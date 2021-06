NAJBOGATIJA HRVATSKA OBITELJ! Potomci u 40 godina uništili sve i rasprodali: Sagradili su sve što vam je poznato!

Autor: Marina Tenžera

Građani Zagreba koji su živjeli unutar zidina Gornjega grada i na Kaptolu na prostoru današnjega Trga bana Jelačića imali su vrtove do 1641. godine, kada je zagrebački Gradski magistrat donio odluku da se oni iskrče i da se uredi tržnica. Središnji prostor današnjega trga od tada je bila livada na kojoj je oformljeno sajmište, tržnica stoke i druge robe, mitnica te carinarnica gdje se kao namet ili taksa naplaćivala tridesetina na svaki proizvod. Kako se mađarski trideset kaže harminc, tržnica je pučki nazvana Harmica, a taj naziv koristi se i danas.

Izvan zidina Gornjega grada u to vrijeme tek se počela formirati Duga ulica, danas Radićeva, koju su naselili trgovci iz Njemačke, Austrije, Grčke i Srbije. Na trgu su se najprije na sjevernoj strani počele graditi jednokatnice s trgovinama. Do kraja 17. stoljeća na sjevernoj strani trga sagrađeno je 12 kuća, među kojima je prva na uglu s Dugom ulicom (Radićevom) bila jednokatnica obitelji Mihanović, u kojoj se 10. lipnja 1796. rodio autor hrvatske himne Antun Mihanović.

Najamna kuća

Nakon velikog potresa u Zagrebu 1880., prva nova kuća izgrađena na sjevernoj strani Trga bana Jelačića bila je palača Wasserhtal, danas robna kuća Mueller, na uglu s Bakačevom ulicom 1884., a iste godine na uglu s Radićevom dovršena je palača Pongratz.

Jednokatnicu obitelji Mihanović s pripadajućim zemljištem 1881. kupila je tvrtka najvećeg tajkuna onoga doba i brzo je srušena. Na zemljištu nepravilna tlocrta od 1882. do 1884., prema projektu Hermana Bolléa, arhitekta koji je najviše utjecao na izgled Zagreba, sagrađena je palača Pongratz, impozantna trokatna najamna kuća u neorenesansnome stilu. U prizemlju su bile trgovine u najmu trgovaca suknom i konfekcijom, na katovima su bili stanovi za najam, a u dvorištu su se odvijala javna zbivanja. Palača je prema trgu imala devet prozorskih osi. Na lijevoj strani palače isticao se ugaoni erker, pročelje prizemlja i prvoga kata bilo je obrađeno u rustici, a drugoga i trećega kata bilo je razvedenije i s više dekorativnih elemenata. Prozori drugoga kata bili su naglašeni trokutastim zabatima. Krovište je bilo razvedeno s dva ugaona piramidalna oblika.

Investitor palače bio je građevinski poduzetnik, veletrgovac, industrijalac i bankar Guido Pongratz. Gradnja po mnogima najljepše kuće na Trgu bana Jelačića tada 60-godišnjem Guidu Pongratzu bio je jedan od brojnih poslova koji će njemu i njegovim nasljednicima osiguravati stalne i sigurne prihode od najamnina stanova i poslovnih prostora.

Guido Pongratz rođen je u Slovenskoj Bistrici 4. siječnja 1822. Imao je braću Oskara i Friedricha, a njihov otac Marko Pogratz bio je upravnik posjeda plemićke obitelji Attems.

Nakon završetka trgovačke škole, Guido je radio u trgovinama u Grazu, okušao se u građevini, a veću poslovnu priliku dobio je tijekom gradnje odsjeka Južne željeznice između Celja i Ljubljane. Osnovao je tvrtku i počeo nabavljati šljunak, telegrafske stupove i željezničke pragove, a u zakup je uzeo poštanske kočije iz Celja u Trst. Preselio se u Ljubljanu, gdje se 1849. vjenčao sa Jeanette, kćeri ljubljanskoga trgovca Josipa Martinčiča, s kojom je dobio sinove Gustava i Maksa te kćeri Mathildu i Mariju koja je umrla s tri godine.









Prezir aristokrata

U Zagreb su se preselili 1851., kada je njegovo poduzeće preuzelo regulaciju Save od Zaprešića do Zagreba, koju je do 1856. uspješno okončao. U Zagrebu je na sebe odmah navukao prezir aristokratskih krugova, no Guido Pongratz ubrzo je postao član Gradskog vijeća te počasni građanin Karlovca i Siska.

U veljači 1857. s braćom Oskarom i Friedrichom u Zagrebu je osnovao trgovačko poduzeće G. Pongratz koje je preuzelo zastupstvo Društva za kemijsku i metalurgijsku produkciju Karlove vari. Njegovo građevinsko poduzeće završilo je s regulacijom Drave kod Varaždina te je izgradilo zatvor u Lepoglavi, četiri kilometra dug željeznički nasip preko ljubljanske močvare, crkvu sv. Petra i Opću bolnicu u Zagrebu, most preko Kupe kod Siska i željeznicu Pragersko – Čakovec. Zatim se potpuno posvetio gradnji željezničkih pruga. Njegovo poduzeće izgradilo je željezničke pruge: Gradec – Köflach, Gradec – Fehring, Lieboch – Wies, Zidani Most – Zagreb – Sisak s kolodvorima u Zagrebu i Sisku, dio koroške željeznice Maribor – Dravograd, Zagreb – Karlovac, Karlovac – Ogulin – Rijeka, Zagreb – Žakanj i Ljubljana – Trbiž.

Nakon izbijanja drugog talijanskog rata za neovisnost 1859., Pongratz je s poduzetnikom Emanuelom Pristerom preuzeo opskrbu austrijske vojske i mnogo zaradio. Tijekom austro-ugarske okupacije Bosne 1878., ponovno je opskrbljivao vojsku.

U Rijeci je 1863. dobio posao gradnje lučkih objekata, koji je trajao do 1870. U Trstu je njegova tvrtka izgradila lazaret, pristaništa, lučka skladišta i provela je dva produbljivanja luke. S bratom Oskarom izgradio je vodovod u Grazu i sudjelovao na melioracijskim i regulacijskim radovima na ušću Neretve. Pongratzovo poduzeće produbljivalo je i luku u Splitu te čistilo i isušivalo lagune oko Akvileje u sjevernoj Italiji.









Brojne vile

U Karlovcu je kupio mlin i pretvorio ga u moderan parni mlin, osnovao je i vodio Zagrebačku plinaru, osnovao je Tvornicu kože, utemeljio Hrvatsku eskomptnu banku, na dražbi je kupio parketarnicu u Ilici, te je preuredio i pretvorio u Tvornicu parketa i paropila koju je poklonio sinu Gustavu, kupio je rudnik ugljena Vrdnik kod Fruške gore, obnovio ga, proširio i izgradio 16 kilometara dugu željezničku prugu.

Guido Pongratz tijekom godina kupovao je velike posjede, dvorce i brojne kuće za odmor u Hrvatskoj.

U Zagrebu je, na temeljima nekadašnjih gradskih kula i bedema, 1862. godine sagradio palaču u Visokoj 22 i izuzetno je raskošno uredio. Nakon toga, kulminirala je otvorena mržnja zagrebačkih aristokratskih krugova prema obitelji Pongratz.

Guido Pongratz posjedovao je i kuće u Pivarskoj 11 i u Mesničkoj 23 – koja je na kraju imanja palače Pongratz u Visokoj 22, zatim posjede na Pantovčaku, Tuškancu, Ciglani i u Jurjevskoj ulici u Zagrebu, vlastelinstva Jakovlje, Mikulić, Črnomerec i Rugvica, posjede u Trstu, Vilu Benzoni u Rijeci te vile Mathilda i Zora na Bledu.

Obitelj Pongratz, uz Vranyczanyjeve i Pristerove, ubrajala se u najbogatije zagrebačke obitelji u drugoj polovici 19. stoljeća. Demonstrirali su potrošačku kulturu koja oponaša obilježja raskošnog plemićkog načina života gradnjom reprezentativnih gradskih palača i ladanjskih objekata, kupnjom bivših feudalnih posjeda i dvoraca (Dornava, Maruševec), održavanjem raskošnih zabava, angažiranjem prestižnih umjetnika za portretiranje članova obitelji i za idejne projekte zgrada.

Jamac gradu

Kolika je bila ekonomska moć Pongratza, najbolje pokazuje to što je Guido Pongratz bio jamac za kredit koji je Grad Zagreb morao podignuti za obnovu nakon velikog potresa 1880., a nedugo nakon toga Gradu je darovao zemljište za gradnju Obrtne škole, današnje Škole primijenjene umjetnosti i Muzeja za umjetnost i obrt.

U takvoj atmosferi i prilikama 59-godišnji Guido Pongratz kupio je jednokatnicu obitelji Mihanović, dao je srušiti i naručio projekt raskošne najamne palače od najuglednijeg arhitekta. Nakon dvije godine gradnje, palača je završena 1884., a Guido Pongratz umro je pet godina poslije, 31. prosinca 1889. u Zagrebu, kao 67-godišnjak.

Nakon njegove smrti, tvrtku G. Pongratz i glavninu obiteljskog bogatstva preuzeo je njegov stariji sin Gustav, koji je bio u braku sa Zorom rođenom Živković, kćeri dugogodišnjega podbana i jednoga od autora Hrvatsko-ugarske nagodbe, baruna Jovana Živkovića Fruškogorskog. Gustav Pongratz tako je ojačao političke veze obitelji, što mu je pomoglo da nekoliko desetljeća nakon očeve smrti nastavi voditi i širiti obiteljska poduzeća i nekretnine. Imali su troje djece, Veru, Ivicu i Guida mlađeg.

Pongratzi su i na kraju 19. i u prvim desetljećima 20. stoljeća ostali jedna od najmoćnijih zagrebačkih i hrvatskih obitelji.

No, druga generacija Pongratza, Guidovi sinovi Gustav i Maks, imali su drugačiji pogled na život od oca, pa su u puno većoj mjeri bili spremni trošiti i uživati, a ne samo zarađivati i stvarati.

Kuki rasprodao

Cijelu zagrebačku (majku Jeanette, Gustava i Zoru, te troje njihove djece – Ninku, Fanny i Guida), a potom i slovensku granu obitelji tijekom 1893. i 1894. portretirao je Vlaho Bukovac. Uz Luju Vranyczanyja, Gustav Pongratz i njegova obitelj bili su ključni Bukovčevi pokrovitelji za njegova boravka u Zagrebu.

Gustav Pongratz umro je u Zagrebu 6. listopada 1925., a posljednji potomak obitelji Pongratz ostao je njegov sin Guido Pongratz mlađi, zvani Kuki.

U idućim godinama obitelj Pongratz polako je počela gubiti svoj sjaj. Guido mlađi ili Kuki obiteljsku palaču u Visokoj 1930. prodao je Gradu Zagrebu koji ju je namijenio za rezidenciju kraljevske obitelji Karađorđević. Do početka Drugoga svjetskog rata Kuki Pongratz prodao je najveći dio obiteljskih nekretnina.

Prema dostupnim podacima nije jasno kada je i kako obitelj izgubila vlasništvo nad kućom na Trgu bana Jelačića 3. Kako je Guido Pongratz bio zastupnik talijanskog osiguranja Assicurazione Generali, očito je da su od njegovih nasljednika preuzeli palaču.

Golemo bogatstvo, nekretnine, kapital i unosne poslove koje je stvorio Guido Pozgratz nakon njegove smrti 1889. njegovi nasljednici u 40-ak godina potpuno su uništili.

Sudbinu obitelji Pongratz zapravo najbolje oslikava prekrasna Bolléova palača Pongratz, vjerojatno najljepša zgrada na Jelačićevu trgu, koja je iz ne potpuno jasnih razloga srušena 1937., samo 53 godine nakon što je sagrađena.

Mussolinijev arhitekt

Na njezinu je mjestu jedan od Mussolinijevih omiljenih arhitekata Marcello Piacentini 1940. sagradio neoklasicističku zgradu Assicurazione Generali. Zgrada talijanskog osiguranja pet katova viša je od palače Pongratz. Piacentinijeva zgrada na trgu stoji i danas kao prepoznatljiv znak jednog vremena, dok je jedini nasljednik obitelji Pongratz, Guido Pongratz mlađi, zvani Kuki, nakon Drugoga svjetskog rata ostao gotovo bez svega, a umro je 5. veljače 1975. godine.