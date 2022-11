Odabrani povjerenici hrvatskoga nastupa na Venecijanskom bijenalu

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Povjerenstvo Ministarstva kulture i medija odabralo je arhitekte i profesore Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu Miu Roth i Tončija Čerinu za povjerenike hrvatskoga nastupa na Venecijanskom bijenalu 18. Međunarodnoj izložbi arhitekture, priopćilo je u srijedu Ministarstvo.

Projekt Mije Roth i Tončija Čerine pod nazivom “Same as it Ever Was“, kao odgovor na glavnu temu Bijenala arhitekture 2023. godine “The Laboratory of the Future“, zastupa “primarno etički pristup djelovanja u prostoru stavljajući u prvi plan oblike suživota čovjeka i prirode”, istaknulo je Povjerenstvo, prenosi HRT.

Prema tom pristupu, “naš bi društveni i arhitektonski laboratorij budućnosti trebao omogućiti spoznaju kako djelovati s uvažavanjem prema svim akterima – znati što je harmonični okoliš koji opstaje u dinamičkoj ravnoteži”, a izložba je, dodaje se, “oda ambijentima u kojima održivo koegzistiraju divlji i pripitomljeni, prirodni i proizvedeni, neživi i živi”.





Stalni dio prostornog koncepta izložbe uključuje prostornu instalaciju, videoinstalaciju s prikazom prirode u realnom vremenu, a promjenjivi uključuje radionice i diskusije kao njezin laboratorijski dio.

Koncept Mije Roth i Tončija Čerine temelji se na iskustvu kreativnih intervencija u prostoru Lonjskog polja, gdje se “potpuno isprepletanje aktera u njegovom prostoru tumači kao model budućih strategija na planetu”.

Uz Roth i Čerinu u autorskom timu projekta “Same as it Ever Was” su i Luka Fatović, Vedran Kasap, Ozana Ursić, Niko Mihaljević, Ivica Mitrović.

U Povjerenstvu Ministarstva kulture i medija za odabir povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu 18. Međunarodnoj izložbi arhitekture bili su dekan Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu Bojan Baletić (predsjednik), predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata Roman Šilje, arhitekt Idis Turato, ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra Maja Kocijan i ravnateljica Uprave za razvoj kulture i umjetnosti Nevena Tudor Perković.

Projekt je izabran na temelju Javnog poziva na koji su stigla još dva prijedloga: “Thinking Hand” (povjerenik Davor Senečić, autori koncepcije Davor Senečić i IM Klif) i “Agencija : Gradilište” (Irena Bakić, predstavnik povjerenika i projektni tim: Irena Bakić, Iva Jelinčić, Josip Jerković, Tajana Levojević, Marta Lozo, Rudolf Martinović, Kristina Škrokov, Mirna Udovčić).