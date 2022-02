MIRO GAVRAN O BORBI ZA HRVATSKI JEZIK: ‘Zgroženi smo Zakonom o kulturnom nasljeđu koji je Srbija donijela u prosincu!’

Autor: Marina Tenžera

Matica hrvatska, najstarija kulturna institucija u nas, koju je pod imenom Matica ilirska osnovao grof Janko Drašković, istaknuti političar i najstariji član hrvatskoga narodnog preporoda, stožer je hrvatske kulture i jezika. U novo razdoblje, u kojem će 10. veljače proslaviti 180 godina, ulazi s novim vodstvom na čelu kojeg je pisac i najnagrađivaniji hrvatski dramatičar u svijetu Miro Gavran koji je javnosti predstavio vrlo ambiciozan plan obnove Matice koja će na tragu svoje velike tradicije njegovati ono najbolje iz hrvatske i svjetske književnosti, razgovarati na javnim tribinama o presudnim društvenim pitanjima, ali i boriti se za hrvatski jezik koji je teško ugrožen tuđicama i anglizmima.

Miro Gavran je najavio veću suradnju sa 123 ogranka, novi izgled mrežnih stranica, ciklus tribina “Sučeljavanje” koji je započeo 25. siječnja tribinom o uvođenju eura, ljetni sajam knjiga s Matičinim izdanjima te intenzivan rad na nacrtu zakona o hrvatskom jeziku. Potpredsjednik Matice Mario Jareb najavio je izložbu o Matičinu jubileju koju u Klovićevim dvorima priprema Hrvatski povijesni muzej, ali i tisak novog sveska iz edicije “Povijest Hrvata” koji će se baviti 20. stoljećem.

Potpredsjednica Matice Dubravka Oraić-Tolić priprema zbornik s lanjskog znanstvenog skupa o Hrvatskom proljeću koje je nazvala drugim hrvatskim preporodom. Onaj prvi, ilirski, bio je misteriozna kombinacija hrvatske i jugoslavenske ideje, a ovaj drugi bio je kroatocentričan, istaknula je akademkinja. Tajnik Božidar Petrač najavio je među novim izdanjima i nastavak objavljivanja Danteove “Božanstvene komedije”, izbor iz djela Ive Brešana, prijevode Aristotela, knjigu Krešimira Nemeca “Narativne strategije” te objavu Unamunova romana “Abel Sanchez”, ali i zbornike o Radoslavu Katičiću i Igoru Zidiću. O novoj i suvremenoj Matici hrvatskoj, primjerenoj 21. stoljeću, o borbi jednog malog naroda za vlastitu književnost, kulturu, jezik i povijest razgovaramo s Mirom Gavranom.

Iako ste angažirani u cijelom svijetu izvedbama svojih drama Teatra Gavran kao najuspješniji hrvatski dramski pisac, prihvatili ste se goleme zadaće vodstva i preustroja Matice hrvatske. Kako ste se odlučili na to?

Doista sam se teško odlučio jer proteklih godina puno radim i kao pisac, a i kao osoba koja se trudi da Teatar GAVRAN što bolje funkcionira. Ali s obzirom na to da sam član Matice hrvatske već tri desetljeća, a od 2000. do 2006. bio sam i pročelnik njezina Odjela za kazalište i film te u zadnja dva mandata i član Glavnoga odbora, prilično sam dobro bio upoznat s funkcioniranjem te ustanove, a i s time koliko značenje Matica ima u svijesti hrvatskih građana i naših naroda. Napokon, neki od mojih prijatelja matičara bili su toliko uporni u nagovaranju da sam povjerovao njihovu vjerovanju da bih možda mogao dobro obaviti taj posao. To nije udruga kao bilo koja druga, usuđujem se reći da su sudbina Matice i sudbina Hrvatske i Hrvata neraskidivo isprepletene proteklih stotinu i osamdeset godina.

Kako vidite prosvjetiteljsku misiju Matice kao rasadišta i temeljnog čuvališta hrvatske književne riječi u sljedećim godinama?

Misija i zadaci Matice hrvatske s vremenom se nisu mijenjali, mijenjaju se samo alati kojima dolazimo do tih ciljeva. Sada, u 21. stoljeću, našoj Matici treba iskorak na tom planu, ali tako da ne zanemari ništa od onoga što je njegovala u 19. i 20. stoljeću. Formula kojom se rukovodim jest sačuvati sve dobro, ništa mijenjati, samo nadograđivati i malo modernizirati.

U Vijencu ste izjavili da je Matica bila najuspješnija u izdavačkom smislu između dva svjetska rata i u vrijeme Hrvatskog proljeća, kada je jednaka pozornost posvećivana književnoj baštini i djelima suvremenih pisaca. Kako kanite u tom smislu osmisliti izdavačku djelatnost i Matičine biblioteke u budućnosti?









Već smo krenuli u tom smjeru da uz objavljivanje kanoniziranih djela pokušamo pridobiti suvremene hrvatske književnike da nam povjere svoja djela. Uz odabir dobrih tekstova, svakoj izdavačkoj kući za uspjeh je presudno pobrinuti se za plasman i prodaju objavljenih knjiga. Mislim da tu ima prostora za poboljšanje, na čemu sada svi zajedno radimo.

Kao stari “matičar” koji je prije 31 godinu bio na obnoviteljskoj skupštini Matice hrvatske, od kada ste i njezin član, kao čovjek koji je još 1998. u Matici pokrenuo biblioteku “Kronometar” u kojoj su objavljivali mladi hrvatski pisci, kao pročelnik Matičina odjela za kazalište i film od 2000. do 2006., kada ste organizirali sedam međunarodnih simpozija o suvremenoj hrvatskoj drami i kazalištu – što sve možemo očekivati od matičnih djelatnosti u razvoju pojedinih odjela?

Matica hrvatska u Zagrebu ima dvadeset odjela. Nisu svi jednako aktivni. Prošlog mjeseca sam pozvao na sastanak pročelnike svih odjela i potaknuo ih da definiraju planove za ovu godinu i intenziviraju rad. Nažalost, ova pandemija je dovela do toga da je mnogo teže planirati nego u prijašnjim vremenima pa se mnogi pročelnici dovijaju i drugačijim načinima predstavljanja od uobičajenih. Vjerujem da će se, čim pandemija umine, u svim Matičinim odjelima osjetiti živost.

Kakva će biti vaša međunarodna suradnja s obzirom na vaše iskustvo i poznanstva s mnogim svjetskim intelektualcima, piscima, dramatičarima…?









Uz stotinu ogranaka u Hrvatskoj te četrnaest u BiH, imamo i devet ogranaka diljem svijeta, a neki od njih su se proteklih godina malo uspavali, i njima je ova pandemija otežala djelovanje, pa smo upravo potaknuli revitalizaciju tih uspavanih ogranaka te osnivanje novih. Matica se ponajprije skrbi o širenju hrvatske kulture tako da suradnja sa stranim umjetnicima tu nije u prvome planu, nego s našim ljudima u domovini i inozemstvu.

Čime će se sve baviti Matičini okrugli stolovi o presudnim kulturnim i društvenim temama i književnosti?

Krajem siječnja pokrećemo tribinu “Sučeljavanja u Matici”, prva će biti na temu “Euro da ili ne?”, potom slijede tribine o demografiji, pandemiji, položaju Hrvata u BiH i mnoge druge. A kada je riječ o književnosti, tu će dobar dio posla obaviti Odjel za književnost MH, oni imaju samostalnost u odlučivanju kojim će se temama i piscima baviti u ovoj godini.

Velik problem hrvatske kulture i izdavaštva koje je teško stradalo je novac. Predstavite nam novi financijski preustroj MH i važnost angažmana financijskog stručnjaka?

Predsjedništvo MH i Glavni odbor MH, a i ja osobno, podržali smo prijedlog našeg gospodarskog tajnika, gospodina Ivice Nuića, da se uvedu zlatni, srebrni i brončani donatori, kao i prijedlog glavnoga tajnika Marija Dominikovića da se obavi detaljna revizija financijskog poslovanja, a potom i mala reorganizacija… Na tome njih dvojica već ozbiljno rade uz podršku nas ostalih, kao što se radi i na pripremi za sudjelovanje na natječajima koji se odnose na fondove EU-a.

Kada spominjete fondove EU-a, imate li već konkretne planove u tom segmentu?

Postoje dva konkretna plana i nekoliko maglovitih planova ili želja. Moramo vidjeti što od svega toga stignemo odraditi na kvalitetan način. Od prosinca imamo i tajnika koji je zadužen upravo za te poslove.

Matičini ogranci teško su stradali – Banovina je smrvljena potresom, Slavonija i Lika teško osiromašene… Kako kanite pomoći i razviti rad ogranaka koji su toliko pogođeni da ljudi žive u kontejnerima, a s obzirom na to da ste najavili mnogo veću suradnju sa 123 ogranka?

Prvi ogranci koje smo posjetili mi iz Predsjedništva bili su ogranci u Petrinji, Sisku i Splitu. Dok su Petrinja i Sisak stradali u potresu, pa im pokušavamo pomoći u suradnji s gradskim i županijskim vlastima, Splitu pokušavamo pomoći da se izvuče iz nekih dugogodišnjih problema, a i za to ćemo pokušati pridobiti i njihove gradske i županijske čelnike.

MH je stožerno mjesto očuvanja hrvatskog jezika koji je teško ugrožen ne samo anglizmima, opasnost prijeti čak i standardu koji su pojedinci pokušavali mijenjati, a da ne govorim o presudnoj važnosti očuvanja tronarječja. Kako zaštititi jezik s obzirom na to da ste najavili intenzivan rad na nacrtu zakona o hrvatskom jeziku?

Formirali smo peteročlanu radnu skupinu vrhunskih jezikoslovaca u kojoj su akademici August Kovačec, Mislav Ježić i Stjepan Damjanović te doktori znanosti Tomislav Stojanov i Mario Grčević, koji bi trebali u miru i daleko od medijske buke izraditi nacrt toga zakona u suradnji s pravnicima. Hrvatski jezik je 2008. godine službeno priznat kao 24. ravnopravni jezik u Europskoj uniji i zaveden pod, pri Međunarodnom tijelu, ISO 639-2 “Registration Authority” u Washingtonu, te ovdje nije riječ ni o kakvoj obrani jezika, sankcijama i ograničenjima, kako nam neki imputiraju prije negoli je uopće napisana prva stranica tog zakona, nego je to želja da se našem međunarodno priznatom jeziku dade prilika da ostvari sve svoje mogućnosti. Naša radna skupina neće se baviti drugima niti zabranama, nego će pokušati iznjedriti kratak i jednostavan nacrt zakona koji će ponuditi Vladi, Saboru i javnosti na razmatranje i usvajanje. Gotovo sve zemlje Europske unije imaju svoje zakone o jeziku, čak i veliki narodi kao što su Francuzi, Španjolci, Rusi… Među prvima takav su zakon donijeli Švicarci, a imaju ga i Šveđani, Slovaci, Slovenci… Ali ponavljam: bit će korisna i javna rasprava, ali tek nakon što naša radna skupina sačini svoj prijedlog. Nažalost, krenuli su neki napadi na neviđeno, insinuiranje da ćemo predlagati zabrane slične nekim zabranama koje se nalaze u slovenskom zakonu o jeziku i takve nebuloze. Sve to nema veze sa stvarnošću niti s namjerama naše radne skupine.

Najavili ste i novi izgled mrežnih stranica, kako će izgledati?

Teško mi je to prepričati. To tek trebamo osmisliti i realizirati. Nastojat ćemo bolje prikazati sve ono što se događa u našim ograncima. Vidjet ćete uskoro, a namjera nam je o Matici hrvatskoj i našoj kulturi i povijesti neke stvari postaviti na tim stranicama u prijevodima na važnije svjetske jezike kako bi se i stranci bolje obavijestili o našem radu i o našoj domovini.

Književni tajnik Božidar Petrač najavio je bogatu izdavačku djelatnost spomenuvši da će u “Stoljećima hrvatske književnosti” izaći i izbor iz djela Slavka Kolara, ali i dvije knjige Vesne Parun. Hrvatska poezija u posebno je teškom stanju, ne samo da je malo izdanja nego više gotovo i nema kritike poezije u medijima koji imaju sve manje rubrika kulture. Imate li kakve planove za nova pjesnička izdanja?

Točno je to što govorite, ali, eto, naš Vijenac posvećuje u svakom broju cijelu stranicu kritici poezije koju ispisuje Krešimir Bagić. A trudimo se prikazati i prozu i kazališnu produkciju, glazbu, likovnost… Ove godine u Matici hrvatskoj bit će objavljene četiri pjesničke zbirke.

Kako kanite u veljači proslaviti 180. rođendan?

Cijela godina bit će slavljenička i u Zagrebu i po našim ograncima. Središnja proslava bit će 21. veljače u Zagrebu u Hrvatskom narodnom kazalištu, a u listopadu ćemo imati veliki simpozij posvećen predsjednicima Matice hrvatske počev od osnivača grofa Janka Draškovića pa sve do Vlade Gotovca, objavit ćemo i zbornik o tome, predstavit ćemo naše aktivnosti po fakultetima u Hrvatskoj i inozemstvu u cilju pridobivanja mlađih članova.

Među vašim idejama je i održavanje ljetnog sajma knjiga s Matičinim izdanjima. Možete li nam objasniti značenje tog, bez sumnje vrlo značajnog događanja?

Ideja za taj ljetni sajam postoji već godinama, namjera nam je brojna izdanja naših ogranaka napokon približiti čitateljima u Zagrebu, naravno, i s našim izdanjima u Zagrebu izaći ćemo pred čitatelje na otvorenome, ali prije svega pokrećemo taj sajam iz želje da na jednome mjestu ljudi od kulture napokon vide izobilje knjižnih izdanja naših ogranaka.

Potpredsjednica Matice Dubravka Oraić-Tolić priprema zbornik s lanjskog znanstvenog skupa o Hrvatskom proljeću koje je nazvala drugim hrvatskim preporodom. Kako s današnje distance vi osobno vidite važnost tog događaja koji je promijenio hrvatsku povijest?

U prošloj godini smo doista jako dobro obilježili pedesetu obljetnicu Hrvatskog proljeća, a i početkom ove godine, pa smo 11. siječnja, uz predavanje Josipa Mihaljevića, postavili sve brojeve Hrvatskog tjednika iz ’71. godine na naše mrežne stranice, uz detaljnu bibliografiju koju je sačinio Josip Brleković, urednik Enciklopedije MH, pa je sada Tjednik dostupan svima koje zanima taj dio naše povijesti. To vrijeme koje nazivamo Hrvatskim proljećem presudan je segment naše novije povijesti i zato je važno da ga memoriramo i znanstveno istražimo.

Glavni tajnik Matice Mario Dominković s velikim iskustvom u financijskom poslovanju naglasio je da mu je velika zadaća obnova Matičine zgrade koja je u prilično lošem stanju, ali da je stanje koju je novo vodstvo zateklo u blagajni potkraj 2021. zadovoljavajuće. Kako kanite obnoviti zgradu?

Za obnovu zgrade pokušat će se doći do sredstava iz fondova EU-a. Naravno, postoje i drugi načini iznalaženja sredstava za obnovu zgrade, ali taj nam se čini najboljim.

Kako kanite poboljšati mnoga važna Matičina glasila s kojima ste intenzivno surađivali, od Vijenca, Kola, Hrvatske revije, Dubrovnika, Književne revije…?

Na ona glasila koja izlaze izvan Zagreba u našim ograncima mi nemamo utjecaja, naši su ogranci samostalni pravni subjekti, a kod ovih tiskovina koje izlaze u Zagrebu, a to su Vijenac, Kolo i Hrvatska revija, možemo utjecati odabirom kvalitetnih suradnika.

Odmah ste reagirali priopćenjem na šokantna priopćenja iz srpskog Zakona o kulturnom nasljeđu, no to nije ništa novo, srpski akademici odavno svojataju hrvatsku stariju književnost, posebice dubrovačku. Što ste u ime Matice odgovorili?

Zgroženi smo Zakonom o kulturnom nasljeđu koji je Republika Srbija donijela u prosincu prošle godine. Dvije godine ranije, u biblioteci “Deset vekova srpske književnosti” tiskali su u nakladi Matice srpske iz Novoga Sada Marina Držića, a nešto prije toga i Ivana Gundulića. Tada smo podsjetili javnost da prisvajateljima nisu važni sami po sebi ni Gundulić ni Držić ni ostali hrvatski književnici i njihova djela, važan im je hrvatski teritorij koji nikada nisu uspjeli posvojiti i osvojiti ni kulturom ni ratnim operacijama. Iza prividnog prvorazrednog interesa za hrvatske pisce stoji isključivi interes za hrvatskim prostorom, za hrvatskim morem. Treba upozoriti i na činjenicu da srpska kulturna elita u svojim povijesnim posezanjima nije uspjela uskladiti ciljeve sa srpskom političko-vojnom elitom.

Više je puta srpska vojska napadala i uništavala sva ona dobra i vrijednosti koje je kulturna elita željela i još želi prisvojiti. Ta je spoznaja ostavljala osjećaj nesigurnosti i nemira sve do devedesetih godina 20. stoljeća i do konačne pobjede nad srpskom vojskom i uspostave samostalne i slobodne države Hrvatske. Sada imamo svoju državu koja štiti i naše granice i naše materijalne i duhovne kulturne vrednote. Ovaj događaj samo potvrđuje koliko je važna naša skrb o našem jeziku i koliko je bila dobra nedavna odluka Matice hrvatske kada smo osnovali Radnu skupinu za izradu nacrta zakona o hrvatskom jeziku. Sama ideja, kao što sam već rekao, izazvala je i nekoliko oštrih napada i nerazumijevanje, uz retoriku sličnu onoj iz 1967., kada je donesena Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, pa čak i onu iz siječnja 1972. godine, kada je započelo nemilosrdno gušenje Hrvatskog proljeća. Radna skupina Matice hrvatske nastojat će ponuditi okvir kojim se javna uporaba jezika podiže na dostojnu razinu. Dakle, u pitanju je uporaba hrvatskog jezika u službenoj komunikaciji, a nikakvi inspektorati koji bi ispisivali kazne. Takvo je tumačenje banalno i zlonamjerno.

Kada nacrt toga zakona bude izrađen, bit će predstavljen javnosti, pa će tada javna rasprava i argumentirana kritika biti dobrodošli. Zasad, napad na samu ideju izrade zakona o hrvatskom jeziku izaziva zebnju i nelagodu, pogotovo kada znamo da gotovo svi narodi u Europi imaju zakone kojima uređuju pitanja javne uporabe svojih jezika, a naši se susjedi uporno i nadalje bave svojatanjem naše književne baštine, samo ovaj put uz svesrdno odobravanje i njihove službene politike. Vrijeme je da osvijestimo jednostavnu istinu: budemo li imali samopoštovanja, i drugi će nas poštovati.