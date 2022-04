‘NOVAC POSTAJE JEDINA ISTINSKA GLOBALNA RELIGIJA’ Mlada pulska glumica osvaja u novoj hit predstavi Teatra Exit

Autor: Marina Tenžera

Svečana premijera predstave “Realisti” u režiji Matka Raguža oživila je nedavno na pozornici Teatra Exit humorističan tekst slovenskog pisca, scenarista i glazbenika Jure Karasa i oduševila premijernu publiku.

Slovenska komedija realizirana je kao pravi kazališni biser u kojem petero glumaca, Domagoj Ivanković, Nika Ivančić, Nikola Nedić, Rok Juričić i Fabijan Komljenović, oko sat i pol neumorno nižu komične replike, glatko preskačući iz situacije u situaciju, iz dijalekta u dijalekt, iz uloge u ulogu, u nekonvencionalnoj, britkoj parodiji suvremenosti ispresijecanoj glazbom i gegovima.

Osim sitno-svakodnevnih tema, dotiču se i onih ozbiljnih, između ostaloga i migranata i pretvorbenog bogaćenja, pa čak i reciklaže, koju obrađuju u stilu reciklažnih nacista, a nisu zaobišli ni ruskog predsjednika Putina, čija nedavno otkrivena snimka kako pjeva pjesmu Fatsa Domina “Blueberry Hill” na humanitarnom događanju u Sankt Peterburgu 2010., s cijelim nizom slavnih holivudskih zvijezda u gledalištu, ispraća publiku, podsjećajući je da svijet izvan kazališta trenutno nije toliko zabavan.

Glazbene točke poput “Bella Ciao” i “Bohemian Rhapsody” prilagođene hrvatskim aktualnim problemima su senzacionalne, a glumačke izvedbe energično vode kroz 90 minuta predstave i ne jenjavaju ni u jednom trenutku. Upravo kako priča jedan od glavnih glumaca, izvrsni Nikola Nedić: “Ova predstava je nabijena mladenačkom energijom našeg malog ludog ansambla i svatko od nas, kao kotačić nekog stroja, gura taj materijal u dušu gledatelja”.

Mlada glumačka ekipa dala je specifičan obol predstavi koju, priča glumac Domagoj Ivanković, nije jednostavno pripremati: “Predstava je glumački vrlo zahtjevna jer moramo pokriti nekoliko uloga koje igramo, a promjene moraju biti brze i elegantne kako bi se dobio osjećaj jednostavnosti i lakoće. Što scene izgledaju jednostavnije, vjerujte, iza je teže. Moramo poraditi na kondiciji, kao i u svakom sportu, a to će doći s igranjima”.

Kako Matko Raguž tvrdi, “neke od napisanih pjesama glumci su sami uglazbili, a tekstovi na poznate melodije su, naravno, uz male preinake, preuzeti iz originala ‘Realista’, osim pjesme ‘Bella Ciao’ koja se u našoj verziji zove ‘Lijepa ćao’. ‘Realisti’ su bolno realni i s lakoćom meandriraju od trenutaka kompletnog apsurda pa sve do mučno dirljivih stanja u koja dovode gledatelja. Ismijavaju ono univerzalno u hrvatskom mentalitetu, iako je to ponekad upravo tragično. Na sceni vlada luda dinamika i gledatelji prolaze pravi koktel doživljaja: od euforije do sažalijevanja nad činjenicom da je ono što gledaju istina”.

O predstavi razgovaramo s mladom pulskom glumicom Nikom Ivančić (27), koja je studirala na Sveučilištu u Rijeci na preddiplomskom studiju Gluma i mediji, te zatim na diplomskom studiju Glume u klasi prof. Rade Šerbedžije.

Kakva je vaša uloga u predstavi u kojoj ste jedina ženska glumica?

U predstavi svi igramo više uloga jer su sve scene koncipirane kao kabaretski skečevi, no ako moram istaknuti jednu ulogu, bila bi to Susjeda koja je dobila jako pozitivne reakcije publike, a i osobno mi je najdraža od svih koje utjelovljujem u “Realistima”.





Riječ je o sceni koja govori o ženi koja pomno špijunira svoje susjede i upliće se u tuđe živote dok to na koncu ne rezultira tragičnim događajem. U izgradnji uloge “susjede-demona” koristim masku/mimiku lica, nekoliko karakterističnih rekvizita i zagorski naglasak. Nažalost, svi smo u životu upoznali barem jednu takvu osobu, tako da je scena vrlo životna iako je u pitanju groteska.

Što nam možete reći o režiji Matka Raguža?

Velika mi je čast surađivati s Teatrom Exit, genijalnim kolegama i, naravno, Matkom čija je režija ove predstave suptilna, ali vrlo efektna. Što god rekla o tome, bit će suvišno jer je hrvatska publika dobro upoznata s radom Matka Raguža. Mogu samo reći da mi je osobno bilo iznimno ugodno raditi s njim i da smo bez problema surađivali tijekom procesa. Uvijek je bio otvoren za sugestije, tako da je cijela ekipa predstave imala slobodu neometano stvarati i kreativno se izražavati.









Jedna od premisa predstave “Realisti” počiva na žalosnoj stvarnosti – dok svijet srlja u propast, ljudi hrle u shopping-centre, reality show postaje stvarniji od vijesti… Što mislite o tom aspektu predstave koji pokazuje da smo svi neka vrsta “novog roblja”, osim, dakako, bogatih elita?

S obzirom na to da živimo u svijetu u kojem novac postaje jedina istinska globalna religija, pitanje njegova posjedovanja ili neposjedovanja ono je što ljude definira. Sigurno je da nestašica, materijalna nesigurnost, neizvjesnost i općenito osjećaj da nam u svakom trenutku netko ili nešto može izmaknuti tlo pod nogama vodi u potrebu za zaboravom i površnom zabavom. S druge strane, ogromna usmjerenost na materijalno odvlači nas od kritičkog razmišljanja o svijetu u kojem živimo. Ova predstava dotiče sve te teme.

Također, jedna od tema kojom se bavi predstava je i “nepodnošljiva lakoća površnosti“ koja nam dopušta misliti da možemo ostvariti svoje snove bez truda ili resursa. Što mislite o današnjem vremenu sveopće površnosti, kada ljudi uče s društvenih mreža, sve se manje čita, ide u kino i kazalište, pada razina opće kulture?

Jasno je da živimo u vremenu, kao što kaže Nietzsche, “prevrednovanja svih vrijednosti” i da bismo, s obzirom na to, možda trebali početi prihvaćati taj vrli novi svijet. No dok ga ne prihvatimo i dok se ne predamo, ostaje nam umjetnost. I smijeh kao ultimativno oružje.

Kakav je vaš komentar na hrvatsku stvarnost, naš realizam i “Realiste“?

Naša je stvarnost gora verzija stvarnosti većine zapadnih zemalja. Problemi nezaposlenosti među mladim generacijama, odlazak iz Hrvatske radi pukog preživljavanja, devalorizacija obrazovanja, činjenica da je život lakši i jednostavniji osobi s minimalnim obrazovanjem koja je naslijedila nekretnine negoli visokoobrazovanom stručnjaku koji je uložio godine i godine truda i žrtvovanja u svoje znanje (koje je, u pravilu, puno potrebnije široj zajednici), egzistencijalni problemi starijih generacija… Lista je duga. Sve je to stvarnost, ali ne isključivo hrvatska stvarnost.

Uz vas glume Domagoj Ivanković, Nikola Nedić, Rok Juričić i Fabijan Komljenović. Kakvu ste snažnu glumačku energiju oslobodili na sceni?

Pri radu na ovom projektu dogodila se zanimljiva sinergija, i to sasvim slučajno. Naime, Domagoj i Nikola bili su od samog početka u podjeli za ovu predstavu, dok se ostatak ekipe oformio spontano tijekom sljedećih nekoliko mjeseci. Sljedeći su na red došli Fabijan i Rok, ali je i dalje nedostajala jedna ženska uloga. Mislim da me sudbina spojila s ovom predstavom jer sam prije nekoliko godina gledala originalne “Realiste” Jure Karasa i ostavili su me bez daha. Spoj glazbe, kabarea, groteske, stand-upa i slapsticka upravo je ono u čemu najviše uživam u kazalištu, kao gledateljica i kao glumica.

Znala sam da jednog dana želim sudjelovati u nečemu sličnom i igrom slučaja prošle godine, zahvaljujući Nikolinoj preporuci, Matko me pozvao na audiciju, gdje sam u roku od sat vremena dobila ulogu, a povezanost s kolegama bila je neosporiva, kliknuli smo od prvog trenutka. To se svakako vidi i na sceni, uživamo u svakom trenutku i publika to zacijelo osjeća. Oslanjamo se i učimo jedni od drugih. Mislim da se glumačka podjela ove predstave pokazala kao dobitna kombinacija.

Niste zaobišli ni ruskog predsjednika Putina. Kako izgleda taj dio predstave i što vi mislite o tom novom svjetskom tiraninu koji obnavlja rusko carstvo uz najgore ljudske žrtve u Ukrajini?

Budući da je prema mišljenju gledatelja riječ o jednom od najboljih skečeva predstave, ne bih vam htjela otkriti i tako umanjiti uživanje u odličnoj Domagojevoj izvedbi. Kad je riječ o ratu u Ukrajini, kao i u svakom ratu otkad je svijeta i vijeka, najdeblji kraj izvuče najmanji čovjek.

Vaš kolega Fabijan Komljenović ustvrdio je da predstava završava katarzično jer nas gotovo rasterećuje, iako nas suočava licem u lice s gorućim problemima današnjice. Kakav je vaš komentar?

Slažem se s kolegom jer u ovim ludim vremenima u kojima živimo ne vidim drugu opciju nego smijati se u brk takvoj stvarnosti. Bombardirani smo sa svih strana vijestima iz cijelog svijeta, tragedije i nepravda na svakom su koraku. Postaje sve teže i teže podnijeti to i ne vidim drugu opciju nego uz smijeh rasteretiti se barem na kratko vrijeme prije nego što se vratimo u kolotečinu ludila.

Kakva je koreografija jedne od naših najboljih umjetnica u tom području Ksenije Zec?

Ksenija je odradila odličan posao u kratkom vremenskom roku. Koreografija je jednostavna, čista i efektna. Uzevši u obzir da se u predstavi izmjenjuju razni žanrovi, mislim da je izvukla najbolje iz nas i uklopila to tako da koreografija upotpunjuje kazališni kod predstave.

Kakve su reakcije na predstavu?

Reakcije su zasad fantastične, kritike također, gotovo je svaka izvedba rasprodana i čeka nas puno gostovanja na raznim festivalima tijekom godine. Svakako smatram da smo napravili kvalitetnu predstavu koja će imati dug i uspješan kazališni život.

Što još od predstava planirate ove godine?

Bude li sve išlo prema planu, trebala bih sudjelovati u novoj koprodukciji kazališta Ulysses i HNK-a Zagreb. U pitanju je Čehovljev komad “Ujak Vanja” u režiji bugarskog redatelja s francuskom adresom, Galina Stoeva. U međuvremenu igram reprizne izvedbe predstava u pulskom INK-u i riječkom HNK-u, i naravno naše “Realiste” u Exitu. A za dalje ćemo vidjeti, vrijeme će pokazati.