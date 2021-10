Slavna hrvatsko talijanska galeristica Živa Kraus izlaže u MSU

Autor: M. T.

Među hrvatskim slikarima i galeristima rijetko je tko uspio u svijetu kao Živa Kraus koja nije samo bila desna ruka glasovite američke sakupljačice umjetnina Peggy Guggenheim već je i njezina venecijanska galerija “Ikona Photo Gallery“ zadnjih 40 godina jedna od najuspješnijih talijanskih galerija za fotografiju u kojoj su izlagali neki od najvažnijih autora 20. stoljeća. Ova vitalna umjetnica koja i u visokim godinama priređuje iznimne izložbe od utorka gostuje u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti gdje će se predstaviti njezino bogato stvaralaštvo od crteža, pastela i ulja, pa sve do internacionalne galerijske djelatnosti.

Živa Kraus je rođena 4. 10. 1945 u Zagrebu u židovskoj obitelji Ive i Herme Kraus. Kako je Ivo Kraus za života kupovao djela mnogih velikih hrvatskih slikara od Otona Glihe do Frane Šimunovića, buduća slikarica je od malih nogu išla na izložbe, koncerte i u kazalište. Sa bratom blizancem, također poznatim hrvatskim liječnikom i dugogodišnjim voditeljem Židovske općine Ognjenom Krausom, polazila je klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Studirala je slikarstvo na Likovnoj akademiji i diplomirala kod Raula Goldonija. Sa slavnim slikarom Marinom Tartagliom se i osobno družila te isticala da je susret s njim bio važan trenutak u njezinom životu. Nakon fakulteta organizirala je svoju prvu samostalnu izložbu u Zagrebu. Tijekom 1970-ih. bila je glavna pomoćnica Peggy Guggenheim u vođenju Zbirke Peggy Guggenheim, te je potom radila u galeriji “Cavallino di Cardazzo” i bila glavni urednik kataloga za venecijanski Biennale. Bila je kustosica međunarodne izložbe održane Veneciji 1978. godine nazvane “Od prirode umjetnosti, od umjetnosti prirodi”.

U vrijeme kada se počela baviti fotografijom, nitko nije radio fotografske izložbe u Veneciji. U njezinoj galeriji “Ikona” su u poslijednih 40 godina izlagali najveći autori povijesti fotografije, poput Williama Kleina, Barbare Morgan, Helmuta Newtona, ali i mnogi neafirmirani fotografi.

Od 1982. do 1991. vodila je likovni program Galerije “Sebastian“ u Dubrovniku, Varaždinu i Beogradu sa 25 izložbi godišnje. Odlazila je u svaki atelier i izabrala svaku sliku, te joj je to omogućavalo da ostane u kontaktu sa domovinom. Priredila je izložbe mnogih naših autora u Veneciji i po svijetu, poput Tartaglije, Julija Knifera, Nives Kavurić Kurtović i mnogih drugih. Tartagliji je napravila veliku izložbu u Veneciji u “Magazzinima del Sale”. Dva puta je bila koordinator hrvatskog paviljona u “Palazzo Fortuny” koji je danas jedan od najznačajnijih prostora izložbi u Veneciji, gdje je 1981. imala prvu veliku izložbu s “Fotografia e Danza”. Za “Magazzini del Sale” je dala prijedlog da se Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu predstavi sa svojim muzejem u izgradnji.

Na recentnoj zagrebačkoj izložbi „Živa Kraus – u svijetu umjetnosti” će se moći vidjeti njezine dinamične apstraktne kompozicije s asocijacijama na krajolik, mitsko i erotsko, a koje obilježava profinjen i blještav kolorit. Slika najviše u pastelu, sporadično u ulju i kombiniranim tehnikama; crta ugljenom i kredama u boji, a publika će se upoznati i s njezinom iznimnom izložbenom djelatnošću od fotografije, koja joj je glavna i trajna preokupacija, do slikarstva, kiparstva i novih medija. Surađivala je s vodećim svjetskim muzejima, galerijama i zbirkama od New Yorka, Pariza i Londona do Jeruzalema i Tokija. Izložba u koncepciji ravnateljice MSU mr. Snježane Pintarić bit će otvorena do 12. prosinca.