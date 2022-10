‘S*ANJE, NAJGORA STVAR KOJU SAM IKAD ČUO’: Sinatra je prezirao pjesmu pionira hrvatske zabavne glazbe

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Karijera Franka Sinatre trajala je 54 godine za koje vrijeme je snimio čak 59 albuma i objavio 297 singlova. Među brojnim hitovima koje je otpjevao našla se i pjesma “Strangers in the night“, koju je Sinatra prezirao, iako ga je vratila na sami vrh i osigurala prvo mjesto na top ljestvicama.

Riječ je o pjesmu čiji je autor zapravo Ivo Robić . Naime, on je napisao pjesmu “Ta ljetna noć” (That Summer Night), a nakon što nije uspjela ući na Splitski festival, Robić ju je prodao. Sinatra ju je objavio 1966. godine na albumu “Strangers in the night”.





Osim što je pjesma zasjela na prvo mjesto Billboard Hot 100 ljestvice, ploča je postala komercijalno najuspješnija u njegovoj karijeri. Ta mu je snimka osigurala i tri Grammyja iduće godine, piše Gloria.

No, iako mu je donijela enorman uspjeh, Sinatra je prezirao tu pjesmu i nazvao je “s*anjem” i “najgorom pjesmom koju je ikad čuo”.

Detalje o njegovom gnušanju prema pjesmi zapisao je Jean-Pierre Hombach u biografiji o Sinatri. “Strangers in the night‘ bila najgora je*** pjesma koju sam ikad čuo”, navodio je slavni glazbenik.