Radikalni Tomo Savić Gecan ide na Venecijanski biennale

Autor: M.T.

Projekt “Bez naziva (Hrvatski paviljon) 2022” Tome Savić-Gecana i kustosice Elene Filipović predstavljat će Hrvatsku na 59. bijenalu u Veneciji, izvijestilo je Ministarstvo kulture i medija.

Na Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 59. Međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti, objavljen 16. lipnja stiglo je 20 prijedloga, a nakon pregledanih kandidatura Povjerenstvo za odabir projekta ocijenilo je da umjetnički projekt Tome Savić-Gecana najkvalitetnije i najpotpunije odgovara zadanoj temi Bijenala koju je postavila umjetnička direktorica Cecilia Alemani.

“Izabrani umjetnički projekt ‘Bez naziva (Hrvatski paviljon) 2022.’ bavi se jednim od najaktualnijih pitanja današnjice, ulogom i pozicijom čovjeka u današnjem vremenu kojim dominiraju digitalne tehnologije radikalno mijenjajući odnose čovjeka i stroja, ali i pozicije pojedinca unutar društva”, ističe se u priopćenju.

Povjerenstvo u kojemu su bili kustosica Muzeja suvremene umjetnosti Vesna Meštrić, umjetnici Igor Grubić i Kristian Kožul, profesor Akademije likovnih umjetnosti Zoltan Novak i ravnateljica Uprave za razvoj kulture i umjetnosti MKM Nevena Tudor Perković, jednoglasno je donijelo odluku, koju je ministrica Nina Obuljen Koržinek i prihvatila, istaknuvši “iznimno visoku razinu sadržajne artikulacije prijavljenih projekata i kustoskih koncepcija”.

Kako se ističe u priopćenju, Tomo Savić-Gecan jedan je od najradikalnijih i najznačajnijih umjetnika svoje generacije čiji se rad nastavlja na neoavangardne i konceptualne umjetničke prakse. Tijekom karijere stvorio je opus namjerno neupadljivih umjetničkih djela koja negiraju prvenstvo vizualnoga i dovode u pitanje brojne konvencije u izlaganju umjetnosti, a da se pritom ne povlače u “čiste ideje” konceptualne umjetnosti.

Sudjelovao je na brojnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu među kojima su izložbe u MAMCO (Ženeva), Muzeju suvremene umjetnosti (Zagreb), Kunsthalle Basel, PS1 (New York), Kunsthalle Fridericianum (Kassel), De Appel (Amsterdam), Apexart (New York), Witte de With (Rotterdam), Jeu de Paume (Pariz), Kunsthalle Bergen.

Međunarodno iskustvo i pozicija povjerenice / kustosice Elene Filipović te višegodišnja suradnja s Tomom Savić-Gecanom čvrsto je polazište uspješne realizacije predloženog projekta koji u potpunosti ispunjava sve zadane kriterije u smislu umjetničke kvalitete, artikulacije, načina provedbe, promocijete tehničkih i logističkih zahtjeva.

“Iz te pozicije povjerenstvo je uvjereno kako će odabrani umjetnički projekt ‘Bez naziva (Hrvatski paviljon) 2022’ umjetnika Tome Savić-Gecana i povjerenice / kustosice Elene Filipović ostvariti izniman uspjeh na 59. Međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti u Veneciji“, ističu iz Ministarstva.