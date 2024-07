Jergović ‘secirao’ hrvatsko-srpske odnose: ‘Hrvati će radije biti sluge, konobari i sobarice’

Književnik Miljenko Jergović objavio je novu knjigu “Rat”, zbirku 117 kratkih priča koje se bave gradom i ljudima pod opsadom, u kojima se okrutnost i užasi isprepliću s nježnošću, ljubavi i ljepotom.

U intervjuu za Novu.rs rekao je kako 30 godina nakon opsade Sarajeva pokušava sačuvati svijest da se i nekim drugim ljudima događa da se jedno jutro probude u gradu pod opsadom.

“Na neki način, to je trajno stanje tisućama godina. Rat je krajnje primitivan, nimalo romantičan čin čovječanstva. Nijedna druga životinja ne ubija pripadnike svoje vrste. I nijedna druga životinja ne ubija, osim za hranu. Također, niti jedna životinja ne ubija zbog vjere, nacije i političkog uvjerenja. Kažete da životinje nemaju vjeru, naciju i uvjerenja? To je istina, ali što su vjera, nacija i uvjerenje ako se potvrđuju ubijanjem?”, upitao je književnik sa zagrebačkom adresom.

‘Hrvati imaju Srbe kao svoju jedinu opsesiju’

Priznao je Jergović kako je u ranom djetinjstvu bio gotovo pa polulud od straha, imao noćne more, a ponekad ih ima i danas.

“Još uvijek imam veliki interes za strah, što ide uz određeni osjećaj solidarnosti ili razumijevanja za ljude koji se boje. Nemam suosjećanja za neustrašive. Herojstva raznih vrsta su mi gotovo odbojna. A, odbojno mi je i što je kod naših naroda i narodnosti toliko rašireno slavljenje raznih smislenih ili postupno besmislenih podviga”, smatra.

I Srbi i Hrvati u svojim su povijestima, stvarnim ili izmišljenim, uvijek bili puni onih koji su bili spremni žrtvovati sebe, ali i sve oko sebe, za neke zajedničke ciljeve, dodaje književnik.

“Činili su to često i ne vodeći računa koliko su ti ciljevi moralno ispravni, odnosno koliko su u skladu s nekim univerzalnim, nadnacionalnim i kršćanskim iskustvom dobra. Ono čega je, međutim, kod naših naroda uvijek bilo malo ili nimalo, bili su stid i pokajanje. Sretni su oni narodi koji su svoju djecu odgojili na sramoti, a ne na junaštvu”, pojasnio je.









Komentirajući srpsko-hrvatske odnose, Jergović smatra kako se cijela nacionalna, odnosno nacionalistička dinamika u odnosima ovih dviju naroda, točnije njegovih elita, temelji na nečemu što se ponavlja po stoti ili tisućiti put.

“S tim da Hrvati imaju Srbe kao svoju jedinu opsesiju, u odnosu na koju formiraju vlastiti identitet, jezik, pogled na svijet, tako da bi se, u skladu s tom njihovom samopercepcijom, moglo reći da su Hrvati zapravo oni koji nisu Srbi, i kad bi, ne daj bože, nekim čudom nestalo Srba, ne bi više moglo biti ni Hrvata kao Ne-Srba. Srbi, opet, imaju više opsesivnih tema. Uz već pomalo marginalizirane Hrvate, tu su, naravno, i Albanci. Zatim, Europa i Zapad, s brojnim podtemama, od Vatikana do Njemačke, pa sve do teških zabluda o vlastitoj važnosti. Rekao bih da je Srbima lakše i da bi se Srbi lakše mogli izliječili od samih sebe. Hrvati će radije biti sluge, konobari i sobarice, pretposljednji među svim europskim narodima, ako znaju da je Srbima još gore i da su Srbi iza njih”, ističe.

Kao primjer navodi HRT koji godinama ne prenosi velike svjetske teniske turnire, svjetska i europska prvenstva u košarci, a književnik “prognozira” kako će do toga doći kad se Novak Đoković oprosti od tenisa.

Upitan da komentira izjavu pokojnog novinara Denisa Kuljiša koji je jednom rekao: “Od Srbije me zanima samo Beograd”, Jergović odgovara: “Da sam kojim slučajem iz Beograda, ili da se preselim u Beograd, mislim da bi me nakon nekoliko tjedana ili mjeseci mnoge stvari toliko počele živcirati, da bi u stalnim usporedbama srpskog i hrvatskog slučaja Srbi naglo počeli gubiti. I kao što mi se danas čini da je u Beogradu svašta bolje nego u Zagrebu, tako bi odjednom i to postalo obrnuto. Ali, prirodno je da bude tako”.