Predstavljen međunarodni kazališni projekt “Make a Move” u Rijeci

Autor: dnevno.hr

U riječkom RiHub predstavljen je međunarodni projekt „Make a Move“ – umjetnički inkubator za suvremeno europsko vaninstitucionalno kazalište, Kreativnog laboratorija suvremenog kazališta KRILA, koji će okupiti nezavisne kazališne organizacije i umjetnike iz Hrvatske, Irske, Španjolske i Rumunjske. Za projekt “Make a Move” dobiveno je 200 tisuća eura europskih sredstava. Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Kreativna Europa i podržan je od strane TD Rijeka 2020 i Grada Rijeke.

Cilj projekta “Make a Move” je istraživati i razvijati inovativnu inkubacijsku radnu sredinu i uvjete u kojima će male nezavisne organizacije i nezavisni umjetnici prvenstveno iz područja suvremenog i fizičkog kazališta imati priliku razvijati svoje umjetničke i profesionalne vještine kao i svoje produkcijske prijedloge od faze kreativne ideje do faze završne kazališne produkcije. Projekt je osmišljen kao prostor za internacionalno povezivanje i suradnju, istraživanje i eksperimentiranje te mobilnost manjih organizacija i nezavisnih umjetnika.

Ivana Peranić, umjetnička voditeljica KRILA, predstavila je projekt kao veliki izazov kojem će riječki umjetnici i uključeni partneri Galway Theatre Festival iz Irske, The Institute of the Arts Barcelona te University of Arts Targu-Mures iz Rumunjske, pristupiti s namjerom njegovanja i pružanja prostora za razvoj nezavisnog kazališnog sektora.

Kao ciljevi ove suradnje istaknuti su i iskorištavanje kreativnog potencijala te bolja vidljivost i prepoznavanje vaninstitucionalnih kazališnih praksi, uz popularizaciju suvremenog kazališta na lokalnoj i međunarodnoj razini, a Peranić se zahvalila Gradu Rijeci i Rijeci 2020 na podršci i pomoći prilikom procesa razvijanja projektne ideje i prijave projekta.

U ime Rijeke 2020 prisustvovala je Jelena Milić, predstavnica TD Rijeka 2020 koja je predstavila programski pravac „Kuhinja“ Europske prijestolnice kulture, istaknuvši kako su KRILA jedan od partnera EPK projekta s lokalne nezavisne scene koji će zasigurno sudjelovati i u programskim aktivnostima ovog velikog kulturnog projekta za dvije godine. Naime, pravac „Kuhinja“ zajedno s KRILIMA već provodi projekt „Unreal Cities“ koji se kroz povezivanje međunarodnih nezavisnih kazališnih umjetnika bavi transformacijom urbanih prostora europskih gradova.

Uspjeh kojeg je postigao ovaj umjetnički projekt napomenuo je i pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke Ivan Šarar navodeći kako je „Make a Move“ jedan od rijetkih projekata ove veličine kojeg je u Rijeci razvila jedna nevladina udruga, posebice poznavajući kaotičnost u organizaciji i kulturnoj produkciji na lokalnoj razini koja je često osuđena na improvizaciju u svom radu.

Prezentaciji projekta nazočili su i članovi partnerskih organizacija koji su predstavili svoj rad. Posebno je zanimljiva poveznica s „Galway Theatre Festival“-om iz Irske čija je projektna producentica Máiréad Ní Chróinín iskazala zadovoljstvo što će se Rijeka i Galway, dvije prijestolnice kulture u 2020. godini, povezati kroz zajedničko stvaralaštvo na pozornici te raditi na promicanju zajedničkih vrijednosti suvremenih kazališnih vaninstitucionalnih praksi. Galway se, kao i Rijeka može pohvaliti bogatom kazališnom i pomorskom tradicijom te istaknutim zajednicama nacionalnih manjina, a uz napomenu kako će „Make a Move“ biti uključen i u Galwayev program Europske prijestolnice kulture, Ní Chróinín je izdvojila bavljenje digitalnim tehnogijama u produkcijskom i organizacijskom aspektu projekta.

Eugen Pasareanu, profesor na rumunjskom „University of Arts Târgu Mureș“, istaknuo je suradnju i povezivanje vaninstitucionalnog kazališta s akademskim radom i istraživanjem kojim će se projekt nastojati umrežiti s institucijama visokog obrazovanja u umjetnosti i kulturi prilikom boravka u Târgu Mureșu, posebno zanimljivom gradu u središnjoj Rumunjskoj čija se multikulturalnost ističe u podjednakom broju rumunjskog i mađarskog stanovništva.

Također, sudionici „Make a Move“-a boravit će i u Barceloni, čiji je predstavnik Armando Rotondi, projektni menadžer s „The Institute of Arts Barcelona“ naglasak stavio na benefite zajedničkog razvoja na internacionalnoj razini koji će proizaći iz razmjene i ispreplitanja znanja i iskustava, posebice pri analizi postojećeg institucionalnog i vaninstitucionalnog suvremenog teatra i razvijanja metodologije za privlačenje publike.

Osim navedenih partnera, u aktivnostima projekta sudjelovat će i umjetničke organizacije iz Osla, Montpelliera, Pariza, Graza i Barcelone, a kroz dvadeset mjeseci trajanja u tri europska grada, priliku za sudjelovanje dobiti će i deset lokalnih i regionalnih nezavisnih umjetnika u Rijeci, Galway i Târgu Mureșu. Inkubator u Rijeci će biti održan u rujnu iduće godine, nakon čega će „work-in-progress“ izvedbe biti prezentirane široj publici.

Prema riječima Ivane Peranić, samo ime „Make a Move“, nastalo prema jednom od grafita na riječkom Kontu, govori o kreativnom iskoraku i nadgradnji u odnosu na spomenuti projekt „Unreal Cities“, pri čemu se organizatori nadaju kako pomaci neće biti ograničeni samo na pozornicu, već i na cijelu nezavisnu kulturnu scenu.