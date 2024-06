Razvod od novinara odjeknuo Hrvatskom: ‘Ljubavnica je godinama agresivno opsjedala našu kuću’

Ove godine obilježava se 95 godina od rođenja čuvene hrvatske fotografkinje Marije Braut, koja je fotoaparat uzela u ruke tek u 38. godini, a koja je preminula u 86. godini života prije devet godina. O njoj je snimljen film ‘Marija hoda tiho’, a osim bogatim, nagrađivanim radom, ostala je upamćena i kao snažna žena. Pred kraj života po prvi je puta progovorila o osamljenosti i jadu nakon napuštanja djece i supruga, gubitku sina i utapanju tuge u alkoholu.

Marija Braut najveći dio svog života strastveno je posvetila fotografiji, ali tek nakon što je proživjela vlastitu obiteljsku dramu – razvod braka s čuvenim, sada pokojnim, novinarom Seadom Saračevićem, široj javnosti najpoznatijim kao glavnim urednikom “Starta”. Razvod je završio Marijinim odlaskom iz obiteljske kuće na Šalati i napuštanjem supruga i dvoje djece, navodi se u intervjuu kojeg je Braut dala za Globus, prenosi Jutarnji.

Drugi brak s Ivom Brautom, također novinarom, nije dugo trajao, no unatoč teškom i burnom životu, ispunjenom gubicima i osamljenošću, tragičnom smrću sina Bojana, Marija se smatrala sretnom ženom, u svemu što joj je bilo bitno u životu.

“Postalo mi je teško u trenutku kada…”

“Rastava od Seada Saračevića bila je teška odluka, no mislim da sam time učinila dobro svojoj djeci. Ljudima je izgledalo kao da sam otišla s ratišta i da sam zapravo svemu ja kriva”, istaknula je tada i otkrila kako je otišla zbog suprugove ljubavnice, kostimografkinje Jasne Novak, nakon 15 godina braka.

“Pošto je Sead bio društven kao i ja, vječito je dovodio po dvadesetak ljudi u kuću. Pojelo bi se ono što bih spremila za sutradan, znala sam u pola noći peći palačinke za hrpu ljudi. No, to mi nije bilo teško. Postalo mi je teško u trenutku kada… znam gledati i gledala sam i shvaćala. Jedna dama je nekoliko godina agresivno opsjedala našu kuću u plavoj kanti, ili rajngli kako su moja djeca nazivala njenog fiću, davila i udavila i Seada, i mene, i cijelu obitelj”, otkrila je tada fotografkinja dodavši kako je odlučila poštovati suprugove emocije, a kasnije je bila i u dobrom odnosu sa bivšim suprugom i njegovom novom partnericom, toliko da im je za blagdane odlazila u njihovu, a svoju bivšu kuću, na druženja.

Drugi brak bio je isto s novinarom, no istaknula je kako je riječ o čistoj slučajnosti. “Sjećam se da smo Sead i ja u braku s užitkom čitali neke članke Ive Brauta. U brak s Brautom pala sam kao zrela kruška, bila je to strast, no sve skupa, nije to bilo bog zna što. Sve sam zaboravila. Od Brauta je rastava bila laka. Preselila sam se u podstanarsku sobu i bilo je gotovo. Ostalo mi je samo to prezime.”

“Nisam željela razbiti njihov svijet”

“Moja je najveća ljubav bio moj prvi suprug Sead Saračević s kojim imam djecu. Drugi brak s Ivom Brautom nije bio tako temeljit. Kasnije imala sam mladog ljubavnika, dvadesetak godina mlađeg. Bio je nećak pokojnog fotografa, mog dobrog prijatelja Nenada Gattina. Zatelebao se u mene i bili smo zajedno nešto godina. Jednoga sam mu dana rekla: ”Dosta s nama, odi upiši fakultet.” Bila je to dobra ideja s moje strane, jer je doktorirao”, zaključila je tada Braut.









Progovorila je i o tome zašto je odlučila otići bez djece. “Nisam željela razbiti njihov svijet. Ostali su u dobrom stanu, ostala im je ista soba, ista kućna pomoćnica, a ja sam otišla u nepoznato. Ne može se hazardirati s djecom pokraj sebe. Kako sam mogla odlučiti koga ću povesti sa sobom, koje dijete? Ranku ili Bojana? Pa nisu oni jabuke”, istaknula je čuvena fotografkinja.