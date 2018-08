JAMES BOND IZGUBIO JE NEŠTO ŠTO ĆE PROMIJENITI NASTAVKE KULTNOG FILMA KOJI SLIJEDE

Redatelj Danny Boyle povlači se iz stvaranja idućeg nastavka James Bonda, a kao glavni razlog navodi “kreativne razlike”.

Boyle je trebao režirati 25. nastavak čuvene filmske franšize, no nakon mjeseci spekulacija vijest da to neće raditi potvrđena je na službenom Twitter profilu ovog filma.

Među onima koji su potvrdili da oskarovac Boyle odlazi je i glumac Daniel Craig, koji bi tajnog agenta trebao utjeloviti po peti put, a u objavi su mu se pridružili i producenti Michael G Wilson i Barbara Broccoli.

“Michael G. Wilson, Barbara Broccoli i Daniel Craig danas su objavili da je zbog kreativnih razlika Danny Boyle odlučio da neće režirati Bond 25″ stoji u Twitter statusu filma.

