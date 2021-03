Razgovor s Karinom Sladović, jednom od najtalentiranijih umjetnica na svijetu

Autor: Marina Tenžera/7dnevno

Goleme kornjače koje polagano hodaju pod tropskim suncem, rajske ptice koje šire svoja krila i drevne iguane samo su neki motivi koji se mogu vidjeti na izložbi “Ekvadorski dnevnik” u galeriji “Vladimir Filakovac” jedne od najpoznatijih hrvatskih grafičarki u svijetu Karine Sladović.

Uža specijalnost joj je duboki tisak, grafičke tehnike bakropis, suha igla i akvatinta, a bavi se i slikarstvom, akvarelom, malom keramikom, performansom te ilustriranjem knjiga i časopisa. Nekoliko je puta studijski boravila u Parizu, u Cite des Artes. O njoj je 2007. godine izdana monografija “Fantastični svjetovi Karine Sladović“, autorice dr. Ivanke Reberski, a njezine radove čuva Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Dosad je imala 100 samostalnih i 200 grupnih izložbi, a na prestižnim svjetskim bijenalima grafike i crteža u Švedskoj, Poljskoj, Japanu i Južnoj Koreji dobila je sedam diploma i nagrada. Među njima se ističu dvije – za najtalentiranijeg umjetnika svijeta i za najboljeg crtača svijeta koje je dobila 1997. u Stockholmu na dva različita međunarodna bijenala. U Južnoj Koreji je 2004. proglašena jednim od 100 najboljih svjetskih umjetnika zahvaljujući bakropisu “Znakovi u kretanju” koji je reproduciran na naslovnici monografije.

Karina Sladović zagovara svestranost umjetničkog izraza pa se 2003. okušala i u performansu, koji je izvela u galeriji Matice hrvatske.

U galeriji “Vladimir Filakovac” izlažete novi ciklus crteža i slika s motivima životinja. Kakvim ste se sve temama, odnosno motivima bavili u tom ciklusu?

Izlažem 25 radova nastalih nakon putovanja u Ekvador. Najjače su me impresionirale endemske životinje koje ondje obitavaju, ali i ljudi, njihova slikovita tradicijska odjeća, arhitektura – neokolonijalna i ostaci inkovskih gradnji, Ingapirca je najznačajniji arheološki lokalitet Inka. Ekvadorski ekosustav je kao raj na Zemlji. Divne rijeke, plodne doline u kojima rastu banane – oni su prvi u svijetu po njihovu izvozu – fenomenalni vulkan i dio andskih Kordiljera koji pripada Ekvadoru zovu avenijom vulkana! Išla sam posjetiti Cotopaxi, najviši aktivni vulkan u svijetu, koji sam također naslikala.









Kakve su vaše impresije s putovanja Ekvadorom, zašto ste bili ondje, što ste sve doživjeli?

Volim mijenjati podneblja, u Ekvador sam išla ponajprije zbog interesa za raritetne životinje. Prošla sam ga od Quita, qui to – kečuanski znači mjesto u središtu svijeta. To je najmanje izmijenjen španjolski kolonijalni grad iz 16. stoljeća u Novom svijetu. U maglenoj šumi od Quita prema Pacifiku živi 50 različitih vrsta kolibrića. Susret s tim nevjerojatnim pticama, najposebnijima na svijetu, potpuno me očarao i tu sam u njima pronašla motive za svoju novu izložbu. Posjetila sam Cuencu, kolonijalni grad iz 17. stoljeća, koji je nastao na ostacima inkovskog naselja. Tu sam kupila panama šešir, simbol Ekvadora, koji tamošnji ljudi rade od posebne vrste palme, a najbolje ga izrađuju žene jer imaju tanje prste, a rad je vrlo minuciozan i nije ga lako izraditi. Zatim sam otišla u rodni grad sadašnjeg pape Franje, Guayaquil, koji je najveći ekvadorski grad i luka iz 16. stoljeća. U njegovu parku Seminario žive kopnene iguane, što ga čini jedinstvenim u svijetu! I njih sam likovno obradila, “Iguanino jaje”, npr. Ondje sam se ukrcala na avion i nakon par sati leta pristigla na Galapagos, UNESCO-ov “živi muzej evolucije”, koji je 1832. Ekvador anektirao i doselio prvo robijaše, zatim obrtnike. Galapagos je skupina od 13 velikih i 17 malih vulkanskih otoka na kojima obitava velik broj endemskih vrsta. 1964. osnovan je centar “Charles Darwin” u svrhu očuvanja velikih kornjača. Ondje sam bila opijena ogromnom bioraznolikosću vrsta i rodila se inspiracija za nove motive u umjetnosti. Čaroban je bio susret s ogromnim dvometarskim kornjačama koje sam zatekla u trenutku kad su produžavale vrstu te sam taj njihov čin prikazala na dva rada na svjoj izložbi! Jedinstven doživljaj imala sam uz obalu, gdje sam ležala s morskim lavovima, koji se ondje ne boje ljudi. Njih sam prve naslikala, vrativši se u rodnu zemlju. Plavonogi Booby isto je motiv mojih novih radova – to je morska ptica koja se gega i zviždi, silno je smiješan, zovu ga klaun.

Kako ste odlučili posvetiti život umjetnosti?









Odrasla sam u obiteljskoj kući na Medveščaku, gdje je uz kuću moj vrt, to je zapravo pravo brdo koje se proteže gotovo do Rockeffelerove ulice. Puno vremena sam u djetinjstvu provodila u tom prekrasnom vrtu, punom biljki i različitih životinja, što je razvilo moju ljubav prema prirodi, koju sam kasnije pretočila u umjetnost. Moji roditelji su bili arhitekti, vječno nagnuti nad ogromnim rolama papira za nacrte kuća i industrijskih postrojenja, koncentrirani na svoj posao. Tata je i slikao, njegova ulja na platnu i crteži olovkom i akvareli i dalje vise u našoj kući. Mene i sestru često je portretirao. Mama je šila i bavila se ručnim radom – pletenjem, kačkanjem, tako da sam odrasla u kreativnoj stvaralačkoj atmosferi i udahnula “ono nešto” što te odvoji od rutinskih stvari od kojih se sastoji normalan život. Imala sam muke s ocem koji je smatrao da bavljenje umjetnošću nije ozbiljno za budući život. Tako sam, na njegovo inzistiranje, upisala Pravni fakultet i nakon prvih par ispita odande pobjegla u svoj svijet umjetnosti. Majka je bila puno mekša u pogledu moje odluke da se otisnem u neizvjesni svijet umjetnosti jer je od mojih prvih kreativnih koraka marljivo skupljala sve moje uratke. Ti predmeti još postoje i gledam ih kao nekakve privatne relikvije, npr. od pera sakupljenih u ZOO vrtu napravila sam kolaž u obliku ptice.

Koji su slikari i grafičari iz povijesti i sadašnjosti bili značajni za vaš rad?

Godine 1988. otišla sam na izložbu Goyinih grafičkih ciklusa u austrijski dvorac. U izboru motiva za svoje bakropise Goya nije posezao za biblijskim, povijesnim ili žanrovskim scenama kao drugi umjetnici tog razdoblja, već je prikazivao osobna iskustva, promatranja i vizije pa sam njega doživjela kao uzor za vlastitu putanju po kojoj kanim ploviti u bespuća umjetnosti. Imponiralo mi je kako se kroz te njegove motive očituje njegova nezavisna pozicija spram likovnih konvencija prošlosti!

Kakva su danas vaša sjećanja na studij i suradnju s Dubravkom Babić?









Imala sam nevjerojatnu prednost u odnosu na druge studente moje generacije što sam nju odabrala kao profesoricu. Studirala sam na nastavničkom smjeru ALU-a pa smo mogli birati po vlastitom afinitetu za što ćemo se opredijeliti nakon druge godine studija. Profesor akta Rudi Labaš nekako me usmjerio k njoj, vidjevši kako vješto crtam na njegovu predmetu. On mi ju je preporučio. Ona je tada došla proslavljena iz Pariza, zračila je svjetski, donijela fine pariške boje i igle, šabere, skupocjene papire i sve to dala ne štetivši nama studentima. Često nam je navraćala u klasu i satima smo razgovarali o kompozicijama i tehnikama u umjetnosti. Poklopilo se i to da smo obje velike ljubiteljice životinja i da nam je animalizam spona koja nas veže.

Već prvom mapom “Vrt” osvojili ste visoke pozicije u hrvatskoj umjetnosti. Kako je nastala ta mapa?

Profesorica Babić me preporučila, kao svoju najbolju studenticu, magistru Boži Biškupiću, koji je tražio novo ime grafičara u usponu jer je kći njegova prijatelja, poznatog odvjetnika Vukovića, napisala “neku poeziju”, pa je tražio da se ti stihovi likovno obrade jer on radi edicije mapa. Tada se dogodio fatalni susret, upoznala sam mladu buduću književnicu Milanu Vuković, čija me zbirka poezije “Vrt” potpuno oduševila i dala sam sve od sebe, nadahnuta ljepotom tih stihova! Taj spoj bio je toliko dobar da je ta mapa izložena – kao uži izbor – 2019. u Klovićevim dvorima na izložbi “Linija ljepote – trag nadahnuća 100 godina Grafičke zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu” iz fundusa NSK. U katalogu su reproducirane sve moje grafike iz mape “Vrt”.

Kako odabirete motive koje ćete crtati, što vas nadahnjuje?

Profesorica Babić bila je oduševljena, rekavši: “Mnogi se muče s pronalaskom novih motiva, a iz vas, Sladovićka, pršte motivi!”. Nadahnjuje me – sve, život u svojoj kaleidoskopskoj pojavnosti, u dinamici ciklusa promjena.

Vaše su životinje impresivne, snovite, fantastične, vizije s mnogo ekspresivnosti i energije. Koje ste neobične životinje najčešće crtali i slikali?

Voljela sam se igrati metamorfozama. Nazivi mojih slika govore “Metamorfoza na planetu kljunaša”, “Tajni dogovor o pomicanju asteroida na planetu konja”, “Portret svemirskog konja”, “Planet moljaca”, “Aktivni penetratori crvene alge”, “Patkoviti cvijet metamorfoziran u kljunaša”, “Šumski trač o trudnoj leptirici, ljubavnici cvijeta”, “Paunoslav Krumpirojević zvan Hibridni”, “Seksi cvijet doživljava ekstazu” itd. Lijepo je o mom svijetu napisala u predgovoru moje izložbe u galeriji Vestibul povjesničarka umjetnosti Lida Roje Depolo: “Ovi kolorirani crteži halucinantni su zapisi prepuni poetike i erosa. Sretan spoj biološkog naturalizma s poetikom pjesnikinje”. Uglavnom, prvi stupanj mog rada je nanošenje predmeta iz prirode, koje umatam u vlastiti kreativni proces metamorfozirajući potku u nešto svoje, stvarajući novi vlastiti svijet, koji je živi organizam i ima svoje zakone i red na samo meni svojstven način.

Nekoliko ste puta studijski boravili u Cite des Artes. Kakav je bio vas život u Parizu, što ste sve vidjeli?

Pariz me opečatio, kao osobu i kao umjetnicu. Godine 1991. dobila sam na korištenje hrvatski atelje, u Cite des Artesu, zgradi koja je centar umjetnika iz cijelog svijeta, svih mogućih profila umjetnika, gdje se održavaju koncerti i izložbe, gdje su hodnici na više katova, gdje se stanuje i druži. Da ne budem sama u bijelome svijetu, povela sam kolegu Davora Vrankića i ta je odluka bila presudna za njega jer je ostao ondje. Kao stanovnik Citea koji je u strogom centru Pariza, umjetnik ima priliku uživati nadohvat ruke u remek-djelima najvećih umjetnika svijeta tijekom stoljeća. Tri puta sam koristila tu mogućnost. Ondje sam stvarala nove radove i jednom izlagala na zajedničkoj izložbi. Toliki kulturni input naravno da mijenja čovjeka za 180 stupnjeva. Muzej impresionista, Louvre, Eiffelov toranj i sva druga kulturna čuda bila su mi pred očima.

Kakve je motive imao vaš slavni “Pariški ciklus”?

Pariški ciklus nastao je kad sam treći put boravila u Parizu. “Vrtoglava šetnja Parizom” i “Kraljica Pariza” osobni su simboli proživljenog iskustva, moji halucinantni autoportreti u kojima mjesto (Pariz) postaje naslikana emocija, slika stanja svijesti u tom trenutku. Našto kao James Joyce. Slikala sam vrevu Pariza, sebe golu utpanu u tu velegradsku vrevu. Ljude koje sam susretala naslikala sam i nacrtala karikaturalno, na svoj način, a opet i prepoznatljivo. U nedostatku više novca na putu, kupila sam akrilne boje, koje inače izbjegavam, više volim ulje.

Među vašim nagradama ističu se dvije – za najtalentiranijeg umjetnika svijeta za akvarel “Skočibuha” i za najboljeg crtača svijeta za “Mjehurić plavičaste sapunice”, koje ste dobili 1997. u Stockholmu na dvama različitim međunarodnim bijenalima. O kakvim je radovima riječ?

Ti crteži su rađeni u tehnici tuša i akvarela, jako su minuciozni, radila sam ih dugo, jedan sloj preko drugoga, no nisu nagurani, imaju nježne boje, a opet – snažni su. “Skočibuha” visi na zidu našeg veleposlanstva u Dublinu, gdje sam imala izložbu u rodnoj kući Oscara Wildea, preko našeg Ministarstva vanjskih poslova 2003. Irci su poslali novinare na otvorenje pa su me slikali i stavili moju fotografiju uz fotografiju Bonoa iz U2 i Britney Spears na stranicu o kulturi u Sunday Tribuneu, njihovim novinama.

Kakve ste ilustracije radili za knjige i časopise?

Nikad nisam prezala ni od jedne vrste posla, tako da sam već sa 17 godina napravila naslovnu stranicu za deplijan Đačka putovanja, s plavim vlakom i dječicom na tračnicama. I tako se to nastavilo, ilustriranje knjiga, časopisa. U Večernjem listu ilustrirala sam autore kratkih priča, radila sam naslovnu stranicu za književnika Marinka Koščeca “Netko drugi”, ilustrirala sam gruzijske bajke koje su sada na Amazonu itd.

Kakav se erotski element javljao u vašim radovima i kojima?

Ljubav i eros dio su života svakog čovjeka. Od studentskih dana do danas nit koja se proteže u mom stvaranju je erotika. U knjizi pokojnog vrsnog historičara umjetnosti Đure Vanđure “Eros i pornos” reproducirano je nekoliko mojih crteža ljudi u stapanju u ljubavnom činu. Na izložbi koju sam sada otvorila, ovaj put akteri su kornjače, nakon uživo proživljenog iskustva u Ekvadoru kad sam iz zatekla u toj pozi.