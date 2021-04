MRAČNA STRANA USPJEHA: Što otkrivaju brojne prijave protiv intendantice Dubravke Vrgoč?

Autor: Marina Tenžera

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu dubinski se promijenilo u rujnu 2014. godine. Ministarstvo kulture, koje predstavlja suvlasnika u HNK-u, zajedno s Gradom Zagrebom, dobilo je na natječaju novu intendanticu najvažnijeg HNK-a u državi.

To ne pretjerano zanimljivo kazalište, s predivom poviješću, preuzela je Dubravka Vrgoč, dotadašnja ravnateljica Zagrebačkog kazališta mladih. U ZKM-u je Vrgoč ostavila trajni trag, preporodivši to kultno gradsko kazalište u jedno od najuspješnijih malih kazališta u Europi.

No, Vrgoč nije ni stupila u HNK, a već su krenule priče o njoj. Pričalo se kako je u ZKM-u provodila strahovladu, da su ljudi s grčem u želucu dolazili na posao. Pričalo se kako je u HNK-u zaposlena samo zahvaljujući prijateljstvu s pokojnim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, ali i uz blagoslov kontroverzne bivše ministrice kulture Andree Zlatar-Violić.

Pa se i danas priča kako je dobra prijateljica s aktualnom ministricom Ninom Obuljen-Koržinek, te da je to jedini razlog ne samo zašto je još intendantica HNK-a nego i zašto se svi oglušuju na sve njezine skandale. Sindikat je već duže vrijeme optužuje za mobbing svojih članova, a sada su joj počeli predbacivati i srozavanje profesionalnih standarda, što u slučaju Dubravke Vrgoč jedino nikako ne stoji.

Vrgoč je, naime, napravila u HNK nešto što nismo imali prilike vidjeti. U posljednjih gotovo sedam godina transformirala je letargično nacionalno kazalište, dovela u njega najveće svjetske zvijezde i radikalno podigla gledanost. S druge strane, čini se da je s pravom pod svakodnevnim napadima i optužbama za mobing, provođenje terora u kazalištu i u medijima je prozivaju zbog podizanja tužbi protiv sindikalista.









Protiv nje su jasno stali bivši ministar kulture Zlatko Hasanbegović i bivša intendantica Ana Lederer, dok su na njezinoj strani poslovni i umjetnički rezultati te djelatnici HNK-a koji žele ostati anonimni i govore – dobro je da je netko razdrmao HNK i pretvorio nas opet u ugledno kazalište. Što je prava istina o Dubravki Vrgoč? Ona se, kao i sve u životu, nalazi negdje između ove dvije krajnosti.

Opasna reputacija

Kada je došla u HNK 2014. godine, Vrgoč je zatekla državni usporedni mastodont s više od 500 zaposlenih. Izabrana je na čelo kazališta nakon pet neuspješnih natječaja. U prvim danima bavila se revizijom postojećeg stanja i shvatila ne samo da je kazalište u enormnim dugovima nego i da u ansamblu rade glumci koje publika doslovno godinama nije vidjela na sceni.

Na jednom od prvih sastanaka u kazalištu predstavila je svoju viziju HNK-a te su je djelatnici djelomično prigrlili, očekujući reforme i oživljavanje zapuštenog pogona, ali ipak su bili oprezni. Dio zato što je čuo za njezinu reputaciju iz ZKM-a, a dio iz jednostavnog straha da će pod novom intendanticom morati nešto početi i raditi, umjesto da vrijeme provode u lagodnom odmoru sa solidnom plaćom.









U HNK je ova bivša novinarka, kazališna kritičarka te dramaturginja koja je već radila u HNK-u, došla kao ugledna kazališna ekspertica. U ZKM-u je, doduše, stekla status čelične lady, ali uspješne direktorice. ZKM nikada nije bilo baš loše kazalište, no pod Vrgoč je postao sjajno kazalište. Podigla je broj godišnjih izvedbi sa 160 na gotovo nezamislivih 517. Milijunske gubitke kazališta potpuno je preokrenula i kada je otišla, ostavila je plus od tri milijuna kuna. ZKM je u njezinu mandatu osvojio više od 130 nagrada, a neki od najznačajnijih svjetskih dramaturga i redatelja surađivali su s kazalištem.

No i u ZKM-u je imala veliki problem. Bili su to njezini međuljudski odnosi. I tada su djelatnici kazališta istupali, uglavnom anonimno, u medije žaleći se da ih Vrgoč maltretira i tjera do granica izdržljivosti.

“Naučila sam raditi i to sam uvijek tražila od svojih suradnika jer je to jedini način da se dođe do nekog rezultata”, rekla je Vrgoč u intervjuu za t-portal kada je preuzela HNK i kada je upitana kako komentira brojne pritužbe na svoj račun da od svojih zaposlenika očekuje previše, pa čak i mobingira.

Novi projekti

A kada je stigla u HNK, Vrgoč se, pričaju nam njezini suradnici, odmah prihvatila posla.









“Pokazat ću da hrvatski teatar ne zaostaje za europskim, HNK-u pripada središnje mjesto na hrvatskoj kazališnoj sceni”, najavila je u trenutku preuzimanja ravnateljske pozicije i vrlo brzo opravdala tu tvrdnju. U prvih deset mjeseci othvrala se s ogromnim dugom od nevjerojatnih osam milijuna kuna – smanjila ga je za tri i pol milijuna kuna, dižući rezultate iz godine u godinu. 2018. godine, recimo, prihodi nacionalnog kazališta narasli su za više od šest posto.

Iako je glavni posao intendanta kazališta brinuti se o cjelokupnom poslovanju, pa tako mora paziti i na financije, Vrgoč je vrlo snažno povela i kreativnu stranu HNK-a. U nacionalnom kazalištu počeli su se igrati komadi koji nikada nisu tamo viđeni te su vraćeni stari klasici, organizirana su vrhunska gostovanja svjetskih redateljskih, pjevačkih i plesačkih zvijezda. Drama HNK-a doslovno je preporođena, a slično se dogodilo i u ostalim segmentima kazališta.

Vrgoč je pokrenula i projekte koji nisu direktno vezani uz klasično kazalište. Organizirala je projekte poput Dana otvorenog trga i Filozofskog teatra gdje su gostovali Thomas Piketty i Slavoj Žižek, među ostalima. Za svaki od tih projekata tražila se karta više, bili su društvena događanja sezone, ali i regularna posjećenost kazališta je do koronakrize bila veća od 90 posto.

Mogli smo to svi i sami vidjeti po ogromnim redovima za karte, pogotovo kada su u prodaju puštene karte za “Orašara”. U godini prije krize, HNK je zaradio 14 milijuna kuna iz vlastitih akcija.

Duga bolovanja

No, bez obzira na sve te podatke, Vrgoč je na meti kritičara i sindikalista još od početka ravnateljskog mandata. Zaposlenici su tako prvo Ministarstvu kulture i Kazališnom vijeću slali apele za pomoć i spas od strahovlade i kaosa koji vlada u zagrebačkom HNK-u. Sindikati su progovarali o neorganiziranosti, lošoj sistematizaciji, ignoriranju zakona i toksičnoj atmosferi.

Žalili su se i na velik broj neplaćenih prekovremenih sati, a tvrdili su i kako je to razlog zbog kojega je deset posto zaposlenika neprestano na bolovanju.

Ovdje bi bilo zgodno ispraviti ovu tvrdnju o razlogu konstantnog bolovanja dijela zaposlenika. Naime, jedan je poznati kulturni djelatnik, kojemu se prije puno godina nudila intendatura HNK-a, rekao da mu ne pada na pamet prihvatiti takvu ponudu jer bi se morao obračunati sa svojim kolegama i prijateljima koji odbijaju prekinuti bolovanje.

Naime, tada je taj djelatnik pričao kako je uobičajena praksa istaknutih članova ansambla da otvore bolovanje u HNK-u, ali zato regularno rade u drugim kazalištima ili na filmskim i televizijskim projektima. Snažni sindikat u kazalištu i restriktivan zakon o radu koji ne dopušta otpuštanje ljudi u ovakvim situacijama doveli su HNK do bizarne situacije.

Naime, HNK je prisiljen pronalaziti zamjene za takve djelatnike koji bi otišli na bolovanje i onda honorarno zarađivali sa strane. U Drami je HNK-u to koliko-toliko polazilo za rukom zbog velikog broja domaćih glumaca koji bi mogli zamijeniti članove stalnog ansambla, iako je to iziskivalo dodatne i nepotrebne troškove. Onog gdje bi HNK u takvim situacijama bio jako pogođen bilo je u Operi i Baletu, jer su redovito morali angažirati strane plesače i pjevače.

Osim što su to uglavnom bila etablirana imena koja su na stranim tržištima primala mnogo veće honorare nego stalno zaposleni članovi ansambla, pa bi HNK morao plaćati te visoke cifre, morali su umjetnicima osigurati i velike svote za najam stana i preseljenje u Hrvatsku.

Premoreni zaposlenici

Takvo je stanje bilo potpuno neodrživo i jedan je od razloga zašto je HNK nagomilao tolike dugove. Takva situacija uvela je i veliku pomutnju u kadrovske prilike kazališta, pa intendanti, redatelji i dramaturzi nisu znali s kime mogu raspolagati. No kadrovska situacija u HNK-u nije ni danas nešto bolja.

Barem tako tvrdi povjerenik sindikata scenske djelatnosti HNK-a Damir Kovač koji tvrdi kako je u mandatu ravnateljice Vrgoč iz kazališta otišlo 40 posto radne snage, odnosno 215 zaposlenika. Nije ovo jedina kritika Vrgoč u HNK-u. Često kasni s financijskim izvještajima kazališta, a u njezinih se pet godina mandata izredalo minimalno pet šefova računovodstva, tri poslovna ravnatelja te većina sektora nije imala čelnog čovjeka.

U HNK-u također tvrde da su premoreni. Naime, zaposlenici kazališta tvrde da HNK ima kapacitet za najviše 230 predstava na godinu. Međutim, Vrgoč ih je prenapregnula i do 290 godišnje, a u HNK-u tvrde da su zbog toga najviše ispaštali umjetnici zaposleni u HNK-u.

Tu se postavlja zanimljivo pitanje kako je moguće da je maleno gradsko kazalište ZKM moglo redovno izvoditi 160 predstava godišnje, a da bi zatim za vrijeme mandata Dubravke Vrgoč izvedbe podiglo na ogromnih 517. Godine 2017. u ZKM-u je radilo 122 ljudi. U HNK-u više od 500.

Zaposlenicima u HNK-u tempo koji je zadala Vrgoč definitivno se nije svidio. Situacija je dodatno eskalirala kada su sindikalne podružnice najavile pa policiji i prijavile prosvjed koji je spriječila ministrica Obuljen-Koržinek pozivajući predstavnike na razgovor na kojem im je zajamčila da će se situacija poboljšati. U vrijeme kada se najavljivao prosvjed činilo se kako se uistinu dosta toga treba popraviti.

Naime, u to se vrijeme i u kazalištu, ali i u javnosti, pričalo o učestalim incidentima nasilja na poslu. Priča je otišla tako daleko da je završila i na sudu, no tužbe nisu podnosili radnici, već Vrgoč. Zbog povrede časti i ugleda tužila je Kovača koji ju je javno kritizirao, pa je od njega zahtijevala 20 tisuća kuna, a 50 tisuća kuna zahtijevala je od psihijatra Ante Leskura koji ju je optužio za provođenje mobinga.

Politički obračun

U intervjuu za t-portal Vrgoč je progovorila o sukobima unutar kazališta i optužbama za mobing, ističući kako protiv nje nije dignuta ni jedna tužba.

“Doznala sam da moje kolege imaju po nekoliko tužbi za mobing, dok ja tijekom cijele karijere nisam dobila nijednu takvu tužbu. Sve su te prijave bile anonimne, od ZKM-a do danas, nikad tužbe, uvijek unutarnje prijetnje i ucjene. (…) U ovakvim velikim kazališnim mehanizmima uvijek će biti uhljeba, ljudi koji ne žele promjene i ne žele raditi, koji su pronašli modus preživljavanja koji baš i nije legalan. Te anonimne pritužbe otvaraju veliki prostor za razne manipulacije kojima je cilj difamiranje kako bi se umanjila kazališna postignuća”, rekla je 2019. Vrgoč.

Ljudi bliski Dubravki Vrgoč govore kako glasne kritike iz HNK-a dolaze od samo nekoliko djelatnika koji su se našli ugroženi zbog novonametnutog radnog tempa u kazalištu. A tih nekoliko kritičara u javnosti su dobili dosta dobru platformu zbog politizacije funkcije intendanta, politizacije u koju su se vrlo aktivno uključili Hasanbegović i Lederer.

Izvori bliski Vrgoč ističu kako su projekti koje su Hasanbegović i Lederer provodili u HNK-u bili uglavnom beznačajni te su se svodili na pokušaje velikih ušteda, od čega nije bilo ništa.

Da Vrgoč ima problema s komunikacijom, potvrdit će i njezini najbliži suradnici. No čak i oni koji je ne podnose i kritiziraju njezin oštri stil ne mogu joj umanjiti internacionalni i domaći uspjeh HNK-a od početka njezina mandata. Tako je jedna njezina bivša kolegica iz ZKM-a, koja za sebe kaže da se ne bi opisala kao obožavateljica Dubravke Vrgoč, rekla za Jutarnji list kako smatra da “rovarenje Hasanbegovića koji iskorištava nezadovoljstvo dijela zaposlenika za obračun s Vrgoč nije nevažno”.

Uvjerena je da priča o Dubravki Vrgoč nije crno-bijela: “I u ZKM-u ju je pratio isti glas. Ali morate znati da živimo u sredini koja ne trpi uspjeh. I da su javne ustanove pune ljudi koji ne ginu za posao, nego hvataju krivine, da nikomu ne možete dati otkaz. Dubravka Vrgoč je majstorica: i ZKM i HNK bili su močvara, ona je ta koja je napunila dvorane, uz nju je kazalište postalo fora. To nisu male stvari”, govori žena koja je Vrgoč kritizirala zbog međuljudskih odnosa, priznajući njezine dobre strane.

Bolest i smrt

No ove su optužbe drastično eskalirale kada je Vrgoč optužena da je odgovorna za smrt člana Opere HNK-a, Ante Topića. On je preminuo od posljedica zaraze koronavirusom u KB-u Dubrava, a nakon njegove smrti početkom prosinca otkriveno je kako tijekom studenoga u zagrebačkom HNK-u nisu poduzete nikakve posebne epidemiološke mjere kako bi se zaraza u toj kazališnoj kući spriječila, a to je dovelo do čak 48 zaraženih.

Koncem listopada odigrana je premijera opere “Carmen”, a u trećem činu 40-ak aktera predstave simulira orgije na sceni. Upravo je snimku te scene jedna od članica zbora dostavila epidemiologu Bernardu Kaiću, koji je nakon pregleda izjavio kako se nada da će Stožer ukinuti rad Opere do nekih boljih vremena.

Nekoliko dana poslije odigrana je predstava “Seviljski brijač” u kojoj je, među ostalima, igrao i ranije zaraženi statist. Izvori iz HNK-a tada su isticali da je statist bio u kontaktu s tridesetak izvođača i brojnim tehničkim osobljem, a Uprava HNK-a je po saznanju o njegovoj zarazi o tome diskretno obavijestila samo dvoje zaposlenika. Zbog takvih je postupaka Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi sredinom studenoga prošle godine podnio kaznenu prijavu protiv intendantice Dubravke Vrgoč, no još nije poznato je li se išta dogodilo po toj prijavi.

Njezini će kritičari tvrditi da od kaznene prijave neće biti ništa jer je Vrgoč pod zaštitom ministrice i premijera Andreja Plenkovića te da je Topićeva smrt, ali i brojne zaraze u kazalištu, posljedica njezine sumanute želje za više predstava i više novca, ne mareći za međuljudske odnose i zdravlje zaposlenika.

S druge strane, intendantici bliski ljudi kažu kako ni članovi sindikata nisu posve u pravu kada opisuju slijed događaja te ističu kako među članovima tog sindikata ima ljudi koji takvim optužbama žele prikriti manjak svojih talenata, sklonost porocima i činjenicu da su nerijetko na bolovanjima dok ih ne angažiraju neke vanjske produkcije.

Mandat Dubravke Vrgoč traje do rujna 2022. godine. Hoće li se zadržati na čelu najvažnijeg kazališta u Hrvatskoj, vidjet ćemo tek tada, no jasno je da će njezino nasljeđe biti određeno dvjema stvarima – potpunim preporodom zamrlog nacionalnog kazališta i stavljanjem HNK-a na svjetsku kartu najuspješnijih kazališta, te, s druge strane, oštrim kritikama za nepoštovanje suradnika. Pitanje je koja će od te dvije stvari prevagnuti i po čemu će uistinu ostati upamćena.