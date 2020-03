NA DAN NJEGOVOG ROĐENDANA: Iz muzeja ukradena Van Goghova slika

Slika poznatog umjetnika, jednog od najslavnijih i najutjecajnijih osoba u povijesti umjetnosti, Van Gogha, ukradena je tijekom noći iz nizozemskog muzeja koji je trenutno zatvoren zbog pandemije koronavirusa i to baš na dan njegov rođendana.

Prema priopćenju muzeja Singer Laren koji se nalazi pored Amsterdama, radi se o slici koja prikazuje vrt u Nuenenu u proljeće, a koja je bila na posudbi od muzeja Groninger, piše CNN.

“Šokiran sam i nevjerojatno bijesan”, rekao je danas popodne ravnatelj muzeja Jan Rudolph de Lorm na konferenciji za novinare.

“Ovo je jako loše za muzeje Groninger i Singer. Ali iznad svega ovaj događaj pogađa sve nas. Umjetnička djela su tu za nas, da ih dijelimo svi, cijelo društvo. Ona bi nas trebala inspirirati i tješiti, pogotovo u ova teška vremena”, dodao je.

BREAKING: Dutch museum says Vincent Van Gogh painting was stolen in overnight raid. Reports say it was his “Spring Garden” painting that was taken. Ironically, March 30th is Van Gogh’s birthday…he would have been 167 today. #2NewsAM #LiveDesk pic.twitter.com/19XWuN00GR

— Jade Elliott (@JadeElliottTV) March 30, 2020