojstvena palindromija čitanja po kojoj pogled uvijek ima još jedan povratni impuls.”