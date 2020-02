Predstavljene Filmske mutacije: Festival nevidljivog filma – Kinosraz! Moć kina

Međunarodno festivalsko-simpozijsko izdanje festivala Filmske mutacije u sklopu programskog pravca Doba moći Europske prijestolnice kulture odvijat će se u riječkom Art-kinu od 6. do 9. veljače 2020. godine, rečeno je konferenciji za novinare u Rijeci. Prema riječima Tanje Vrvilo, umjetničke direktorice festivala Filmske mutacije bavit će se reinterpretacijom uloge kinematografa i njegovim emancipacijskim potencijalima: film kao oko stoljeća, a posebni gosti bit će poznati redatelji Abel Ferrara i Albert Serra.

Vrvilo je istakla i vrhunce festivala za koje se očekuje najveći interes publike. Za otvaranje u četvrtak 6. veljače 2020. predviđen je razgovor Alexandera Garcíje Düttmanna i Alberta Serre te premijera njegova novog provokativnog filma LIBERTÉ/Sloboda (2019.). U popodnevnim satima prvog dana festivala održavaju se i dva filmska bloka: Granice filma – Pasolini u 16 sati te Film ili moć u 18 sati, u sklopu kojeg će se prikazati istoimeni film velikoga hrvatskog avangardnog umjetnika Vlade Kristla.

Drugo veliko redateljsko ime, Abel Ferrara predstavit će se u Art-kinu u petak 7. veljače. Festivalski program nastavlja se u 11 sati, i to Kino-razgovorom u kojem sudjeluju sineasti Abel Ferrara i Albert Serra, producentica i performerica Montse Triola, glumica Cristina Chiriac, filmski kritičar Jonathan Rosenbaum i članovi benda Abela Ferrare – kompozitor Joe Delia te glumac i pjevač Paul Hipp. U večernjim satima u 20 sati prikazat će se Ferrarin novi film TOMMASO (2019.)

Posebno će zanimljiv biti nastup Abel Ferrara Banda s gostima koji priprema koncert za riječko kino u subotu 8. veljače s početkom u 22 sata, s glazbom iz Ferrarinih filmova poput BAD LIEUTENANT, 444 – LAST DAY ON EARTH i CHINA GIRL.

Završni dan festivala donosi blok filmova po izboru Nicole Brenez, među kojima se nalazi i donedavno zabranjivani dokumentarac “KRIK”, često smješten na vrhove lista najvažnijih meksičkih filmova, a program Mutacija zaključuje projekcija jednog od najkontroverznijih filmova svih vremena, “Salò ili 120 dana Sodome” velikog Piera Paola Pasolinija.

Kinodvorana Art-kina Croatia postat će tako od 6. do 9. veljače središnje društveno mjesto za moguću emancipaciju Moći kina koja vraća pogled filmu kao oku stoljeća: očištu moći našeg doba. Programska platforma Kinosraz (kinoclash) reinterpretira ulogu kinematografa u izvornom smislu filmskog dispozitiva (filma, kinodvorane, aparata, snimanja i prikaza, kinematografije) u umjetničkoj, kulturnoj i široj zajednici grada.

Kolektiv međunarodnih i domaćih kustosa te filmskih i vizualnih umjetnika predstavlja tridesetak filmskih programa koji povezuju moduse transgresivnog filma u širokom rasponu vrsta i rodova s osobnim teoremima emancipacije slika.

Ana Šegrt, suradnica za programe Art-kina iskoristila je priliku da na festival posebno pozove studente kojima je ulaz na projekcije besplatan.

Festival omogućuje studentima, umjetnicima i široj kulturnoj zajednici grada Rijeke sudjelovanje u širokom spektru filmskih iskustava, od razgovora s umjetnicima i kustosima preko radionica pod naslovom Film ili moć i filmskih hepeninga Kinosinteza do interdisciplinarnog simpozija o politikama kino-oka koji kao središnji interes postavlja transgresijsku petlju anarhije moći u proširenom stoljeću kina.

Programe kustosko-umjetničkog kolektiva Filmskih mutacija u Rijeci pripremaju Nicole Brenez (FR), Jonathan Rosenbaum (US), Albert Serra (ES), Abel Ferrara (US), James Benning (US), Naomi Kawase (JP), Béla Tarr (HU), Pedro Costa (PT), Alexander Horwath (AT), Raymond Bellour (FR), Siegfried Zielinski (DE), Eva Sangiorgi (AT), The Otolith group (UK), Christa Blümlinger (AT), Laura Waddington (UK), Bette Gordon (US), Volker Pantenburg (DE), Bani Khoshnoudi (MX), Ehsan Khoshbakht (IT), Paul Grivas (UK), Branka Benčić (HR) i Tanja Vrvilo (HR).