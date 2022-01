‘TOG SU DANA SVI U KUĆI BILI SRETNI’: Kći Ive Pukanića predstavlja fascinantnu izložbu o gubitku, bliskosti i čežnji

Autor: Dnevno

U petak, 28. siječnja u 19 sati, u Galeriji Galženica u Velikoj Gorici, u sklopu ovogodišnje Noći muzeja, otvara se druga samostalna izložba mlade fotografkinje Sare Pukanić, studentice diplomskog studija fotografije pri Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, naziva ”Toga su dana svi u kući bili sretni”.

Autorica će izložiti tri serije analognih fotografija (Jedna za dušu, 2019.; Roza, 2020.; Oni i ja, 2021.) koje obilježava intimistički pristup obiteljskom naslijeđu, sjećanju na preminule članove obitelji i ispitivanju fragmentarnosti vlastita identiteta.

Svaka je serija jedan “čin” priče o gubitku, bliskosti, nedovršenosti i čežnji, ali u cjelini funkcioniraju kao prolog za budućnost. Kustosica izložbe i autorica predgovora je povjesničarka umjetnosti Jozefina Ćurković.

”Povijest obitelji, povijest gubitka, selektivno sjećanje, dijeljeni pogled, gledanje između redaka, gledanje u budućnost, odvraćanje pogleda – nerijetko premrežuju naše suočavanje s obiteljskim albumom i pripadajućim mu imaginarijem likova i uloga (jer fotografija uvijek i neizbježno jest suočavanje – bilo da smo iza objektiva, ispred njega, ili promatramo rezultat toga procesa). Fotografije Sare Pukanić nastaju na sjecištu tih pojmova. Međutim, ona se ne suočava samo s konkretnim događajima ili osobama iz svoje obitelji, nego i sa svojom genealogijom, koju su drugi ispisali iz različitih uglova, nastojeći se u njoj suvereno pozicionirati. Njezino se vizualno pripovijedanje odvija kao izmjena triju činova uprizorenih u tri serije fotografija, mahom portreta i autoportreta. Oni se neprestance prelijevaju iz jednoga u drugi, neovisno o kronologiji njihova nastanka, komunicirajući vlastitim simboličkim jezikom u mreži obiteljskih pogleda, dosljedno prožeti aurom suzdržanosti i melankolije. Ako bismo ih ipak željeli strukturirati, mogli bismo svaku od serija povezati s jednom tematskom odrednicom: suspenzija (Jedna za dušu), rekonstrukcija (Oni i ja) te raščlanjivanje (Roza)”, piše Ćurković u predgovoru izložbe.

Kao popratni program izložbe, u četvrtak, 17. veljače, u Galeriji Galženica, održat će se razgovor s umjetnicom kojeg će moderirati kustosica.

Za sve one koji ne mogu nazočiti izložbi, a zanima ih Sarino viđenje izložbe, mlada je fotografkinja opisala tri ciklusa koja predstavlja.

Jedna za dušu, 2019.

analogna fotografija (tisak na foto papir)

28 fotografija dimenzija 50 × 50 cm / 30 × 30 cm / 40 × 27 cm

“Boris je bio moj tetak, nepokolebljivi avanturist. U zimu 2019. godine odlučila sam napraviti seriju njegovih portreta. Boris je tada već sedam godina bio onkološki pacijent. Kad sam ga počela fotografirati, nisam mislila da će osam mjeseci poslije preminuti. Moja želja kroz proces fotografiranja bila je približiti se njemu i upoznati mjesta na kojima je on volio provoditi vrijeme, istraživati ih i shvatiti Borisa još bolje. Svaki put kada bi se našli, bio je pun energije i spreman za avanturu, odjeven u jedan od svojih ribičkih ili kaubojskih outfita. Tijekom svih naših druženja energija je bila toliko pozitivna da bih na trenutke zaboravila koliko je on zapravo bolestan. Volio je pecati, volio je konje, volio je boraviti u prirodi. Čini mi se kao da mu priroda skreće misli od boli. Iz tog razloga, u prirodi je i nastao najveći broj fotografija. Imala sam osjećaj da, kada bih okinula fotografiju, malo produžujem njegov život. Zadnji put sam ga imala priliku fotografirati za njegov rođendan, u svibnju 2020. Nakon toga je izgledao sve bolesnije te se odbijao fotografirati. Mislim da nije želio razbiti magiju vječnog dječaka”, rekla je Sara Pukanić.









Oni i ja, 2021.

analogna fotografija (tisak na kapafix ploče), arhivske fotografije iz obiteljskog albuma

36 fotografija dimenzija 23,5 × 15,5 cm / 8,5 × 6 cm

“U seriji fotografija pod nazivom Oni i ja bavim se rekreacijom obiteljskog albuma. Kroz proces fotografiranja odlučila sam se približiti očevu pogledu u ulozi fotografa, ali isto tako približiti se i majci u ulozi modela. Oponašanjem njihovih uloga pokušavam ostvariti dijalog koji je u ovom slučaju neverbalna komunikacija između nas troje. Nadahnjujući se kadrovima, interijerom i odjećom koju su oni koristili, pokušavam postati dio tih sjećanja, no istovremeno težim stvaranju novih sjećanja koja uključuju i mene. Intenzivnijim pregledavanjem obiteljskog albuma, biranjem pojedinih fotografija kako bih ih rekreirala, analizirajući ih, određeni kadrovi toliko su mi se usjekli u sjećanje i dali mi osjećaj pripadanja tom trenutku”, ističe Sara Pukanić.

Rad je nastao pod mentorstvom dr. sc. Jelene Blagović i Davora Konjikušića u okviru kolegija Umjetnička fotografija na diplomskom studiju fotografije pri ADU Zagreb.

Roza, 2020.

analogna fotografija (tisak na foto papir)

12 fotografija dimenzija 41 × 42 cm / 58,5 × 38 cm / 58,5 × 40 cm









“Roza stvara osjećaj skrbi, nježnosti, samopoštovanja i ljubavi te osjećaj prihvaćenosti. Roza je za mene boja univerzalne ljubavi. To je moja omiljena boja. Roza se sastoji od fotografija barbika, moje mame i tate, kreveta, cvijeća, škampa, mobitela, četkica i konaca za zube te mene same. Barbike su simbol toga da sam kroz cijelo djetinjstvo dobivala uvijek ono što sam htjela. Volim zamišljati mamu i tatu u ružičastom svijetu, o njima razmišljam svaki dan. Kada bi mama radila škampe na buzaru, znala sam da je poseban dan, obično bi taj dan svi u kući bili sretni. Kroz djetinjstvo nisam mogla kontrolirati neke situacije, zato sada imam potrebu kontrolirati i male stvari, primjerice često pranje zuba i čišćenje zubnim koncem. Mobitel je uvijek uz mene, ne volim biti sama sa svojim mislima. Krevet mi pruža osjećaj mira, u njemu mogu biti u svom ružičastom svijetu. Cvijeće pomaže kod tretiranja poremećaja raspoloženja jer smanjuje tjeskobu i nemir. Dok se prvi put fotografiram gola, zanima me kako ću se osjećati ispred roze pozadine, ulazeći u vlastiti rozi svijet”, zaključuje mlada fotografkinja.