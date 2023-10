Rajko Grlić o nikad snimljenom filmu: ‘Teško da postoji drugi koji sam teže prežalio’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Prvi međunarodni Festival nesnimljenog filma povodom 60. rođendana Dvorane Kulturnog centra Beograda, otvoren je predstavljanjem projekta “Čudo u Poskokovoj Dragi” redatelja Rajka Grlića.

“Moje groblje nesnimljenih filmova nije malo. Ima velike i male nadgrobne spomenike a ovo što ćete večeras prikazati kao nesnimljeno je možda najveći nadgrobni spomenik tog groblja. Teško da postoji drugi film koji sam teže prežalio što ga nismo napravili”, rekao je Grlić o nesnimljenom filmu “Čuda u Poskokovoj Dragi” za koji zajedno s Antom Tomićem potpisuje i scenarij.





“Napravili smo jednu veselu stvar”

“Ideja je bila vrlo jednostavna. Ante je napisao jednu divnu šašavu avanturističku knjigu, i onda smo mi sjeli, i promijenili pola knjige i napravili scenarij za koji ja vjerujem da je možda najbolji koji smo nas dvojica ikad napravili. Napravili smo jednu veselu stvar”, kazao je Grlić te se osvrnuo na kinematografiju na kojoj je odrastao.

“Ja sam odrastao na kinematografiji koja je voljela da je netko gleda. U kinematografiji koja je željela da kina budu puna. Ako ja provedem, tri, četiri godine sastavljajući neku priču, bilo bi mi strašno drago da netko sa mnom dijeli tu priču. U tami kino dvorane. Dok su generacije iza nas polako ‘šrinkale’ i smanjivale priče. Sve manje i manje lica, sve više smo bili u stanjima, manje u pričama. Meni se čini da je film u našim krajevima izgubio veselje postojanja. I činilo mi se da je ova Antina knjiga i to što smo mi iz nje izvadili jedan divan predložak za jednu cirkusku predstavu. Tako da je ideja bila da se film vrti u šatorima, da TBF svira uživo, da budu titlovi kako bi se pjevale karaoke , da se pije pivo i jede neka hrana, da se jednostavno napravi neko ogromno veselje oko filma, da se to što se film sveo u art formu malih festivala jednostavno razbije i da se ja oprostim od te kinematografije nekim velikim veseljem. To je bila ideja. Nismo je uspjeli napraviti ali smo joj se strašno veselili”, zaključio je Rajko Grlić.

Ranije je Rajko Grlić komentirao činjenicu što s Tomićem nije mogao zatvoriti financijsku konstrukciju za spomenuti film.

“Čudo u Poskokovoj Dragi nam je uzelo tri godine u uzaludnom pokušaju da ga snimimo. I mi smo se na početku čudili tome nakon zadnjeg filma koji smo zajedno pisali i koji je bio najgledaniji hrvatski film te godine, koji je prodan u preko 30 zemalja, osvojio isto toliko međunarodnih nagrada… Nakon Antine knjige po kojoj je rađen scenarij i koja je gotovo godinu dana bila na čelu liste najprodavanijih knjiga, nakon velikog uspjeha kazališnih inscenacija itd., itd… Nakon toga što su svi, od HAVC-a do HRT-a, od distributera do producenata, tvrdili da je to najkomercijalniji scenarij koji su čitali u zadnjih nekoliko godina… Ali, da skratim i prestanem sa samohvalom i otkrivanjem Antine i moje naivnosti. Ukratko, sve nam je išlo u prilog i usprkos tomu nismo uspjeli sakupiti iznos koji bi garantirao ozbiljno pravljenje filma. Morali smo se pomiriti s činjenicom da kod nas nema tog “ugleda“ na osnovi kojega biste vi mogli nešto dobiti, niti postoji “ne-ugled“ s kojim to isto ne biste mogli dobiti”, komentirao je ranije u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju Rajko Grlić.