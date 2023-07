‘Kundera je znao kakvo zlo prijeti Hrvatskoj’ Pešorda, neprijatelj Jugoslavije, o odlasku svog velikog prijatelja

Autor: Doris Vučić

“Vidite, ja nisam nimalo slučajno odabrao Milana Kunderu. Da sam odabrao bilo kojeg drugog autora bolje bi prolazio u životu. Imao sam velikih nevolja od tada pa sve do danas”, govori mi dan nakon smrti češkog književnog genija s francuskom adresom njegov prijatelj Mile Pešorda, također književnik i istaknuti intelektualac. U razgovoru za Dnevno prisjetio se ovaj “antikomunist i neprijatelj Jugoslavije” njihovog prvog susreta, kao i svega što je kasnije uslijedilo u vremenima koja će Hrvatska pamtiti kao najteža u svojoj povijesti.

“Formacija moći u našoj bivšoj središnjici prosudila je da su Kundera i njegov ugled, kao i intelektualna lucidnost, svježina i dosljednost, opasnost u smislu ostvarivanja njihovog davno zacrtanog projekta koji je uključivao da Hrvatska padne šaptom”, napominje Pešorda koji se u Sarajevu prije nekih 40 godina odlučio na poprilično odvažan potez, objaviti sabrana djela tada najzabranjenijeg pisca u komunističkom svijetu. Nakon niza dugih telefonskih razgovora, dvojica književnika jasnih stavova odlučila su se konačno susresti u Parizu, gdje je Kundera emigrirao 1975. godine pošto je završio na crnoj listi zbog kritiziranja sovjetske invazije.

‘Postao sam meta’

“Kada sam stigao do stana njegova supruga Vera mi je otvorila vrata, a Milan me pozdravio i izašao iz stana. Ja sam se okrenuo za njim, a onda me, smiješeći se, upitao gdje mi je otac”, prisjeća se anegdote prilikom upoznavanja autora “Nepodnošljive lakoće postojanja”. Unatoč tome što je bio iznenađen njegovim godinama, Kundera i Pešorda vrlo su lako pronašli zajednički jezik i “dogovorili posao”, što je nekima postalo trn u oku.





Kada je ubrzo najavljen izlazak “Sabranih djela” glavni direktor je Pešordu pozvao na hitni sastanak, što se ranije nije bila praksa. Tamo ga je, kaže, dočekao izvršni sekretar centralnog komiteta komunista BiH ozbiljna lica koji je tražio objašnjenje zašto bi itko objavio radove takvog antikomunističkog pisca.

“Rekao sam mu da sam branio svoj projekt i da sam se rukovodio visokim estetskim kriterijima kao što sam se rukovodio u svim uredničkim pothvatima. Po kriteriju osjećanja slobode i pluralizma, Kundera tome udovoljava”, pojasnio je hrabro tada sekretaru mladi urednik.

“Ubrzo nakon toga, 1984., udarni središnji dnevnik u Beogradu emitirao je ono što je rekao Mihajlo Lalić, a to je da su došla vremena da se ne objavljuju knjige o socijalizmu i revoluciji, nego divljaju mladi kunderisti i antikomunisti iza kojih stoje snage međunarodne reakcije specijalnog rata protiv Jugoslavije. To je bio izravni udar na mene, nekog tko se drznuo objaviti Kunderu koji je bio zabranjen u svim komunističkim zemljama s iznimkom Jugoslavije. Nakon što sam objavio ‘Sabrana djela’ ja sam postao ciljanom metom trajnih napada onih koji su poveli agresivni osvajački rat”, govori.

‘Napisao sam ono što si govorio’

I dok su ih mnogi mrzili, buntovni pisci sve su brže razvijali kvalitetno prijateljstvo družeći se u Parizu.

Pešorda Kunderu pamti kao uvijek duhovitog i uvijek smislenog, a njegova suzdržanost, kaže, nikad nije bila hladna, nego prijateljska. Nije dugo trebalo da Milan pojmi što se što se događa u bivšoj Jugoslaviji i kakvo zlo prijeti Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini i reagira. Slijedom toga i tekstova koje mu je Mile donosio dok su Francuskom kolale dezinformacije, on piše tekst pod naslovom “Europa ili plemena?” u kojem polemizira s onima koji tretiraju hrvatsko i slovensko pitanje kao plemensko. Jasno mu je bilo da Hrvatska i Slovenija pripadaju zapadnom civilizacijskom krugu.

“U studenom 1991. Kundera me pozvao u svoj dom na ručak, a kada sam sjeo za stol pružio mi je Le Nouvel Observateur, inače najugledniji francuski tjednik, i upitao: ‘Mile, jesi li zadovoljan? Napisao sam ono što si govorio'”, sjetno će Pešorda o tekstu kojim je njegov prijatelj dao izravnu potporu Hrvatskoj u borbi za slobodu i nezavisnost, pišući o Hrvatima koje u njihovim vlastitim gradovima masakriraju jači i bolje naoružani.









Bio je to dan koji nikada neće zaboraviti.

“Hrvatska nije pala radi junaštva svojih branitelja, ali i zbog čvrstih, prijateljskih, snažnih potpora od osoba poput Kundere”, zaključuje Mile Pešorda priču o dragom prijatelju koji ga je zauvijek napustio.