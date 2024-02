Slavni u novom filmu Jakova Sedlara: Uz Armanda Assantea i zvijezde Krune

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Snimanje novog filma redatelja Jakova Sedlara “260 dana” počinje u svibnju u Osječko-baranjskoj županiji, a na platna bi film trebao početkom iduće godine. Roman “260 dana“ autora Marijana Gubine bit će predložak novog filma. Riječ je o njegovoj priči i priči njegove obitelji i njihovom zatočeništvu u vrijeme Domovinskog rata.

“Ideja je od samog početka prikazati kalvariju hrvatskog naroda u domovinskom obrambenom ratu, jer i tada prije 12 godina nije bila adekvatno ispričana naša novija povijest i to je bio jedan od razloga zašto sam se upustio u cijeli taj projekt”, istaknuli su Gubina i Sedlar za HRT te progovorili o pripremi glumačke ekipe.

“Imamo audiciju u trećem mjesecu u Londonu. Ono što znamo sigurno je da od glumaca možemo računati na Armanda Assantea, hollywoodskog glumca, poznata je Hana Šigula, bit će recimo Pip Torrens iz Krune, bit će Sam Hazeldine, isto iz Krune, bit će još nekoliko glumaca”, otkrili su i progovorili o glavnoj ulozi, djetetu koje će utjeloviti Marijana.

“Hrvatsku istinu moramo promovirati po svijetu”

“Dok nemamo sve potpisane ugovore, nema smisla govoriti, ali glavno lice će biti netko tko nije poznat. To je dijete koje igra Marijana kada je imao deset godina. To će biti jedna dosta zahtjevna audicija, jer to dijete mora biti u Slavoniji mjesec i pol dana, morat će to pratiti i roditelji i s djecom je uvijek malo kompliciranije”, pojasnili su.

“Držite nam fige i idemo dalje. Hrvatsku istinu moramo promovirati po svijetu i za to je zadnji čas. Ako mi to sami ne radimo i to uz pomoć prepoznatih lica, koja godinama djeluju na svjetskoj sceni, to nikoga neće zanima. Uz toliko ratova koji se danas vode, moramo se nametnuti, a tema o kojoj će naš film govoriti je sjajna i vječna”, zaključuju Sedlar i Gubina.