Izložba slikara i glazbenika Vedrana Ružica u Galeriji Fritzi Lošinjskog muzeja

Autor: M.T.

Od utorka, 16. ožujka 2021. godine, u Galeriji Fritzi Lošinjskog muzeja moći će se razgledati samostalna likovna izložba ‘Forbidden melody’ slikara i glazbenika Vedrana Ružića.

Ciklus radova »Forbidden melody – Izolacija kao umjetnička inspiracija« nastaje tijekom 2020. nakon povratka s umjetničke rezidencije u Berlinu, no nastavlja se i u 2021. godini, a kazuje o atmosferi izazvanoj korona virusom. Koristeći isključivo one materijale koje je pronašao u svojih nekoliko kvadrata stana te u podrumu, do izražaja dolazi Vedranova inovativnost likovnih rješenja. Naizgled odbačenim materijalima daje novu vrijednost i svrhu postojanja. Reciklira stare prozorske škure, drvene police koje mu služe kao platna, stare knjige, opuške s poda, stare žice s instrumenata i slično. Intervenira u prostoru u vidu instalacija, maštovitih trodimenzionalnih djela pomičući granice naše percepcije, prisiljavajući nas da svijet i prostor gledamo na drugačiji način. Izvlačeći nas iz okvira, pokazuje kako i najobičniji ulaz u atelje, stara „posteja“ krevet , betonski blok, “lancun” plahta ili bodljikava žica mogu poslužiti kao prazno slikarsko platno. Lajtmotiv ciklusa bodljikava je žica s kojom Vedran koketira, prikazuje njezinu filozofsku pozadinu uporabe koja postaje univerzalnim simbolom razdvajanja, čežnje, otuđenosti, tlačenja, tiranije i opresije te političkih razlika.

Povezujući umjetnosti i spajajući ono čime se najviše voli baviti – glazbom i likovnošću, simbolički dovodi u suodnos notni zapis oblikovan tišinom, odnosno izostavljanjem nota, i bodljikavu žicu koja oslikava nestanak melodije kroz trajanje neizvjesne tišine. Vedran svojom spontanom jednostavnošću komunicira s publikom kroz vlastiti, visoko razvijeni i autonomni jezik.

Vedran Ružić vizualni je umjetnik i jazz- glazbenik (kontrabas i bas gitara). Diplomirao je 2018. godine na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, smjer slikarstvo s diplomskim radom „Povezivanje glazbe i slikarstva“, a prethodno je pohađao i Jazz konzervatorij u Klagenfurtu.

Izlagao je na oko 25 samostalnih izložbi u galerijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Posljednjih godinu dana fokusirao se na izvedbu serijala slika i skulptura s ciljem povezivanja umjetnosti.

Tijekom posjeta izložbe možete poslušati projekt Libertin, za jazz kvartet i tri suvremena plesača u trajanju od 45 minuta.