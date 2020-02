Predstavljen pretprogram 71. Dubrovačkih ljetnih igara

Autor: Dnevno

Pretprogram 71. Dubrovačkih ljetnih igara, koje će se od 10. srpnja do 25. kolovoza ove godine održati na više od dvadeset ambijentalnih lokacija grada Dubrovnika, javnosti su predstavili intendantica Dubrovačkih ljetnih igara Dora Ruždjak Podolski, njen pomoćnik za dramski program Saša Božić, pomoćnik za glazbeni program Tomislav Fačini te ravnateljica Ivana Medo Bogdanović u nedjelju, 2. veljače u Festivalskoj palači, u sklopu Feste svetoga Vlaha i Dana grada Dubrovnika. Potporu su festivalu iskazale zamjenica gradonačelnika Dubrovnika Jelka Tepšić te zamjenica župana dubrovačko-neretvanskog Žaklina Marević.

I ove godine, u 47 festivalskih dana publiku očekuje bogat i raznolik program sačinjen od najkvalitetnijih hrvatskih i inozemnih umjetnika te vrhunskih gostovanja. Sedamdeset i prve Dubrovačke ljetne igre bit će otvorene u petak, 10. srpnja ispred crkve sv. Vlaha svečanom ceremonijom u režiji Marine Pejnović.



Premijerni dramski program donosi djelo ruskog klasika Ivana Sergejeviča Turgenjeva Očevi i djeca u režiji makedonskog redatelja Ivana Popovskog. U koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara i Zagrebačkog kazališta mladih ova će predstava biti izvedena krajem srpnja na otoku Lokrumu. Premijera Držićeve Grižule u režiji Saše Božića i Petre Hrašćanec te u izvedbi Festivalskog dramskog ansambla u suradnji sa zagrebačkom Akademijom dramske umjetnosti, a u sklopu EU projekta Future Epics, održat će se u parku Gradac. Autorska predstava Nataše Rajković i Ivana Penovića Van sebe nastala u sklopu EU projekta Port of Dreamers bit će izvedena na igralištu ispod Minčete. Nakon prošlogodišnjih uspješnica za najmlađu će se festivalsku publiku ove godine premijerno uprizoriti bajke iz dubrovačkog kraja pod nazivom Zlatno libro u koprodukciji Ljetnih igara i Kazališta Marina Držića te uz potporu zaklade Caboga Stiftung. Režiju ovog glazbeno-scenskog djela koje će biti izvedeno u Collegiumu Ragusinum potpisuje Helena Petković, a glazbu sklada Ivan Končić.

Muškatle će preživjeti sve autorice Ive Brdar drama je koja govori iz perspektive generacije koja proživljava posljedice ratova na Balkanu kojih nije bila dio, a posljedice se ogledaju u stalnim dilemama poput one „je li u redu otići?“. Koproducenti ove predstave koja u režiji Ane Tomović nastaje u sklopu EU projekta Future Epics su Heartefact fondacija i Niško narodno pozorište. U sklopu istog EU projekta nastaje i plesna predstava Zagrljaj koreografkinje Meleat Fredriksson u produkciji Vytlicke centra za izvedbene umjetnosti iz Švedske, u kojoj plesači istražuju „crni“ ili „afrički pogled“ kao način propitivanja vladajućih vrijednosti unutar zapadnog društva. Još dvije predstave koje se u sklopu EU projekta Port of Dreamers bave pitanjima migracija i iskustvima bivanja migrantom na europskom kontinentu bit će prikazane ovo ljeto u Dubrovniku. Drama Bezbojni časovi čovečanstva prema istoimenom tekstu Aleksandre Mrđen i Ivane Janošev, inspiriranom djelima Stefana Zweiga Jučerašnji svijet i Zvjezdani trenuci čovječanstva, nastala je u režiji Ivane Janošev, u koprodukciji organizacije civilnog društva Kulturanova iz Novog Sada te mađarskog Novosadskog pozorišta, a bit će izvedena u Lazaretima. Predstava Slovenskog narodnog gledališča Maribor Proslava autora Ivora Martinića u režiji Jana Krmelja bit će izvedena na taraci tvrđave Revelin.

Festivalska će publika i ovog ljeta moći pogledati najpoznatiju tragediju velikog Williama Shakespearea Hamlet u režiji Paola Magellija, premijerno izvedenu na jubilarnim 70. Igrama, koja će se na magičnom Lovrjencu igrati od 12. do 15. kolovoza. Hamlet će i ove godine biti Frano Mašković koji je za tu ulogu, kao i sama predstava, trenutno u finalu za najveću hrvatsku medijsku nagradu Zlatni Studio.

– Dva europska projekta u kojima Igre sudjeluju kao partner i voditelj imaju obvezu podržavati multikulturalnost i mobilnost ideja uz poticanje kreativnosti s drugačijih obzora. Međuinstitucionalna suradnja poput koprodukcija sa Zagrebačkim kazalištem mladih, Kazalištem Marina Držića te Akademijom dramske umjetnosti iz Zagreba uz suradnju s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom omogućuje brzi protok kreativnih energija kao i sažimanje različitih umjetničkih iskustava i generacijskih dosega u jednu cjelinu. Ovu ću prigodu iskoristiti i za spomenuti vrijednu lokalnu suradnju s Umjetničkom školom Luke Sorkočevića, ponajviše na glazbenim majstorskim radionicama koje zadnjih nekoliko godina uspješno ostvarujemo uz potporu zaklade Caboga Stiftung, a nastavak nas očekuje u ovoj godini – kazala je intendantica Dora Ruždjak Podolski, dodajući kako se Igre vesele i povratku na svoju kultnu pozornicu po završetku radova na rekonstrukciji parka Umjetničke škole.

Naime, Igre i Umjetnička škola Luke Sorkočevića uz potporu zaklade Caboga Stiftung zajedno su organizirale glazbene majstorske radionice s istaknutim svjetskim glazbenicima: Stefanom Milenkovićem, Marijom João Pires, Krešimirom Špicerom, Krešimirom Stražancem, Aleksejem Semenenkom i Ištvanom Vargom, a ove godine ta će se suradnja proširiti na likovne te baletne radionice za učenike škole.

Ljubitelji baleta će moći opet uživati u vrhunskoj plesnoj poslastici u parku Gradac, u baletnoj gali koja donosi izbor ulomaka iz najpoznatijih bijelih baleta te plesnoj predstavi I am not scarred u koreografiji Ilje Živoja i izvedbi solista jednog od najboljih svjetskih baleta, ruskog Marijanski teatra.

Glazbeni program 71. Igara otvorit će 11. srpnja izvedba Mozartovog Requiema uz Dubrovački simfonijski orkestar i Oratorijski zbor Crkve svetog Marka s vrsnom sopranisticom Margaretom Klobučar, altisticom Martinom Gojčetom, basom Goranom Jurićem, i tenorom Rokom Radovanom, a pod ravnanjem Tomislava Fačinija na otvorenoj pozornici ispred Katedrale.

U sklopu glazbenog programa ovo ljeto festivalskoj publici će se predstaviti mnogi glazbenici i zborovi, dobitnici prestižnih međunarodnih priznanja i osvojenih natjecanja. Arturo Sandoval, jedan od najcjenjenijih svjetskih izvođača jazz trube, desetorostruki dobitnik Grammya, dobitnik Emmy nagrade, šest puta dobitnik Billboard nagrade i mnogih drugih nastupit će na taraci tvrđave Revelin. Ugledna francusko-gruzijska pijanistica Khatia Buniatishvili, dvostruka dobitnica nagrade ECHO Klassik, koja se smatra jednom od najprestižnijih nagrada u svijetu klasične glazbe nastupit će s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, a violinistica Patricia Kopatchinskaja, dobitnica mnogih nagrada među kojima je i Grammy 2018. godine za album Death and the Maiden, koja danas surađuje s vodećim orkestrima i privlači pažnju svojim neobičnim, često radikalnim nastupima, nastupit će s festivalskoj publici poznatim, talijanskim glazbenim ansamblom Il Giardino Armonico pod vodstvom Giovannija Antoninija. Ruska sopranistica Julia Lezhneva s glasom „anđeoske ljepote“ (New York Times), „čistog tona“ (Opernwelt) i „beprijekorne tehnike“ (Guardian), nastupit će zajedno s moskovskim ansamblom La Voce Strumentale čiji je osnivač Dmitry Sinkovsky. Britanski vokalni ansambl English Voices koji je nastao kao profesionalni zbor za najbolje pjevače koji su napuštali ugledne zborove u Oxfordu i Cambridgeu, na Igrama će voditi cijenjeni Marc Korovitch, trenutni dirigent Zbora Švedskog radija. Zbor je to, koji je od svog osnutka 1986. jako brzo stekao reputaciju izvanrednog ansambla po preciznosti i strasti. Michael Francis, umjetnički direktor Florida Orchestra, dirigirat će orkestrom NYO Canada, kanadskim orkestrom mladih, jednim od najinovativnijih i najkvalificiranijih orkestara za mlade u svijetu. Publici će se predstaviti i Trio Eusebius, pobjednik 16. Međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić, kojeg čine violinistica Eva Šulić, čelistica Tonka Javorović te pijanist David Vuković, dok će klavirski duo Dalibor Cikojević i Zrinka Ivančić, u Kneževu dvoru predstaviti Papandopulovu plesnu suitu Horoskop. Nastupit će i Papandopulo kvartet kojeg čine četvorica hrvatskih saksofonista, Nikola Fabijanić, Goran Tudor, Goran Jurković i Tomislav Žužak, koji veliku važnost pridaju promicanju suvremene glazbe, osobito djela mladih hrvatskih i inozemnih autora. Publiku očekuje i koncertni nastup dubrovačkih glazbenika pod naslovom Dubrovnik na glazbenoj hridi, nastao suradnjom Igara i zaklade Caboga Stiftung, a već dobro poznati i istaknuti umjetnici mezzosopranistica Janja Vuletić i gitarist Maroje Brčić zasigurno će i ove godine oduševiti publiku u Kneževu dvoru.

U sklopu programa 71. Igara, bogatu hrvatsku folklornu plesnu i glazbenu baštinu publici će predstavljati Folklorni ansambl Linđo svojim tradicionalnim nastupima na taraci tvrđave Revelin. Popratni program donosi projekcije domaćih filmova pobjednika Pulskog filmskog festivala u ljetnom kinu Jadran, dok će atriju palače Sponza biti otvorene izložbe slikarice Ivane Selmani te Viktora Daldona.

Igre će 25. kolovoza ispred Katedrale veličanstveno zatvoriti Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije kojim će ravnati maestro Ivo Lipanović, uz nastup svjetskih opernih zvijezda, sopranistice Lane Kos i baritona Željka Lučića.

Financijski plan 71. Dubrovačkih ljetnih igara iznosi 15,7 milijuna kuna kazala je ravnateljica Ivana Medo Bogdanović, dodajući da Igre očekuje još jedna financijski stabilna godina. Ukupan program 71. Igara bit će objavljen za točno mjesec dana, odnosno 2. ožujka, kad se očekuje i početak internetske prodaje ulaznica preko festivalskih stranica www.dubrovnik-festival.hr i servisa www.ulaznice.hr. Više informacija kao i rezervacije za programe koji još uvijek nisu u prodaji prima Ured prodaje na e-mail: [email protected] ili tel.: 020 326 107.

Dubrovačke ljetne igre, kao središte hrvatskog i svjetskog duha i kulture, kao mjesto stvaranja, a ne gostovanja, mjesto susreta, ideja i novih umjetničkih izričaja, i ove su godine tradicionalno podržali Ministarstvo kulture RH, Grad Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija te brojni sponzori, kako bi zajedno ostvarili ovaj najprestižniji kulturni događaj u Hrvatskoj.