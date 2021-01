ROCK&OFF: Nominacije za treće izdanje nezavisne novinarske nagrade

Autor: M.T.

Proglašenje nominacija za treće izdanje nezavisne novinarske nagrade Rock&Off ove je godine zbog pandemije koronavirusa proteklo u nešto drugačijem tonu te se umjesto u Tvornici kulture, kako je to bilo dosad, održalo u studiju Unisona.

Urednica Nina Trumbić s Radija 101, direktor nezavisne glazbene novinarske nagrade Krešimir Blažević te umjetnički direktor Hrvoje Horvat, koproducent nagrade Dražen Goreta iz Tvornice kulture te Krešimir Madunović, predsjednik uprave Iskona, sponzora nagrade pročitali su nominirane u svih 10 kategorija. Proglašenje nominacija je koordinirala voditeljica Martina Validžić, koja će treću godinu biti i voditeljica manifestacije.

Upravo pandemija svjetsku je glazbenu industriju doslovno paralizirala, no srećom po sve zaljubljenike u glazbu, glazbenici se nisu odmarali. Upravo suprotno, neobična godina iza nas inspirirala ih je u stvaranju nove glazbe, a neki od njih posebno su se iskazali te su zaradili nominaciju za Rock&Off.

Žiri sastavljen od 83 novinara/glasača iz najrelevantnijih domaćih medija u prvom je krugu predložio svoje favorite i to čak 380 jedinstvenih glazbenih imena u svim kategorijama. Prijavljeno je bilo više od 90 albuma i 200 pjesama, a ove godine su za Koncertnog izvođača godine mogli konkurirati i oni koji su koncerte održavali online. U drugom krugu novinari su odabrali i one koje prolaze u nominacije. Pobjednike ćemo saznati 4. veljače na trećoj, drugačijoj dodjeli Rock&Off nagrada.

Željka Veverec, koju znamo kao pjevačicu sastava Mangroove, sa svojim projektom Je Veux ima najviše nominacija, njih čak pet, a slijede ju ABOP, Alejuandro Buendija, Boris Štok, J.R. August, Mark Mrakovčić, Rundek & Ekipa te Valentino Bošković s tri nominacije.

Devet kategorija Nagrade Rock&Off su: Album godine, Pjesma godine, Veliki prasak, Koncertni izvođač godine, te izvođači godine u žanrovskim kategorijama “Rock&Off”, “Pop&Off”, “Rap&Off”, “Elektro&Off” te “Jazz&Off”. Zadnja, deseta, kategorija rezervirana je za medijskog pokrovitelja Iskon i njegovu „Iskonovu nagradu publike“ koja će se odabrati na njihovim web stranicama u terminu od 15. do 31. siječnja 2021. godine.

Alejuandro Buendija, Je Veux, Mark Mrakovčić, Rundek & Ekipa te Valentino Bošković odmjerit će snage u kategoriji Album godine, dok se za pobjedu u kategoriji Pjesma godine “bore” Boris Štok, Goran Bare & Majke, Je Veux, Rundek & Ekipa te Valentino Bošković. BluVinil, Je Veux ili Nika Turković osvojit će Rock&Off nagradu za Veliki prasak godine. Rock&Off snage odmjerit će J.R. August, Mark Mrakovčić i One Possible Option, u Pop&Off kategoriji nominirani su Boris Štok, Irena Žilić i Je Veux, a za Rap&Off naslov godine natječu se Alejuandro Buendija, Elemental i Kandžija. “Gusto” je u kategoriji Jaz&Off, gdje su nominirani Chui i Doringo, dok Tamara Obrovac & Transhistria Jazz Ensemble, Trokut i Zvjezdan Ružić zbog istog broja glasova dijele jedno mjesto. Za Electro&Off izvođača godine konkuriraju ABOP, pocket palma i The Siids.