SLIKA ZA SVAKU OD 41 GODINE BRAKA! Bračni par u mirovini spojilo slikanje, sada imaju svoju prvu samostalnu izložbu

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Bračni par Vidović radni vijek su proveli u Luci gdje su se upoznali, a u mirovini ih je dodatno povezao zajednički hobi – slikanje. Rezultat toga je njihova prva samostalna izložba koju Riječanima predstavljaju u četvrtak izložbom od 41 slike, s po jednim djelom za svaku godinu braka.

“Boje Primorja” naziv je prve samostalne izložbe Ivana i Mirjane Vidović čije će otvorenje biti upriličeno u četvrtak, 28. travnja u 18 sati u Mjesnom odboru Pećine, Janka Polića Kamova 73/A. Zainteresirani izložbu mogu razgledati od ponedjeljka do petka od 8 do 12 i od 14 do 16 sati sve do 27. svibnja.

Bračni par Vidović slikanjem se počeo baviti u mirovini, u Udruzi SKANI kreativni centar 50+ uz podršku umjetnice Anije Škrobonja.

Mirjana i Ivan upoznali su se u najvećem hrvatskom lučkom poduzeću “Luka Rijeka”, gdje su i zaslužili svoje mirovine. Ne želeći treću životnu dob provesti ispred TV-a, pronašli su zajednički hobi.

“Po odlasku u mirovinu odmah sam se prihvatio raznih hobija pokušavajući pronaći neki zajednički. Tako se izmjenjivalo brodomodelarstvo, drvene igračke za djecu, rastezljivi podmetači za lonce, stoličice poput onih za mužnju krava, stolovi, razni stolarski proizvodi, pletenje košara, ali Mirjana nije bila zainteresirana sve dok nisam počeo slikati u Udruzi SKANI kreativni centar 50+”, prisjeća se Ivan.

Prijelomni trenutak dogodio se u lipnju 2020. kad je Udruga od Grada Rijeke unajmila prostor na adresi Korzo 2/A kako bi njezini članovi

imali ugodan i priborom za slikanje opremljen prostor u kojem će moći stvarati. U znak zahvalnosti što je Mirjana pomogla oko uređenja

prostora maestra Škrobonja ju je nagovorila da joj pomogne naslikati prvu sliku. Nakon dva dolaska u “školicu” ispostavilo se da je Mirjana

slikarica u duši i od tada Vidovići ipak imaju zajednički hobi – slikanje!

Glavnim i odgovornim “krivcem”, osobom zaslužnom za njihovo slikanje, kao i za ovu izložbu slika, smatraju naravno maestru Aniju. Za potrebe slikanja Ivan je sam napravio štafelaje, a dio jedne prostorije u kućici kraj pruge na Pećinama gdje žive prenamijenili su u atelier gdje se trude naslikati što ljepše slike. Stilovi slikanja su im različiti, pa sad imaju i o čemu raspravljati i uvjeravati onog drugog da je baš

njihov način onaj pravi.

Izložba je prodajnog karaktera, koga radovi para Vidović osvoje toliko da ih kupi, na taj će ih način podržati u daljnjem stvaranju.