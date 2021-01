Izložba memorabilija o nogometu u Rijeci

Od petka, 15. siječnja, u Exportu na Delti bit će postavljena izložba “Ovo je Rijeka – stotinu uspomena, jedna priča”, koja predstavlja predmete vezane uz nogometni klub Rijeka iz privatnih kolekcija Zvonimira Krpana i Mišela Budimilića.

Ovi Riječani i pasionirani navijači prikupili su više stotina memorabilija od kojih će dio biti prikazan na atraktivnoj izložbi za sve generacije, koja je dio programa Europske prijestolnice kulture i ostaje otvorena do 15. žujka 2021.godine.

Za potrebe ove izložbe kolekcionari su odabrali presjek memorabilija iz povijesti HNK Rijeke koje su dio njihove privatne kolekcije. “Bit će tu dresova, zastavica, medalji, pehara, lopti još od 70-ih godina pa sve do danas. Ovom izložbom želja nam je bila kroz sve te predmete koje godinama skupljamo povezati povijest, sadašnjost i budućnost HNK Rijeke i nadamo se da će izložba biti zanimljiva svima onima kojima je Rijeka u srcu, ali i ljubiteljima nogometa općenito. Nadamo se da ćemo izložbom pobuditi neke uspomene i one lijepe i one možda malo manje lijepe, ali sve je to dio našeg voljenog kluba”, naglasili su Zvonimir Krpan i Mišel Budimilić u najavi izložbe.

Predmeti će biti kontekstualizirani u vremenu i prostoru, popraćeni tekstovima, povećanim izvornim fotografijama i novinskim tekstovima te audio-vizualnim snimkama i projekcijama pojedinih utakmica, navijačke atmosfere i pjesama.

"Osnovna ideja prilikom postavljanja izložbe bila nam je dočarati nogometnu atmosferu i nogometni šušur", ističe kustosica izložbe Sabrina Žigo.









“Nadam se da će publika prepoznati kolekcionarski trud ovog dvojca jednako kao i vrijednost izloženih predmeta. Valja napomenuti kako i Zvonimir i Mišel jako temeljito popisuju sve svoje prikupljene predmete i o svakom od njih imaju za ispričati zanimljivu priču kako su do njega došli”, rekla je Žigo.

Goran Moravček, autor kataloga izložbe, naglasio je kako je Rijeka kolijevka hrvatskog nogometa, a današnji HNK Rijeka baštini tradiciju svih onih klubova koji su u Rijeci bili osnovani: “Riječ je o klubu s bogatom tradicijom koji je iznjedrio brojna poznata nogometna imena. Ipak, ova izložba je jedna navijačka priča, povijest kluba viđena kroz njihove oči”, kazao je Moravček.

Podršku izložbi dao je i Grad Rijeka, u ime kojeg je zamjenik riječkog gradonačelnika Marko Filipović istaknuo kako je i ova izložba prigoda da se prisjetimo bogate povijesti kluba koji je sastavni dio identiteta Rijeke:









“Siguran sam kako će izložba privući veliki broj posjetitelja, samim time što su navijači već gotovo godinu dana odvojeni od stadiona pa vjerujem

da je ovo dobra prilika da ožive neke svoje navijačke uspomene”, zaključio je Filipović.