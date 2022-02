NOVO POGLAVLJE SENKE BULIĆ: Upravo je potvrđena za novu intendanticu Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu!

Autor: M. A.

Prema odluci Gradskog vijeća donesenoj na sjednici u ponedjeljak, za novu intendanticu Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu odabrana je Senka Bulić. Posao intendantice počet će obavljati od 1. ožujka.

Do izbora nove intendantice došlo je nakon što je sadašnja Jasna Jakovljević zatražila razrješenje od dužnosti. Iz tri pravovaljane kandidature, vijeće je odlučilo da upravo Senka dođe na njezinu poziciju.

‘Nakon glasanja većina je odlučila dati povjerenje Senki Bulić iz Zagreba, eminentnoj hrvatskoj umjetnici, poznatoj u inozemstvu’, rekao je predsjednik kazališnog vijeća Davor Matačić.

Senka Bulić oduvijek je htjela postati glumica i redateljica, a prije 20 godina pokrenula je i svoje privatno kazalište ‘Hotel Bulić’ u kojem je producirala preko 20 predstava. Već je šest godina u vezi s 18 godina mlađim zagrebačkim bubnjarem Damirom Josipovićem, kojeg je upoznala pripremajući biografsku predstavu o američkoj rokerici Patti Smith.

‘Uvijek mislim da je on stariji od mene, ja sam kao neko dijete o kojem on brine jer stalno nešto radim, non-stop sam u umjetnosti, a on je dosta racionalan iako je muzičar. Baš je zreo čovjek i zapravo ne osjećam nikakvu razliku u godinama’, otkrila je.

U nedavnom intervjuu za Gloriju, Senka je otkrila da joj često nedostaje njezin rodni Split te kako se ne može zamisliti u bilo kojem drugom poslu, osim glumačkom.

‘Možda će to nekome zvučati pretenciozno, ali ja zbilja ne znam što bih drugo radila, a da sam motivirana do kraja. Naravno da bih preživljavala na neki način. Moje bavljenje kazalištem zahtijeva potpunu posvećenost, prije bih rekla da je to poziv’, objasnila je.