OVAKO ŽIVI NAJBOGATIJA HRVATICA! Tajanstvena Zdenka imala je težak život: Danas uživa daleko od pogleda javnosti!

Autor: Marina Tenžera

Rođena Zagrepčanka Zdenka Infeld (61) jedna je od najbogatijih Hrvatica, u svakom slučaju najbogatija Hrvatica u Austriji. Čak i neki njoj relativno bliski ljudi misle kako je bogatstvo stekla nasljedstvom od svog pokojnog supruga Petera, a za njega se udala nakon što je izgubio cijelo obiteljsko bogatstvo, te ga je ona uspjela povratiti četiri godine nakon što je on umro.

Mlada udovica

Danas za Zdenku Infeld radi 228 ljudi u njezinim tvornicama u Austriji i Danskoj. Jedan je od najvećih proizvođača žica za gudačka i trzajuća glazbala na svijetu. Mecena je umjetnosti i posjeduje zbirku od 14 tisuća slika, uglavnom suvremenog slikarstva, najveću u Austriji. U njezinoj kolekciji su djela Picassa, Warhola, Dalija, Klimta, Miroa, Giacomettija, Schielea, Kokoschke… Živi u prostranom penthouseu u središtu Beča. Vikende provodi na svojem velikom posjedu u austrijskom selu Haltburn, kod mađarske granice, nekoć ladanjskom imanju ugarskih veleposjednika, obitelji Esterhazy. Povremeno dolazi u Zagreb, gdje ima stan u Gajevoj ulici i veliku kuću u Soblincu. Ljeta provodi na Krku, gdje u Čižićima ima kuću, a u Dobrinju galeriju koja je preuređena barokna palača…

Rođena je kao Zdenka Kucej 1958. u Zagrebu, a do 16. godine živjela je u prigorskom mjestu Moravču, odakle joj je obitelj. Otac joj je radio u ugostiteljstvu u Prepuštovcu, a majka je bila domaćica. Zdenka je u srednju Trgovačku školu krenula u Zagrebu, a već sa 18 godina, 1975., zaljubila se i udala za elektrotehničara Morisa Palislamovića iz Banje Luke, s kojim je dobila dvoje djece: kćer Jasnu 1975. i sina Alena 1977. No, nakon samo četiri godine braka dogodila se strašna životna tragedija, nakon teške prometne nesreće on je poginuo, a ona je preživjela iako je s teškim ozljedama i otvorenim prijelomima šest mjeseci provela u bolnici. Tako je sa 22 godine ostala udovica i samohrana majka dvoje male djece.

Krajem 70-ih zaposlila se u jednoj zagrebačkoj tvrtki na kontroli rada, gdje je radila 12 godina. Krajem 80-ih ušla je i u privatni biznis, u Dobrom dolu iznad Britanskog trga otvorila je antikvarijat za namještaj, a na Voćarskoj cesti minimarket. Oba posla uspješno je vodila do 2005. i odlaska u Beč, do kada je u Soblincu napravila kuću, a u Zagrebu kupila stan na Borongaju.

Budućeg supruga, 16 godina starijeg Petera Infelda, upoznala je početkom 80-ih, nedugo nakon što je ostala udovica. Niz godina bili su prijatelji.

Bečka tvornica

Peter se rodio 1942. kao Peter Goretsan, njegov otac bio je odvjetnik slovenskog porijekla koji je u Drugome svjetskom ratu poginuo na frontu u Rusiji. Peterova majka Margarete Muller, Njemica iz Berlina, s malim Peterom nakon rata preselila se u Beč, upisala studij fotografije i zaposlila se kao telefonistica u maloj bečkoj tvornici za proizvodnju žica za glazbala Thomastik Infeld. Tu tvornicu 1919. osnovali su inženjer Franz Thomastik i konstruktor violina Otto Infeld, a oni su izumili čeličnu žicu za glazbala i njome zamijenili onu od životinjskog crijeva, što je bila revolucija u proizvodnji žica za glazbala.

Peterova majka Margarete 1947. udala se za vlasnika tvornice Otta Infelda. Njoj je to bio treći brak, a Infeld nije imao djece pa je posvojio Petera i dao mu svoje prezime.

Otto je umro 1958., a majka Margarete preuzela je tvornicu sa 20-ak zaposlenih. Tvornica je 1994., kada je umrla, imala 140 zaposlenih. Od 1994. nastavio ju je voditi njezin sin Peter.









Peter se s majkom Margarete kolekcionarstvom počeo baviti 1965., prvo su kupili platno “Malach” Ernsta Fuchsa, zatim su prvog Schielea kupili na rate i tako su s godinama stvorili jednu od najvećih kolekcija u Austriji i jednu od najznačajnijih u Europi s oko 14 tisuća slika.

Zbirka, između ostalog, sadrži najveću kolekciju bečkog fantastičnog realizma na svijetu. U kolekciji su slike Picassa, Warhola, Dalija, Klimta, Miroa, Giacomettija, Schielea, Kokoschke, Kleea, Grosza, Magrittea, Delvauxa, Maxa Ernsta, Francisa Picabije, De Chirica, Arnulfa Rainera, Antona Lehmdena, Hundertwassera… Od hrvatskih slikara u zbirci su slike Stančića, Glihe i Murtića, a sadrži i najkvalitetniju kolekciju od dvije tisuće slika hrvatske naive.

Peter Infeld pjevao je kao operni tenor, svirao je klavir, violinu i saksofon, obožavao je opere i klasičnu glazbu, bio je na svim važnim koncertima u drugoj polovici 20. stoljeća, slavni ruski čelist i dirigent Rostropovič bio mu je kućni prijatelj, bio je u društvu s Elvisom Presleyem i s Beatlesima, skupio je najveću kolekciju autogram-karata poznatih glazbenika u Europi.

Velika prevara

Kada su mu bile 63 godine, 2005., Peter se u Beču oženio ljubavi svog života Zdenkom Kucej. Zajedno su proživjeli tek pet godina jer je 15. travnja 2009. od bolesti umro u 67. godini. Odmah nakon udaje Zdenka je upisala studij menadžmenta i počela raditi u suprugovoj tvrtki Thomastik Infeld. Upravo u to vrijeme Peter je izgubio sve što ima jer ga je prevarilo pet Austrijanaca koje je postavio za voditelje Zaklade Infeld koju je osnovao.

Zdenka Infeld na austrijskom sudu 2005. tužila je odgovorne u Zakladi Infeld, a proces je dobila 2013., četiri godine nakon Peterove smrti. Iste godine dobila je i austrijsko državljanstvo.









Zdenka Infeld rezultate tvrtke Thomastik Infeld povećala je za 100 posto. Investirala je u modernizaciju proizvodnje, u izradu novih strojeva i proizvoda, a kupila je i konkurentsku tvrtku u Danskoj. Danas u Beču zapošljava 200, a u Kopenhagenu 28 ljudi. Njezini inženjeri konstruiraju i radnici izrađuju najpreciznije strojeve na svijetu Walzenraum. Žice za glazbala izrađuju od sedam različitih materijala koje valjaju prema njihovim patentima. Najprepoznatljiviji brend im je žica za violinu i violu Dominant. Žica Dominant od 50-ih godina svjetski je lider po prodaji. Danas imaju više od tri tisuće raznovrsnih proizvoda, žica za gudačke instrumente i glazbala s trzalicom, a 97 posto izvoze u 100 zemalja, od čega 45 posto na američko tržište. Na njihovim žicama sviraju najveća svjetska imena i 70 posto najvećih svjetskih orkestara, poput njujorške i bečke filharmonije.

Od Zdenke Infeld žice nabavlja dirigent Pinchas Zukerman, američki gitarist George Benson, britanska violinistica Vanessa Mae, srpski violinist Stefan Milenković, ruski violinist i dirigent Maksim Fedotov. Nabavljao ih je i Kevin Costner za svoj country bend, pa su mediji pisali o njegovoj vezi sa Zdenkom. Ona je, pak, tjedan dana provela u Cremoni s Mstislavom Rostropovičem mjesec dana prije nego što je umro u travnju 2007.

Sve plaća

Zdenka Infeld danas ima mnogo posla i sa zbrinjavanjem obiteljske zbirke slika, dviju galerija i brojnih nekretnina u svome vlasništvu. Prema želji pokojnog supruga Zdenka, tri puta godišnje na obiteljskom imanju u Halbturnu organizira izložbe “Kultur House Halbturn” koje traju po tri mjeseca i potpuno su besplatno otvorene za javnost. U galeriji Kulturni centar Infeld u Dobrinju na Krku, koju je Peter Infeld kupio i preuredio 1997., organizira izložbu godišnje, čije je otvaranje 8. srpnja i otvorena je tri mjeseca. Gospođa Zdenka sve plaća, od pakiranja, osiguranja i prijevoza slika do cateringa i glazbe na otvorenju.