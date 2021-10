‘OPTIČKI ŠOU’ DOLAZI U MSU: Arhiv ženskih najlonki u svjetlosnoj instalaciji Predraga Pavića!

Autor: Marina Tenžera

Predrag Pavić od onih je umjetnika, sve rjeđih, koji svoj poziv pretvaraju u igru, duhovitu, subverzivnu, intrigantnu, ponekad i neozbiljnu. Česta tema mu je poigravanje našim odnosom prema stvarima i pojavama današnjeg potrošačkog društva, u kojem svaka bizarna stvarca može steći status fetiša. Upravo je na tom tragu i njegov posljednji rad nazvan Optički šou, a čini ga interaktivna svjetlosna instalacija koja predstavlja istoimeni otvoreni i slučajni arhiv ženskih čarapa (najlonki).

Istina je da su ženske čarape odavno u erotsko-fetiškoj domeni, ali Pavić je u Muzeju suvremene umjetnosti od njih načinio umjetnički projekt koji se razvija i dopunjuje, kao uostalom i svaki arhiv, a pritom očuđuje izvedbom, participacijom posjetitelja i krajnjim efektima. Pavić je svoj arhiv najlonki umontirao u okviriće dijapozitiva, stvarčice koje su nekoć nekima doista bile poput fetiša, a onda ih je digitalno doba poslalo u ropotarnicu povijesti.

Tekstura i dizajn djelića onoga što bi trebalo biti na ženskoj nozi, u uvećanoj projekciji postaje neprepoznatljiv ornament pred kojim se promatraču pojavi onaj upitnik iz stripovskog oblačića. Naime, publika je pozvana da sama pretražuje arhiv i odabire “dijače” te ih potom umeće u projektor – pa što odabereš, to i dobiješ. Ili doslovce rečeno: od fetiša ženske čarape do fetiša erotske mašte. Dakako, može se krenuti i bezazleno: igra uzorcima pređe postaje namjerna mutacija rada s bezbroj mogućnosti. I cijeli se ambijent izložbe tako pretvara u osobnu priču svakog promatrača koju nosi sa sobom kući.

Ovaj umjetnik jedan je od najzanimljivijih domaćih autora svoje generacije, koji se slobodno izražava u različitim formama i medijima od skulpture, instalacija, videa pa sve do multimedijalnih radova polazeći od konceptualnog duha pri tome tematizirajući prihvaćanje apsurdnosti društvenog okruženja uz konstruktivan i pozitivan stav prema tom istom okruženju u kojem živi i radi. I uvijek uz diskretnu dozu humora.

Predrag Pavić rođen je 1982. g. u Zagrebu. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti pri Nastavničkom odsjeku. Kao CEEPUS-ov stipendist stručno se usavršavao u Budimpešti na Moholy-Nagy University of Art and Design na odjelu Vizualnih komunikacija. Također, boravio je na umjetničkoj rezidenciji u Dusseldorfu, te je dobitnik stipendije Residency Unlimited u New York. Izlagao je na 16 samostalnih i preko 50 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Nagrađivan je za svoj rad Velikom nagradom X. Trijenala kiparstva, Velikom nagradom Emanuel Vidović na 38. Splitskom salonu, nagradom HS AICA na XII. Trijenalu kiparstva, Nagradom Radoslav Putar te Nagradom EX AEQUO na 27. Slavonskom bijenalu. Radi kao docent na kiparskom odsjeku Akademiji likovnih umjetnosti. Član je HDLU i umjetničke organizacije Atelieri Žitnjak. Voditelj je umjetničke organizacije Deminutiv. Živi u Zagrebu. Kustosica izložbe je Ivana Kancir, a izložbu možete pogledati do 26. listopada.