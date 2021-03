Izložba Oblici vremena i kronotopije Maje Gjajić i Maje Flajsig u galeriji Šira

Autor: M.T.

Izložba Maje Gjajić i Maje Flajsig pod nazivom „Oblici vremena i kronotopije”, otvara se u utorak, 16. ožujka 2021., u 19 sati, u galeriji Šira.

Izložba će se održati u suradnji galerije Šira i Galerije umjetnina u Splitu u sklopu dugogodišnjeg projekta „A0“ čiji je autor i začetnik povjesničar umjetnosti Branko Franceschi.

Projekt „A0-4“ ove godine u galeriji Šira obilježava svoje 4. izdanje.

“Putovati znači vratiti se”, zaključio je nekoć Gabriel Garcia Márquez posljednjim stihovima svoje poetične meditacije o putovanju. Tek po povratku s putovanja doista uviđamo na koji način su se naši sustavi razmišljanja izmijenili i na koji je način naš perceptivni aparat postao izoštreniji. Osjećajući promjenu koja nadolazi, pokušavajući sačuvati trenutke koji su ponekad od formativnog značenja, otjelovljujemo svoje uspomene. Tako nova iskustva različitih vremena i prostora prožimaju umjetničke vrste poput putopisa, dokumentarnih filmova i fotografskih serija. Taj kreativni impuls kojeg iskustva putovanja potiču, Maja Gjajić je istraživala u svom radu „Arhiva sjećanja“ ponukana svojim brojnim putovanjima koja su se odvila u zadnje dvije godine, a koja su prethodila pandemiji koja je zaustavila njihov daljnji slijed. Promišljajući putovanje kao način učenja koji u teorijskom kontekstu implicira sociološka, antropološka, povijesna i umjetnička razmatranja kretanja ljudi kroz vrijeme i prostor, umjetnica je svoje radove izvodila in situ, tijekom samih putovanja.

Rezultate njenog umjetničkog istraživanja predstavljaju dvije knjige umjetnika, svojevrsni putopisi, koji objedinjuju grafičke otiske i fotografije izvedene u alternativnim fotografskim tehnikama cijanotipije i Van Dyke Brown-a. Narativna struktura knjiga kronološki prati posjećena odredišta, odnosno vizualne dnevničke zabilješke i interpretacije različitih karakteristika mjesta, vremena ili osoba koje je autorica upoznala i spoznala na tim putovanjima, ali i promjene koje su se događale unutar nje same. One su otjelovljene i u prostornoj instalaciji koja obuhvaća memorabilije prikupljene na putovanjima te metalne matrice čija je izvedba vezana za pojedini posjećeni grad i podneblje. U vremenu ograničenih kretanja, kad je svako putovanje onemogućeno ili neizvjesno, rad Maje Gjajić postaje još aktualniji. On predstavlja osobni spomen na pojedina putovanja, ali i uopće na vrijeme kad je putovanje bilo moguće, koje iz novodobivene perspektive promatramo s odmakom i kritički.

Ideja pjesnika Velemira Hlebnikova koji je htio sve stanovnike Rusije smjestiti u svojevrsne staklene kuće s kotačima kako bi tako putujući mogli vidjeti čitav svijet (a istovremeno biti viđeni), danas se više i ne čini toliko neobičnom. Naposljetku, i dalje ipak putujemo, ali u vlastite nutrine, gdje se kriju brojna sjećanja na različita mjesta, a koja postaju time stvarnija što se češće za njima poseže. Tako radovi Maje Gjajić upućuju na takva prisjećanja, prepričavanje doživljaja i promatranja fotografija s putovanja. Oni su poticaj za osvrt na sva mjesta koja su nas izmijenila, no možda i bitnije, radovi Maje Gjajić poticaj su za iznalaženje strategija nekih drugačijih putovanja.