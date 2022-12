POTPUNO SMO ZABORAVILI NAŠE OBIČAJE! Božić je rođendanska proslava bez slavljenika: ‘Na adventu u metropoli, Isusa više gotovo da i nema’

Odmah na početku, evo mali test za čitatelje. Jeste li, šećući ovog prosinca adventskim sajmovima u hrvatskim gradovima, vidjeli gdje jaslice sa svetom obitelji? Jeste li na okićenim ulicama i trgovima, između mnoštva veselih poruka, uočili i onu “Sretan i blagoslovljen Božić”? Jeste li igdje uočili kakav spomen Isusa? Ako jeste, koliko puta? Sad usporedite taj broj s brojem orašara čije vam se lice kesilo sa štandova, s javnih površina, sa slika i predimenzioniranih plastičnih likova u nadljudskoj veličini. Ako je omjer orašara naprama jaslicama u vašem gradu manji od 10:1, ne živite u Zagrebu.

Na adventu u metropoli, Isusa više gotovo da i nema. Možete izlizati potplate lutanjem između redova štandova, ali teško da ćete naići na ikakav spomen onoga što se adventom radosno iščekuje – Isusovo rođenje. Poruke “Sretan Božić!” ustupile su mjesto uopćenim “Season’s greetings!” ili “Happy holidays!”, koje kao da se trude pažljivo izbjeći hrvatski jezik, ali i bilo kakav spomen Božića. Da nema okićenih borova i da iz zvučnika ne trešte Wham i Mariah Carey, čovjek izgubljen među svim tim štandovima s kobasicama i pićem mogao bi načas pomisliti da se nalazi usred Oktoberfesta.

“Orašari, gnomovi i patuljci nameću se kao nadomjestak za jaslice“, požalio se prošlog tjedna splitski svećenik don Ante Žderić. Došašće bez Isusa usporedio je s rođendanskom proslavom bez slavljenika. “Novi kulturološki elementi kao što su slavljenje Halloweena i pojava patuljaka, gnomova i orašara u došašću i božićnom vremenu imaju porijeklo u mitologiji zapadne Europe.”





Veliki problem

“Ti elementi sami po sebi nisu loši, ako bismo ih mogli ukomponirati u hrvatsko društvo i kulturu”, kaže don Ante Žderić, koji pomirljivo gleda na uvođenje novih blagdanskih običaja, ali je oprezan u vezi s njihovim nekritičkim masovnim preuzimanjima kakvo je kod nas vidljivo posljednjih nekoliko godina.

Don Ante Žderić dobro je detektirao problem: kao što masovni uvoz jeftine strane robe šteti domaćoj ekonomiji, tako i masovni uvoz stranih kulturoloških proizvoda šteti domaćoj kulturi i tradiciji. Slikovitije rečeno, da bismo napravili mjesta za skandinavske gnomove i njemačke orašare, trebalo je prvo ukloniti jaslice, dio naše vjerske, ali i etnografske kulturne baštine. A sudeći po zagrebačkom adventu – taj je ustupak više nego spremno učinjen. Dok su u ne tako davno vrijeme križanja ulica bila označena kapelicama s raspelom, na križanjima današnjih adventskih štand-uličica uzdižu se predimenzionirani likovi orašara s onim pomalo jezivim zubatim osmijehom. Teško je ne vidjeti dimenziju neke nove religioznosti u toj pojavi.

Odakle toliko velika i tako iznenadna opčinjenost Hrvata orašarima? Lik antropomorfne drobilice za orahe na velika je vrata uveo balet Petra Iljiča Čajkovskog “Orašar”, najizvođeniji balet na svijetu. Na ruskom se izvorno zove “Ščelkunčik” i premijerno je izveden u prosincu 1892. godine u Sankt Peterburgu, a na repertoaru je iste večeri bila premijera njegove opere “Jolanta”, lirske jednočinke za koju je libreto napisao njegov brat Modest Iljič Čajkovski. U pismu prijatelju skladatelj je napisao: “Očito je opera pružila gledateljima zadovoljstvo, no balet baš i nije, i da pravo kažem, unatoč svojoj raskoši, ispao je prilično dosadan”. Svoj je posljednji balet opisao kao “neusporedivo lošiji od ‘Trnoružice'”. Uz ta dva, napisao je i kultni balet “Labuđe jezero”.

Negativni komentari

Kritika je “Orašara” sasjekla. Komentirali su neukusnu scenografiju i kostime, a negativni komentari popratili su i izvedbu balerine koja je nastupila u ulozi šećerne vile. Čajkovski nije dočekao slavu svoga najpoznatijeg djela, kroz koji su se generacije mladih približile svijetu klasične glazbe. Dobra ilustracija toplog prihvaćanja “Orašara” u Hrvatskoj su golemi redovi za karte pred Hrvatskim narodnim kazalištem prije početka tradicionalnog prosinačkog prikazivanja baleta.

Ruskog je skladatelja na stvaranje ovog planetarno popularnog baleta nadahnula priča njemačkog pisca E. T. A. Hoffmana “Orašar i kralj miševa”. U središtu je priče o Orašaru djevojčica Klara koja za Božić od svoga kuma dobiva neobičan dar – drvenog orašara za razbijanje oraha, izrađenog u obliku čovjekolikog lutka. Djevojčici se drveni lutak odmah svidio, no njezin brat Fritz namjerno ga razbije, što Klaru baci u očaj. Te noći Klara se iskrada iz kreveta i nailazi na nevjerojatan prizor: kuća je odjednom preplavljena miševima, a njezin Orašar počinje rasti u velikog generala koji predvodi vojsku slatkiša u ratu protiv vojske miševa.

Ako u otkrivanju izvora fascinacije orašarima odemo korak unatrag, doći ćemo do njemačkih paganskih običaja u kojima je drveni orašar bio popularan božićni dar – odrasli su ga darovali djeci vjerujući da će mala, s ljubavlju izrezbarena figurica zaštititi obitelj od zloduha i donijeti im sreću. Njemačka tradicija darivanja orašara nastavila je svoj život u trećem mileniju u Hrvatskoj – koja se pak istodobno odriče svoga kulturnog naslijeđa. Uz orašare, blagdanski hit već nekoliko godina predstavljaju već spomenuti gnomovi, krpene igračke-ukrasi s tankim nožicama i gomoljastim nosom koji proviruje ispod velike duguljaste kape.









Tako, naime, izgledaju sićušni patuljci koji su prema usmenoj predaji skandinavskih naroda bili zaštitnici obiteljskih ognjišta. Znamo, dakle, kako izgledaju skandinavska mitološka bića koja u starim predajama štite dom.

Zaštitnici ognjišta

Znamo li kako izgledaju naši “domaći”? Zašto naš Malik Tintilinić nije sveprisutna blagdanska dekoracija (kad već nisu jaslice), zašto pored naših simpatičnih, vrckavih vražićaka iz priča Ivane Brlić Mažuranić – tako oduševljeno uvozimo strane?

No vratimo se načas na popularni ruski balet, koji je prošlog tjedna postao predmet jedne ozbiljnije kontroverzije. “Orašar” je, prema uvjerenju ukrajinskog ministra kulture Oleksandra Tkačenka, na popisu djela koja bi Zapad trebao bojkotirati. U tekstu koji je napisao za The Guardian zalaže se za to da se sve izvedbe popularnog baleta obustave “dok Rusija ne okonča svoju krvavu invaziju”.

“Ovaj je rat civilizacijska bitka za kulturu i povijest. U rujnu ove godine Vladimir Putin je potpisao zakonski akt o takozvanom ‘ruskom miru’. Kremlj je u tom dokumentu jasno obznanio da je kultura u rukama vlade oruđe – i čak oružje, i da će aktivno koristiti sve raspoložive prilike, od promicanja ruskog baleta do zaštite prava ruskih govornika u inozemstvu, kako bi ostvarili svoje interese”, napisao je Tkačenko u tom tekstu koji je izazvao brojne reakcije u britanskim i američkim medijima.









Tkačenko traži da se ekonomskim sankcijama Rusiji dodaju i kulturne sankcije. Objašnjava kako je u Putinovoj svijesti današnji svijet rascijepljen između “tradicionalnih vrijednosti” i “pseudo vrijednosti”. Potonje shvaća kao prijetnju prvima i istupa kao globalni predvodnik tradicionalnih vrednota, tvrdeći da je ruska nacija utemeljena na njima. “Potpisavši ovaj dokument, Putin je jasno objavio da rusku kulturu vidi kao sredstvo imperijalističke politike svoje zemlje”, zaključuje Tkačenko, pozivajući na bojkot ruske kulture – a osobito ruskog baleta koji je u zapadnim kazališnim kućama tako obožavan.

Čudni kriteriji

No kazališne kuće u SAD-u i Europi neće postupiti prema njegovoj uputi. Naposljetku, “Orašar” je u predbožićno doba zlatna koka, a solidariziranje s Ukrajinom može pričekati. Teze koje iznosi ukrajinski ministar Tkačenko izravne su i uvjerljive. On je svjestan važnosti kulture u oblikovanju modernog društva, u protivnom se ne bi u jeku rata zamarao takvim efemeralijama. Naravno da kultura nije efemeralija, kultura i mediji poprišta su velikih bitaka, polje na kojem su kroz povijest padale velike sile i uzdizale se nove. Hrvatska je među rijetkim zemljama koje ne vide jasno važnost kulture – ni u ratu, a ni u miru. Po izdvajanjima javnog novca za kulturu, godinama smo držali neslavni rekord u Europi – dok je Island svake godine izdvajao više od 3 posto svog BDP-a za razvoj i poticanje kulture, taj je udio u nas tradicionalno bio manji od 0,5 posto.

Doduše, i taj mali udio novca što ga Ministarstvo kulture i medija s Ninom Obuljen na čelu upućuje putem godišnjih natječaja za financiranje javnih potreba u kulturi u mnogim je slučajevima raspoređen po tako čudnim kriterijima da se čini da bi bilo bolje nemati nikakvu kulturu nego imati takvu kakvu ministarstvo kreira preraspodjelom našeg novca. Razmišljajući o tome kako je orašar zavladao hrvatskim došašćem, pao mi je na pamet onaj skandalozni interni dokument Europske komisije koji je baš u ovo vrijeme prošle godine preporučivao službenicima da iz komunikacije potpuno izbace riječ “Božić” jer ona nije “inkluzivna”. Dokument s uputama navodio je obilje konkretnih primjera neprilične komunikacije, poput čestitanja Božića i spominjanja kršćanskih imena kao što su Marija i Ivan – te nudio poželjne alternative. Umjesto da nekomu kažete “Sretan i blagoslovljen Božić”, po naputku Europske komisije trebali ste reći “Sretni praznici”.

Daljnja dorada

Predlagalo se i da se riječ muškarac ne ističe u vezi s pozitivnim civilizacijskim dostignućima i tehničkim izumima, nego da se radije kaže “dosezi čovječanstva” (kao da je riječ muškarac uvredljiva). Dokument je, ukratko, promicao seksualne manjine i lijevu woke ideologiju. Dokument koji je procurio u javnost izazvao je nevjericu i ljutnju na desnoj strani europskog političkog života i tek ga je nakon glasne pobune i ukazivanja na to da negiranje vjerskih sloboda proturječi temeljima Europske unije, Komisija odlučila povući na “daljnju doradu”. Možda je Europska komisija prerano istrčala s javnom objavom svojih nastojanja da se Božić neutralizira (ili potpuno iskorijeni) kako ne bi uvrijedio pripadnike vjerskih i drugih manjina. Neke stvari ne treba ni reći naglas, a da su nam potpuno jasne.

***

U Americi pokušavaju zabraniti Božić na sve načine: Smeta im čak i ‘Orašar’ jer se povezuje s božićnim drvcem

Woke jurišnici krenuli su u napad protiv Božića u jednoj američkoj školi u kojoj je “Orašar” zamalo ukinut – ali ne kao iskaz solidarnosti s Ukrajinom na koju poziva Tkačenko. Naprotiv, “Orašar” je postao nepodoban zbog – okićenog božićnog drvca. Ta opresivna aluzija na kršćanski blagdan vrijeđala je, navodno, osjećaje ateista, pa im je škola htjela udovoljiti otkazivanjem izvedbe baleta. Ta je bizarna priča pokazala da smo kao društvo napravili vratoloman zaokret prema bezdanu woke provalije. Jednako su nepodobni postali i Marija i Božić i “Orašar” i sve ih treba podvrgnuti čistki “kulture otkazivanja”.

***

‘Orašar’ bi mogao pasti zbog rasnih predrasuda: U njemu su Azijci prikazani na karikaturalan način

Evo, za kraj, još jedan detalj o ruskom baletu. Ako ga ne otkažu zbog Rusa ni zbog okićenog božićnog drvca, mogli bi ga otkazati zbog “kulturne aproprijacije” u likovima Azijaca koji su u “Orašaru” tobože odveć karikaturalno prikazani. Orašar je na zagrebačkom adventu možda ukrao Božić i doista se može činiti da je hrvatska tradicija i kultura uopće pod određenom prijetnjom. Ipak, bilo je i većih muka pa nas nisu dokrajčile. Ova je kultura tvrd orah – čak i za orašare.