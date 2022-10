NAJVEĆA POTVRDA U KARIJERI: Riječki fotograf Filip Koludrović prvi Hrvat s priznanjem British Fashion Awardsa

Samo deset godina otkako je kao tinejdžer kupio svoj prvi fotoaparat, 26-godišnji Filip Koludrović danas se masnim slovima upisao u zlatnu knjigu svjetske mode. Ovaj Riječanin već prije četiri godine privukao je pažnju kad je kao mladić snimio modni editorijal za Vogue, a sada je dobio hvalevrijedno priznanje od uglednog British Fashion Awardsa, tradicionalne godišnje ceremonije u organizaciji The British Fashion Councila, koja nagrađuje međunarodne pojedince za najistaknutiji doprinos u modnoj industriji.

London je mjesto koje spaja različite kulture i prvak je u samoizražavanju, a svake sezone modni svijet prati tu najvažniju svjetsku dodjelu tražeći tko su nova lica i talenti predodređeni za velike stvari u industriji. Upravo u toj prestižnoj kategoriji – New Waves: Creatives 2022 – našao se i riječki fotograf među pedeset odabranih kreativaca iz svih polja modnog biznisa – fotografa, snimatelja, art direktora, stilista odjeće, kose i drugih. Tako se u povijest upisao kao prvi Hrvat s priznanjem najcjenjenije i najvrednije modne organizacije.

Minimalist u svakom pogledu

“To je sigurno najveća potvrda koju sam dosad dobio u karijeri. Isprva nisam vjerovao kad sam dobio obavijest mailom, pomislio sam da je riječ o spam poruci ili nečijoj šali. Posljednje dvije-tri godine na tu listu bili su uvršteni kreativci koji rade s najvećim imenima modne i showbiz industrije i ljudi koje sam uvijek nekako gledao izdaleka i imao možda i strahopoštovanje prema njima. S druge strane, moje radove ne smatram toliko komercijalnim, nekako uvijek gonim svoj stil i trudim se biti bez kompromisa. Uvijek govorim kako ima dovoljno posla za sve i bolje je raditi ono što osjećaš nego forsirati se da bi zadovoljio ono što se traži od tebe. Upravo zato me iznenadilo što sam u društvu pedeset imena sljedeće generacije u industriji, to je ogromna čast”, kazao je Filip Koludrović.





Svečana ceremonija The Fashion Awards 2022. održat će se 5. prosinca u čuvenom londonskom Royal Albert Hallu, gdje će, navode organizatori, iz ovogodišnje kategorije New Wave: Creatives 2022. “svi biti službeno predstavljeni i proslavljeni”. Prošle godine listu pedeset najvećih novih nadarenih profesionalaca čitala je Victoria Beckham na gala događanju, kojem su nazočili i Demi Moore, Anna Wintour, Rick Owens, Naomi Campbell, Kylie Minogue, Dua Lipa. Ime ovogodišnje prezenterice još se krije, no sve je više otkrivenih kategorija nominiranih pa se zna da će na modnom događaju godine prisustvovati i Muccia Prada, Pierpaolo Piccioli iz Valentina, Bella Hadid, Adut Akech,…

“Mislim da će to za mene biti opuštena večer. Bio sam dosad na podosta black tie evenata i imao prilike biti u društvu A liste. Ne vodim se time da iskoristim takve prilike za umrežavanje već za proslavu. Možda imam problem s preambicioznim ljudima koji bi zgazili sve oko sebe da bi uspjeli, radije sam iskren jer vjerujem da se stvari poslože same. Surealno mi je da će u jednom trenutku moje ime i lice biti na ogromnom ekranu u centru Royal Albert Halla”, govori Filip kojeg je odmalena zanimala umjetnost. Sa šest godina eksperimentirao je s fotografijom koristeći malu Yaschicu koju mu je poklonila majka, sa 14 otkrio je čari analogne fotografije i razvijao filmove u malom fotolaboratoriju, a sa 16 je kupio prvi Nikon digitalni fotoaparat, bilježeći najrazličitije motive – od pejzaža do mrtve prirode i portreta.

“Nikad se nisam ograničavao razmišljajući o svome stilu. Fotograf je komentator društva, društvenih normi, svjetskih prilika, pa ni modna fotografija nije izuzeta iz toga. Svijet se stalno mijenja, fotografija zasigurno polako izumire i video će preuzeti primat, a crnobijela fotografija, koju najviše koristim, još je jedan korak iza i najugroženija je. Odrastao sam uz nju, zanimljivo mi je suvremeni trenutak obilježiti starinskom tehnikom. Minimalist sam u svakom pogledu, uvijek sam odjeven u crno, a trudim se da bez ikakvih boja budu i moji životni prostori pa i knjige ukoričene u neku boju koja mi ne odgovara okrećem na poleđinu da mi ne smetaju. Boja mi je distrakcija, ukras”, kaže Filip koji se ne ograničava pa kaže da fotografija nije njegova finalna životna odluka. Snimio je i nekoliko videospotova i kratkih filmova, okušao se u dizajnu prostora.

Ostvarenje snova

“U današnje vrijeme većina nas je na neki način multidimenzionalna. Ne biraš jednu stvar kojoj ćeš se posvetiti, ljepota novih vremena je brisanje granica između različitih sfera – dizajn, svjetlo, arhitektura, glazba, grafika, 3D, sve je to povezano i ne znam u kojem smjeru će me život usmjeriti. Fotografija me naučila gledati, promatrati svijet na drukčiji ili puniji način”; ističe Filip koji je u Rijeci završio Građevinsku tehničku školu. Ondje je imao intenzivnu pripremu za arhitekturu, od planiranja, rada u 3D programima, stvaranja nacrta pa do izrade materijala, cijele kuće su slagali od iskopa do krova. I Filipov je otac inženjer pa sklonost tome zahvaljuje i njemu, a poslije mature upisao je studij arhitekture u Ljubljani, gdje je proveo godinu dana, no fotografija ga je vukla, a onda se iznenada našao na svjetskoj pozornici.

Modni fotograf koji editorijal objavi u Vogueu, kaže se, ostvario je svoje snove. Filipu je to pošlo za rukom sa samo 22 godine! I to samo osamnaest mjeseci nakon što je snimio prvu modnu priču za hrvatsko izdanje magazina Elle, a do suradnje s Vogueom u svoj portfelj prikupio je zadivljujući broj editorijala objavljenih u magazinima Numéro, GQ, Elle, Harper’s Bazaar, L’Officiel. Za strelovit uspjeh jednog mladog Hrvata, kaže, nema recepta.

“U početku to nije bila stabilna verzija uspjeha, gdje godinama gradiš karijeru pa si stvorio temelje za rast koji će trajati. Nisam bio spreman, možda sam se na trenutke i gubio, odjednom imaš previše angažmana, svakih pet dana letiš na drugi kraj svijeta, ne znaš ni gdje ćeš odjeću oprati. Prezahvalan sam na tom trenutku i iskustvu, dalo mi je ogroman vjetar u leđa”; kaže Filip koji je taj tempo, na rubu burn-outa, održavao tri godine i potom se smjestio u London. Godinu poslije pandemija ga je vratila kući, gdje je proveo prvi lockdown, a onda je krenuo putovati i selio se iz zemlje u zemlju kad bi ta iduća destinacija spustila mjere u borbi protiv koronavirusa.









Nakon što je mjesec dana proveo na Šolti, prije deset dana napokon je uspio doći kući – na doslovno 12 sati, a onda je krenula devetodnevna turneja – Zagreb – Beograd – Rim – Etna – Dubai – Amsterdam, a od studenoga novi dom svit će u francuskoj prijestolnici, no teško da će mu se životni ritam usporiti.

“Iako sam proputovao svijet i radio na gotovo svim kontinentima, prvi sam put posjetio Pariz prošle godine i nešto mi se tamo svidjelo. Ondje nisam još radio, nijedan euro nisam zaradio u Parizu. Krećem u nešto kompletno novo. Zona komfora je smrt čovjeku i zato ću se uvijek izbacivati iz monotonije, iz navike, i tražiti novi izazov, priliku za rast. Inspiracija za takvo življenje moja je baka, koja je i danas takva – poduzetna i željna životne akcije”, ponosno govori Filip koji je surađivao s moćnim svjetskim brendovima kao što su Gucci, Hermes, Chanel, Givenchy, Moschino i Hublot. No o planovima i željama radije ne govori.

“Živim u trenutku, u sadašnjosti. Trudim se što manje misliti o prošlosti i ne projicirati budućnost. Najviše imam isplanirano deset dana unaprijed. Čak i pronalazak stana u Parizu odvio se spontano, preko prijatelja od prijatelja. No, zašto da si zadajem zadatke za budućnost za koje danas mislim da su dobri, a u idućih mjesec dana možda spoznam nešto što me razuvjeri? Idem korak po korak. Učim, upijam, živim i puštam da me život nosi”; zaključuje Filip Koludrović, čiji karijera doista ne poznaje granice kad se zbroje svi njegovi uspjesi.