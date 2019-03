Nina Violić: Nervira me konzervatizam i podjele na Srbe, Hrvate, frajere, pičke

Autor: dnevno.hr

Glumica u svom stilu.

Poznata gluimica Nina Violić u razgovoru za 100posto odgovorila je na mnoga zanimljiva pitanja te se dotakla i pojma feminizam odgovarajući na pitanje zašto je feminizam postao prosta riječ.

”Zato što se feminizam često eksploatira i pretvara u spolnu borbu koja mene, na primjer, isto nimalo ne zanima. Sve me više smeta bilo kakva podjela. Na Srbe, Hrvate, žene, pedere, lezbe, hipstere, šminkere, intelektualce, šljakere, luzere, frajere, pičke… Zanimaju me ljudi koji imaju nešto za reći, koji zato što misle svojom glavom imaju neki svoj autentičan pogled na svijet, zabole me više za skupine u koje se redovno ukrcaju mediokriteti koji arlauču uvijek iste budalaštine. Od tih i takvih podjela svijet sigurno neće biti bolji”, kazala je, a onda prokomentirala i situacije u kojima osobno primjećuje da živimo u konzervativnom društvu-.

”Najviše me nervira konzervativizam kod obrazovanih utjecajnih ljudi, konzervativizam u umjetnosti je nešto čega se bojim, a u kod običnih jednostavnih ljudi mi to ne smeta, to nekako doživljavam kao zajebanciju”, komentirala je Violić.