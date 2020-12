Tradicionalna izložba HDLU Rijeka

Autor: Dnevno.hr/M.T.

74. godišnja izložba članova HDLU Rijeka – tradicionalni program predstavljanja recentnog stvaralaštva članstva – održava se od 22. prosinca 2020. do 22. siječnja 2021. u Galeriji Juraj Klović.

Na izložbi sudjeluju: Miranda Bačić, Domagoj Barić, Toni Belobrajdić , Borislav Božić, Barbara Cetina, Jelena Cetinja Vukelić, Lea Čeč, Karlo Dragan Došen, Alma Dujmović, Dražen Filipović Pegla, Gea Golović, Silvia Golja, Mirta Grandić, Ana Grubić, Igor Gržetić, Edi Gustin, Želimir Hladnik, Ana Hrćan Šojat, Egon Hreljanović, Dario Jurjević, Dubravka Kanjski, Boris Kačić , Vitomir Kelava, Matko Kezele, Branko Jani Kukurin, Dalibor Laginja, Branko Lenić, Emil Mandarić, Tatjana Masterl, Mirjana Marušić Gorska, Dora Mihaljević, Eda Mihovilić, Miomir Milošević, Ivica Nikolac, Ambroz Oroši , Tea Paškov, Željan Pavić, Tanja Pećanić, Zvonimir Pliskovac, Georgette Yvette Ponté, Luisa Ritoša, Boris Roce, Darija Stipanić, Miljenka Šepić, Alen Šimoković, Aleksandar Tomulić, Lena Ternovec i Istog Duško Žorž.

Godišnja izložba HDLU Rijeka i ove 2020. godine slijedi svoj tradicionalni put. Iako kriza uzrokovana virusom covida 19 onemogućuju normalan rad, održati ćemo je bez svečanosti otvorenja, okupljanja i druženja po kojem je ona uvijek bila prepoznatljiva i na neki način nas je uvodila u radost blagdana i završetka tekuće godine. Teškoćama usprkos, za izložbu se prijavilo 48 umjetnika sa svojim recentnim radovima, mnogima nastalima upravo u trenucima novonastalih okolnosti, ističu organizatori.

Složeni pluralizam osobnosti i nadalje je vidljiv, uglavnom su to već Rijeci poznati autori no javljaju se i neka nova imena, svježe i zanimljive osobnosti. Rezultat je heterogen, spoj raznolikosti, suprotnost stilova, tehnika i izraza koje je nemoguće, to jest, nepotrebno, pomiriti i objediniti. Svaki je rad djelo za sebe i kao takvo predstavlja umjetnika koji ga potpisuje, svjedočeći tako vrijednosti i nastavljajući svoju umjetničku praksu u cjelini. Rad na izložbi predstavlja samo naznaku, notu koja potiče znatiželju u sagledavanju kompleksnosti sveukupnog stvaralaštva predstavljenog umjetnika.

Ove godine selekciju, kao i sam postav izložbe napravili su članovi Umjetničkog savjeta: Zdravko Milić, Dražen Filipović Pegla i Borislav Božić. Selekcija se odnosila na izbor radova i nastojanja isticanja autonomnosti individualnih identiteta, njihove tehnike, stilova i izričaja te je išla u korist kreativnosti i kvalitete. Nakon tako zacrtane selekcije, rezultat je zanimljiv, uspješan u svojoj zamisli da predstavi cjelinu, više ili manje međusobno ujednačenu. Jer, objedinjeni i prezentirani tu svi zajedno, umjetnici različitih koncepata, poetika, čak i generacija uspijevaju u predstavljanju duha vremena i mjesta. Zajedništvo različitosti, spoj suprotnosti i energija svakog zasebnog tvori jedan specifičan i zanimljiv ritam te izložba pruža živost i dinamiku.