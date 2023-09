Novinar prodaje predivnu sliku i kuću možda najpoznatijeg hrvatskog slikara: No, postoji jedna caka

Autor: Dnevno.hr

Znamenito djelo začetnika suvremene hrvatske naivne umjetnosti od nedavno je na prodaju, kao i cijela galerija naivne umjetnosti u Hlebinama. Riječ je o “Rogatom konju” Ivana Generalića kojeg je odlučio prodati koprivnički novinar Goran Generalić, inače sin našeg svjetski priznatog umjetnika.

Cijena poznate slike nastale 1961. godine u ovom trenutku iznosi 220.000 eura, doznaje Danica, te je zaštićena kao pokretni spomenik kulture i ima svojstvo kulturnog dobra. S obzirom na njezin status vlasnik ju je prvo dužan ponuditi javnim vlastima pa je “Rogati konj” ponuđen Gradu Koprivnici, Koprivničko-križevačkoj županiji i Ministarstvu državne imovine.

Grad se odlučio da neće koristiti pravo prvokupa, piše spomenuti portal, no još uvijek se čeka očitovanje Županije i Ministarstva pa će kolekcionari još malo trebati pričekati.

“Nakon isteka roka, vlasnik može kulturno dobro prodati drugoj osobi uz cijenu koja ne može biti niža od cijene navedene u ponudi i pod uvjetima koji za kupca nisu povoljniji od uvjeta sadržanih u ponudi”, navodi se u rješenju o uvjetima prodaje umjetnine koja ima status kulturnog dobra.

Osim ovog djela, na prodaju je i privatna galerija naive i kuće u kojoj živi obitelj Generalić, čija cijena iznosi 250.000 eura. Predmet prodaje nisu umjetnine u galeriji, već samo nekretnine i druge pokretnine.

Znači li to da Podravina ostaje bez privatne galerije naivne umjetnosti, i to u kolijevci naive u Hlebinama, tek će se vidjeti. To će, prije svega, ovisiti o tome što budući kupac namjerava s tom imovinom. Navodno je više zainteresiranih kupaca iz zemlje i inozemstva, piše Danica.