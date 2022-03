KONCERT KLASIČNE GLAZBE – za mir u Ukrajini

Autor: Tea Šojat

Suočeni s ratnim strahotama koje proživljava Ukrajina, s traumama koje smo i sami iskusili prije trideset godina, HNK u Osijeku suosjeća i iskazuje svesrdnu podršku Ukrajinskome narodu u njegovoj borbi za slobodu i mir. Tim povodom organiziran je koncert klasične glazbe humanitarnog karaktera te će sva novčana sredstva od ulaznica za koncert biti uplaćena na račun hrvatskog Caritasa koji je povezan s ukrajinskim Caritasom.

Koncertom će ravnati Mladen Tutavac, solist na klaviru je Lovre Marušić, koncertni majstor je Igor Šimonji koji će zajedno s orkestrom Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. U koncert je uvrštena I. simfonija Reinholda M. Glièrea, ukrajinskog skladatelja, kojom želimo poslati poruku podrške ukrajinskom narodu.

Ukoliko ne možete prisustvovati Koncertu klasične glazbe pozivamo vas da uplatom na žiro račun Hrvatskog Caritasa kod Privredne banke Zagreb d.d. IBAN: HR0523400091100080340; SWIFT/BIC: PBZGHR2X; svrha uplate: pomoć Ukrajini, pomognete ukrajinskom narodu.

PROGRAM:

Ludwig van Beethoven: KLAVIRSKI KONCERT br. 4 u G-duru, op. 58

– Allegro moderato

– Andante con moto

– Rondo (Vivace)

Klavir: L. Marušić

* * * * *

Reinhold Glière: SIMFONIJA br. 1 u Es-duru op. 8

– Andante – Allegro









– Molto vivace

– Andante

– Allegro









Dirigent Mladen Tutavac

Solist Lovre Marušić, klavir

Koncertni majstor Igor Šimonji

Inspicijentica Irena Budak

Ukoliko ne možete prisustvovati Koncertu klasične glazbe pozivamo vas da uplatom na žiro račun Hrvatskog Caritasa kod Privredne banke Zagreb d.d. IBAN: HR0523400091100080340; SWIFT/BIC: PBZGHR2X; svrha uplate: pomoć Ukrajini, pomognete ukrajinskom narodu.

MLADEN TUTAVAC, dirigent

Rodio se 1965. u Splitu, gdje je završio srednju Glazbenu školu. 1987. upisuje Glazbenu akademiju u Zagrebu – odsjek za dirigiranje u klasi prof. Pavla Dešpalja, na kojoj je diplomirao 1991. Iste godine nagrađen je Rektorovom nagradom za izvedbu Mozartove opere Figarov pir s ansamblom Akademije. Od 1991. bio je zaposlen u HNK Zagreb kao zborovođa Opere, a krajem 1993. postaje stalni član Opere HNK u Osijeku kao dirigent i zborovođa (od 2000. isključivo dirigent). Do sad je ravnao brojnim predstavama kao i mnogim simfonijskim, novogodišnjim, uskrsnim i opernim gala-koncertima. Od 2000. do 2001. obnašao je funkciju ravnatelja opere. Osnivač je i dirigent komornog orkestra „Franjo Krežma“. Od 1994. do 2000. bavio se i pedagoškim radom: na glazbenoj školi „Franjo Kuhač“ i Filozofskom fakultetu na Odsjeku za glazbenu kulturu. Vodio je i osječki pjevački zbor „Lipa“. Sudjelovao je i na međunarodnim natjecanjima dirigenata. Od 2014. je predsjednik Francuske alijanse u Osijeku. Od 2017. angažiran je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku kao umjetnički suradnik, a od akademske godine 2018./19. vodi i tamburaški orkestar Akademije – „Strossmayer“.

LOVRE MARUŠIĆ svoju je međunarodnu reputaciju potvrdio osvajanjem srebrne medalje na prestižnom pijanističkom natjecanju u Clevelandu – 2021. Cleveland International Piano Competition u SAD-u. Dobitnik je brojnih značajnih nagrada na uglednim pijanističkim natjecanjima, među kojima se ističu: prva nagrada na 20. Međunarodnom natjecanju Santa Cecilia u Portu (2018.), prva nagrada na Međunarodnom natjecanju IMF u Parizu (2018.), kao i prva nagrada, nagrada komisije i nagrada publike na Međunarodnom pijanističkom natjecanju Isidor Bajić u Novom Sadu (2016.).

Svoje prve poduke iz klavira dobiva od Rozarije Samodol u rodnom Omišu. Na poziv slavne ruske pijanistice Natalije Trull, 2006. odlazi u Moskvu na Centralnu muzičku školu pri Državnom konzervatoriju P. I. Čajkovski koju je 2011. uspješno završio. Studij na Muzičkoj akademiji u Zagrebu započeo je u klasi profesora Rubena Dalibaltayana, a nastavio i diplomirao u klasi profesora Ljubomira Gašparovića. Svoje poslijediplomske studije nastavlja na Hochschule für Musik Franz Liszt u Weimaru u klasi Grigoryija Gruzmana.

Bilježi nastupe s eminentnim orkestrima i vrhunskim komornim sastavima poput The Cleveland Orchestra, Zagrebačke filharmonije, Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije, Vojvođanskih simfoničara, Beogradskih simfoničara, Irkustske filharmonije, Simfonijskog orkestra HNK Split te Zagrebačkih solista i Splitskih solista.

U prosincu 2021. debitira sa Simfonijskim orkestrom Mariinsky teatra i maestrom Valerijem Gergievim u Sankt Petersburgu.

Dobitnik je Rektorove i Dekanove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za iznimne rezultate tijekom studija.

Kao solist i komorni glazbenik nastupa na raznim festivalima i koncertnim ciklusima diljem Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Kosova, Austrije, Njemačke, Portugala, Lihtenštajna, Rusije, Francuske i SAD-a. Trenutno je zaposlen na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u zvanju asistenta na klavirskom odjelu te je umjetnički voditelj Međunarodnog festivala komorne glazbe “Ostinato” u Omišu. Generalno zastupništvo potpisao je s tvrtkom Cristoforium Art.