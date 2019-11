Srbi odriješili kesu za snimanje ‘Dare iz Jasenovca’, a redatelj otkrio ima li hrvatskih glumaca u filmu o ustaškome logoru

Film „Dara iz Jasenovca“, čije snimanje financiraju Vlada Srbije i Filmski centar Srbije (FCS), trebao bi biti završen do kraja godine, a premijera je planirana za svibanj 2020. godine, na 75. obljetnicu oslobađanja logora u Jasenovcu, priopćila je u subotu ekipa filma.

Film prati sudbinu djevojčice Dare i njezine obitelji u vrijeme Drugog svjetskog rata, neposredno nakon ustaško-njemačke ofenzive na Kozari, kada su mnoga djeca s tih prostora odvedena u Jasenovac, a potom premještena u logor Stara Gradiška.

Glavnu ulogu igra Biljana Čekić (12), djevojčica iz Potkozarja, čiji su preci bili u Jasenovcu, redatelj filma je Predrag Antonijević, scenarij je napisala Nataša Drakulić, a po žanru su autori film svrstali u akcijsku dramu, naglašavajući kako su nastojali da povijesne činjenice budu što vjerodostojnije i točnije.

Antonijević je istaknuo kako je ekipi filma „jako važno da izraze estetiku smrti i ubijanja“, dok su talentirani glumci uspjeli kroz iskrenu emociju pridonijeti „da se grozote manje vide, ali duboko osjete“.

Stručni konzultant filmskoj ekipi je američki ekspert za holokaust Michael Berenbaum, koji je uvjeren da film ima priliku ispričati priču – “jer se ljudi identificiraju sa pričom” – kako bi se spoznala i ispričala istina o Jasenovcu.





Berenbaum je uvjeren da će se mnogi poistovjetiti sa “strašnom sudbinom djevojčice, njezinom hrabrošću i snagom“, sa djevojčicom „koja pokazuje život, moć i snagu da bi se to izdržalo“.

“Kvaliteta filma leži u njegovoj suptilnosti i dubokoj ljudskosti. Važno je pokazati da se to desilo ljudima, kao i da su ljudima te monstruozne zločine učinili upravo ljudi, a ne neka čudovišta i druga bića. Smatram vrlo smjelom odlukom da sve to bude prikazano kroz nježnost i nedužnost jedne djevojčice”, rekao je Berenbaum.

Redatelj Predrag Antonijević potvrdio je da je trećina snimanja završena, napravljen je dio koji se snima u logoru, na lokalitetu napuštene ciglane u selu Kolut kod Sombora, gdje su izgrađeni dodatni objekti, te 500 metara pruge, a dnevno je bilo angažirano prosječno oko 270 statista, dok će se drugi dio snimanja odnositi na događanja u logoru Stara Gradiška.

Na pitanje da li u filmu ima glumaca iz Hrvatske, Antonijević je odgovorio kako to – premda ima puno prijatelja u Hrvatskoj – nije moguće i da „nažalost nema hrabrih hrvatskih glumca“ koji bi igrali u njegovom filmu.

Ustvrdivši kako je u Hrvatskoj Jasenovac „tabu tema“, te da bi „sigurno imali problema“ kad bi glumili, Antonijević je ocijenio kako je u Hrvatskoj „iz nekog čudnog razloga došlo do poplave ljubavi prema NDH“.

Američki filmski producent srpskog podrijetla Dan Tana (Dobrivoje Tanasijević) je – ocijenivši „šokantnim“ da „75 godina nitko nije podržao snimanje filma o Jasenovcu – obećao pomoć u distribuciji filma u Sjedinjenim Državama, istaknuvši nadu da će to biti jedno vrijedno filmsko djelo.

„Veoma je važno da film bude iskren, s podacima, jer se radi o povijesnim događajima. Ako je film dobar, nema problema za distribuciju i gledatelje“, ocijenio je Dan Tana, a za redatelja Predraga Antonijevića rekao da je „srpski Steven Spielberg”.

Predsjednica Upravnog odbora Filmskog centra Srbije Jelena Trivan istaknula je da će „Dara iz Jasenovca“ biti prvi igrani film o Jasenovcu, te da neće imati privatnih sponzora, jer je bitno da država stane i za projekta i da se o filmu priča, a cilj je da „doživi holivudsku premijeru“.

Trivan je najavila da će država pomoći kako bi projekt mogao biti „završen na dostojanstven način“.

Naglašavajući kako je riječ o prvom filmu koji će, poslije 75 godina biti snimljen o zločinima u tom ustaškom logoru, na tiskovnoj je konferenciji istaknuto da je to u cijelosti državni projekt, a Vlada i Filmski centar Srbije (FCS) do sada su izdvojili 2,3 milijuna eura, dok su procjene da bi mogao koštati od 2,9 do 3,3 milijuna eura.