‘STVARANJE MJESTA’: Fantastična izložba Orsata Frankovića stigla je u Zagreb, tema je itekako aktualna

Izložba grafičkog dizajnera Orsata Frankovića pod nazivom Stvaranje mjesta za zagrebačku je javnost otvorena 30. ožujka u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva (HDD). Odabrani radovi osnivača i kreativnog direktora studija Flomaster, nastali u razdoblju od 2001. do 2021., izloženi su kao dio tematskog ciklusa programa HDD-a namijenjenog predstavljanju i kritičkom vrednovanju rada hrvatskih dizajnera srednje generacije.

U svome se radu dizajner često kritički osvrće na monokulturu dubrovačkog masovnog turizma koja, po njegovom mišljenju, transformira prostorni i društveni kontekst do neprepoznatljivosti te, kada su potrebe zajednice u pitanju, do neuporabljivosti. I sam naziv izložbe, Stvaranje mjesta, otvorene do 15. travnja, sugerira njegov kritički pogled te je svojevrsni kontrapunkt općeprihvaćenom pojmu “stvaranja destinacije” koji doživljava kao devalvirajući proces u društvenom te dugoročno i u ekonomskom smislu.

“Alat za društvenu promjenu”

Kako će Franković objasniti svoj rad: “Važno je osvijestiti da je dizajn i društvena i politička praksa, on je jedan od alata pomoću kojeg strukture moći oblikuju i reguliraju društvene odnose. Pa ako znamo da to čine zahvaljujući i dizajnu, zašto ne bismo u nekom izmijenjenom kontekstu, krenuli ‘odozdo’ i koristili dizajn kao alat za društvenu promjenu?”

Upravo u vjeri da će svojim radom potaknuti raspravu o temama koje negativno utječu na život zajednice, učestvovao je u procesu kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture, surađivao na projektima Art radionice Lazareti, sudjelovao u pokretanju i organizaciji Unseen Mini Film festivala u Cavtatu, oblikovao vizualni identitet i plakate Dubrovačkih ljetnih igara te pakiranja proizvoda za Aromu Raguseu. Svi navedeni radovi mogu se vidjeti na izložbi, a dio njih nastao je i u suradnji s drugim umjetnicima poput Ane Opalić, Marka Ercegovića, Pera Mrnarevića ili Zorana Đukića s kojima, uz mjesto rođenja, dijeli i interes za ovu temu.

Jedan dio eksponata tako direktno tematizira stvarna mjesta, poput autorova rodnog Dubrovnika, dok preostali materijali komuniciraju žudnju za obnavljanjem veza s drugim mjestima, ljudima, zajedničkim prostorima, iskustvima i sadržajima koji su se u protekle dvije pandemijske godine pokazali dragocjenima.

“Ova izložba nudi pregled načina na koje se grafičkim dizajnom može komunicirati, čitati, interpretirati, kritički analizirati, zamišljati, čak i iznova kreirati stvarna i imaginarna mjesta. Jedan plakat ili knjiga mogu nas odvesti na putovanje mjestima, učiniti nas svjesnijima skrivenih dimenzija poznatih nam okruženja ili nas uvesti u posve nepoznata. Naizgled konvencionalna stvar poput naslovnice romana može postati prizorište, a taktilni aspekt knjige može nas uvesti u prostor koji ona tematizira. Na tom tragu i obična poštanska marka možda nije pismo, ali je početak putovanja jednog pisma u daleke krajeve”, kako kustos i kreativni autor koncepta izložbe, Marko Golub objašnjava.

Stoga se kao dio odabranog postava može pronaći i naslovnica romana Kradljivica knjiga, kao i prikaz procesa nastajanje iste, a za koji je autor knjige Markus Zusak rekao da je identičan njegovu načinu rada. Posebnu priču nosi i oblikovanje fotografske knjige Dom autorice Ane Opalić koja nas, presvučena u zidnu tapetu, taktilnim iskustvom uvodi u fotografski sadržaj domova koji, naizgled obični, snažno odišu atmosferom ljudskog stradanja.

Kao najstariji uvršteni rad na izložbi nalazi se i primjerak nagrađene poštanske marke, izrađene povodom obilježavanja 100 godina društva hrvatskih književnika, 2001. godine.

Krajem kolovoza Stvaranje mjesta gostovat će u sklopu programa dubrovačke Art radionice Lazareti (ARL), a krajem godine i u Multimedijalnom kulturnom centru (MKC) u Splitu.

Orsat Franković grafički je dizajner s diplomom Studija dizajna Arhitektonskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu i magisterijem MA(RCA) Royal College of Art u Londonu. Suosnivač je i kreativni voditelj studija Laboratorium koji je djelovao od 2003. do 2012. nakon čega je osnovao vlastiti studio Flomaster u kojem i danas djeluje. Tijekom dvadesetpetogodišnje karijere autor je niza zapaženih rješenja u oblikovanju vizualnih komunikacija, a velik dio profesionalnog angažmana posvetio je dizajnerskom doprinosu kulturi i civilnom sektorom. Dobitnik je brojnih relevantnih međunarodnih nagrada i priznanja poput ICOGRADA Excellence Award, AICA, ZGRAF Grand Prix, European Design Award, Premio Asiago per l’arte philatelica te niza drugih. Sudjelovao je u procesu kandidature grada Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine kao član programskog inkubatora. Dugogodišnji je član Hrvatskog dizajnerskog društva.