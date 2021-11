Pred vama je najljepši vikend u Samoboru, jesenski dan okupan bojama, dobrim vinom, lokalnom gastronomijom i umjetnošću

Autor: T. Š.

Samobor je oduvijek bio jedna od omiljenih lokacija za bijeg iz grada. Poznat po svom šarmu, lokalnim jelima i prirodi koja ga okružuje uvijek iznova zove da mu se vratimo.

Posljednje Via VINO događanje ove jeseni poziva vas upravo u Samobor, na glavni samoborski trg gdje će se u organizaciji Turističke zajednice Zagrebačke županije odviti Via ART, događanje koje spaja vino, umjetnost i uživanje u najboljem od lokalne ponude. U vremenu u kojem je povratak prirodi, samoodrživom razvoju i lokalnoj proizvodnji postao fokus svih nas, zatvaramo Via VINO za ovu jesen upravo u tom raspoloženju.

Zato ovog vikenda, 20.11., od 12 do 18 sati, dođite u Samobor na Trg Kralja Tomislava gdje će s odvijati Via ART, multimedijalna umjetnička izložba koja prenosi priče o vinarima i vinskim cestama ovog područja. Via ART uz to će okupiti i brojne lokalne ugostitelje u čijoj ćete gastro ponudi također moći uživati. Tako će tu biti za vas, između ostalih, Samoborska klet, vinarija Bermet Filipec te hotel i kavana Livadić.

Događanje Via ART odvija se u sklopu projekta ‘In Cultura Veritas‘ kojem je cilj povezivanje, razvijanje i promoviranje kulturne baštine uz vinske ceste. ‘In Cultura Veritas’ poziva vas da obiđete vinske ceste u Zagrebačkoj županiji gdje su u vinu, kulturi, prirodi i gastronomiji uživale čak i svjetski poznate slavne osobe poput Beethovena, Charlieja Chaplina, Isadore Duncan i Franza Liszta.

Ovim zaključujemo događanje Via VINO koje vas je ove jeseni vodilo najljepšim vinskim lokacijama i upoznalo s ljepotama samoborskog, plešivičkog, zelinskog i moslavačkog krajolika. Gledali smo filmove u vinogradu Plešivice, doživjeli uistinu neponovljivo iskustvo koncerta u Sv. Zelini i kroz Via VINARIA još bolje upoznali vinarije Zagrebačke županije, kao i ljude koje stoje iza njih.

Zaokružite s nama ovu predivnu jesen ovog vikenda u Samoboru na događanju Via ART koje će vas još jednom za kraj odvesti u svijet vina i lokalne gastronomije.