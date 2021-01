Ispovijest kolekcionara s Hvara: ‘Odlikovao me Jacques Chirac. Najprije sam šarmirao Šuvara i otvorio prvu privatnu galeriju u Jugoslaviji’

Autor: Marina Tenžera

Kulturno zatišje u Zagrebu uzrokovano velikim tragedijama, pandemijom i potresima, nije zaustavilo agilnog ravnatelja Moderne galerije Branka Franceshija da u galeriji Studija “Josip Račić” otvori senzacionalnu izložbu “Boja je radost”, koja je dio jedne od najznačajnijih zbirki suvremene svjetske umjetnosti hvarskog galerista i kolekcionara Tonija Politea. Ovaj osebujni sakupljač najboljih likovnih radova svjetskih majstora jedinstvena je pojava u hrvatskoj kulturi.

Ne samo da likovna Zbirka Politeo sadrži oko 400 djela u rasponu od Andyja Warhola, Michelangela Pistoletta, Sotoa, Gilberta&Georgea, Dalija, Armana, Keitha Haringa, Rosenquista, Vasarelyja, Picassa, da spomenemo tek neka imena, nego obuhvaća i djela azijskih suvremenih umjetnika. U tom smislu Zbirka Politeo sadrži vrijednosti koje nemaju ni hrvatski muzeji moderne i suvremene umjetnosti.

Erudit i poliglot, kulturni “nomad2, jedinstven je i po prijateljstvima sa svjetskim umjetnicima s kojima se družio i dopisivao, a među njima su imena do kojih nikada nije došao ni jedan hrvatski kustos ili galerist. Odlikovao ga je Jacques Chirac, zvao ga je Steven Spielberg, a od njega je umjetnine kupovao Jean-Paul Belmondo. Kako je Politeo sakupljao i djela vodećih hrvatskih umjetnika, i ova mala izložba omogućuje da se komparativno sagledaju djela nekih od najvećih hrvatskih i svjetskih umjetnika.

No Toni Politeo (1951.) nije samo strastveni sakupljač umjetnina koji posjeduje i iznimno vrijedne zbirke stakla i plastičnog dizajna i promotor hrvatskih umjetnika u svijetu nego i inicijator mnogih likovnih akcija. Još 70-ih u Galeriji Forum organizirao je prvu aukciju umjetničkih djela, koja je postala temelj za sve daljnje aukcije u Jugoslaviji i Hrvatskoj.

Godine 1978., po odobrenju ministra kulture Stipe Šuvara, u renesansnom dvorcu pjesnika Petra Hektorovića u Starom Gradu na Hvaru otvorio je prvu privatnu galeriju u Jugoslaviji i cijelom socijalističkom bloku. Olimpijski komitet imenovao ga je selektorom izložbe “Naiva Art” održane u Sarajevu za vrijeme ZOI-ja 1984. Imao je ideju da u Splitu otvori prvi muzej plastike u kojem bi udomio svoje velike zbirke produkt-dizajna koje pokrivaju gotovo potpune proizvodne kataloge Jugoplastike, Biserke ili još aktivne slovenske Iskre.









Također, kao kuriozitet sakupljao je zbirku prezervativa te imao originalnu ideju da otvori prvi svjetski muzej prezervativa u malom kiosku na križanju Savske ceste i Klaićeve ulice. Kao galerist, od početka 80-ih izlagao je na međunarodnim festivalima galerista u New Yorku, Dortmundu, Parizu, Tokiju, Ljubljani, Madridu, Okinawi, Shenzhenu u Kini.

Kako ste postali kolekcionar?

Duh kolekcionarstva započinje u mome ranome djetinjstvu jer sam imao oštećen sluh pa su moje preokupacije bile vizualnog karaktera te sam već kao dijete počeo sakupljati razglednice, numizmatiku, filateliju i tu počinje sakupljačka, kolekcionarska strast.









Za vas kažu da živite za umjetnost. Kako je nastala vaša međunarodna zbirka likovne umjetnosti koja danas ima više od 400 umjetničkih radova?

Kao galerist, putovao sam po svjetskim sajmovima umjetnosti na kojima sam izlagao naše umjetnike. Za čestih boravaka u Parizu posjećivao sam aukcijsku kuću Drouot, gdje sam znao u nekim ponudama jako povoljno doći do likovnih djela Vasarelyja, Légera, Picassa (keramika). U Japanu sam nabavio Sameimea, u Kini Wua i Jingdonga. U Italiji Perillija. U Peruu Llona. Kroz suradnju na projektu “Lorca”, sami umjetnici su mi poklanjali jedno ili više djela po kojima su se radile grafike za mapu – Arman, Agam, Bogaret, Cognee, Combas, Cornelle, Guimaraes, Erro, Klasen, Kochi, Kounellis, Kriki, Leiberg, Lindström, Lüpertz, Márkoc, Matta, Ma Tse-Lin, Miotte, Mondino, Moya, Rancillac, Schleime, Segui, Soto, Stämpfli, Sunagawa, Texier, Vedova, Hyong-Keun.

Kako odabirete djela koja će postati dio vaše zbirke?

Likovna djela odabirem prema vlastitom ukusu, osjećaju i intuiciji, bilo da ih kupujem ili imam prilike odabrati u atelijerima umjetnika. Često mi se događalo da se u atelijeru umjetnika nisam mogao odlučiti između dva, tri djela, a s obzirom na umjetnikovu naklonost i simpatiju prema meni, znali su mi reći: “Ma Toni, uzmi ih sve!”









Koje ste prve umjetnike sakupljali?

Moj je otac bio direktor centra za kulturu grada Zagreba i galerije Forum te sam tako imao pristup umjetnicima, članovima galerije, pa su prema tome prvi umjetnici koje sam sakupljao bili Edo Murtić, Zlatko Prica, Ivan Lovrenčić, Nives Kavurić-Kurtović, i drugi. Također, kada sam izlagao naše umjetnike, uvijek sam izabrao djelo za svoj fundus.

Po čemu je specifična vaša likovna zbirka?

Po tome što sam sakupljao umjetnike ne iz prošlosti, nego isključivo iz mog vremena.

Imate neke slikare koje nema nitko drugi u Hrvatskoj. Do kojih vam je autora bilo najteže doći?

Umjetnik za kojega pretpostavljam da ga nitko nema u Hrvatskoj, jer nije ni u jednoj galeriji suvremene umjetnosti, jest Keith Haring, imam njegova dva originalna rada s izložbe u Londonu 1987. godine. Kada sam u New Yorku posjetio fundaciju Keith Haring, odnio sam ih na registraciju te me je voditeljica fundacije, gđa Toni Shafrazi, nakon registracije autentičnosti, zamolila, s obzirom na to da Hrvatska nije imala ugovor sa SAD-om o autorskim pravima, da ih ne reproduciram u komercijalne svrhe. Također imam rad, model aviona, u svojoj zbirci pod nazivom “Air Art”, tandemskih autora Gilberta&Georgea, koji su kao i Keith Haring prikazani na izložbi u Zagrebu. Bilo je umjetnika do kojih je bilo teško doći, jedan od njih je svakako Mata. Pirelli mi je rekao da Mata živi u malom mjestu Tarkinija, gdje se nalazi jedino sačuvano etruščansko naselje, udaljeno 70-ak kilometara od Rima. Autom sam otišao onamo, pronašao gradsku galeriju i pokušao saznati gdje živi Mata. Oni su mi potvrdili da živi u Tarkiniji, ali nisu imali adresu. Zatim sam otišao pitati u policijsku postaju, ali su mi rekli da mi ne smiju dati adresu. Palo mi je na pamet pitati na lokalnim benzinskim crpkama. Na jednoj od njih sam saznao da svake srijede netko dolazi po lož-ulje za Matu.

Kako je sutradan bila srijeda, sa zaposlenikom crpke dogovorio sam da ujutro sjednem u kafić preko puta, pa će mi on dati znak kada ta osoba dođe, u zamjenu za gajbu piva. Sljedećeg jutra sjedio sam u kafiću i čekao. Na znak zaposlenika crpke, pratio sam auto do ogromne hacijende. Zatim sam se okrenuo, otišao u grad po buket cvijeća u koje sam stavio vizitku pa se vratio i pozvonio na vrata. Vrata je otvorila kućna pomoćnica, ja sam rekao: “Dostava cvijeća za gospođu Mata”, predao cvijeće i vratio se u svoj auto. Čekao sam neko vrijeme u nadi da će netko izaći i kad sam već bio spreman odustati i otići, odjednom izlazi prekrasna, uplakana žena, razmazane šminke koja dolazi do mene s vizitkom u ruci, pita me jesam li ja Toni te mi govori kako joj nitko 30 godina na ovu adresu nije donio cvijeće.

Pozvala me unutra i zamolila da ostanem na ručku. Tako sam upoznao Matu i dogovorio suradnju na mapi “Lorca”. Kroz Matinu priču saznao sam da je on jedini živući umjetnik koji je osobno poznavao Lorcu. I zato je na njegovoj grafici i Lorcin portret. Drugi autori (tandem) do kojeg sam znao da će biti jako teško, gotovo nemoguće doći, bili su Christo&Jeanne Claude. Godine 2001. galerija u Provansi, u Saint Paul de Vence, imala je njihovu samostalnu izložbu. Primio sam pozivnicu na kojoj su bile dvije njihove slike (Central Park New York i River Grand Canyon). Kako bih ih šarmirao i dobio pristup, odlučio sam na tri bijela i tri crna vina redizjanirati etikete s motivima s njihove pozivnice te im odnijeti direktno, kolima u Saint Paul de Vence. Došavši na izložbu, nakon 12 sati vožnje, poklonio sam im ta vina, što ih je oduševilo, a Jean Claude je na moju vizitku nadodala riječ “vino”!. Nakon svečanosti otvorenja izložbe, od njih sam dobio par grafika na poklon, a ujedno naveo i razlog dolaska – sudjelovanje u projektu mape “Lorca”, što su oni rado prihvatili. Na samoj izložbi među uzvanicima sam upoznao Fernandeza Armana te sam ga također zamolio za sudjelovanje u projektu, prihvatio je i pozvao me sutradan u svoju vilu na doručak te mi je odmah naslikao predložak za grafiku, a taj isti original poklonio za zbirku.

Dio svoje zbirke upravo izlažete, a među svjetski vrijednim imenima mogu se vidjeti djela Dalìja, Warhola, Pistolleta, Rosenquista i Vasarelyja. Što vas je fasciniralo u tim djelima?

Njihova originalnost u razmišljanju i rukopisu prenesena na likovna djela.

Rijetka je prilika i da publika na izložbi vidi radove Erróa, Jingdonga, Krikija i Moye kojih nema u hrvatskim muzejima. O kakvim je radovima riječ?

Riječ je o uljima na platnu, multiplima, grafikama, crtežima i kombiniranim tehnikama.

Na izložbi se mogu vidjeti i djela Borisa Bućana, koji vam je i prijatelj, i Zlatana Vrkljana od hrvatskih autora. Što vas je privuklo njihovu slikarstvu?

Moje poznanstvo s Bućanom počinje još u srednjoj školi (ŠPU), gdje sam bio oduševljen njegovim prvim plakatima za koje je dobio nagrade, te sam 1990. izdao mapu na temu 30 najlijepših plakata Borisa Bućana. Smatram ga jednim od apsolutno najjačih velikana u hrvatskoj modernoj umjetnosti.

Zlatana Vrkljana sam upoznao dok je bio na likovnoj akademiji i radim mu jednu od prvih samostalnih izložbi u svojoj galeriji, u Pharosu, a također 1987. izdajem mapu “Catalepton”, njegovih bakropisa, ručno akvaleriranih, s pjesmama Alda Čavića.

Upoznali ste mnoge svjetske umjetnike. Koje susrete posebno pamtite i s kojim ste umjetnicima prijatelj?

Teško je izdvojiti poseban susret s pojedinim umjetnicima. Moj susret s Erróom bio je specifičan i srdačan te smo do dandanas ostali prijatelji, kao i s Christom, koji mi je nakon izlaska mape “Lorca” redovito, osobno, slao pozivnice za sve svoje izložbe u svijetu. Zadnja je pozivnica za izložbu u Parizu koja je, nažalost, zbog pandemije, odgođena te još nije otvorena, a Christo je u međuvremenu preminuo. S njim imam jako veliku pismenu korespondenciju.

Što mislite o fenomenu propasti mnogih hrvatskih galerija. Koji su razlozi?

Postoji više razloga za to što su pojedine galerije zatvorene i propale. Glavni je taj da su galerije više bile trgovine, a manje galerije za promidžbu umjetnika, pogotovo što su kolekcionari i kupci umjetničkih djela mogli kupovati direktno od autora u atelijeru po povoljnijim uvjetima, a istovremeno u ekonomskoj krizi kupovna moć, posebice srednjeg staleža, bila je oslabljena. Točka na “i” je i današnja pandemija.

Kako ste 1978. dobili odobrenje od ministra kulture Stipe Šuvara da otvorite prvu privatnu galeriju u Jugoslaviji i cijelom socijalističkom bloku?

Kada sam se odlučio da u Hektorovićevu renesansnom dvorcu, ‘Tvrdalju’, čiji sam većinski suvlasnik, otvorim galeriju, odobrenje za to nisam mogao zakonski dobiti jer za to nisu postojale zakonske osnove. Stoga sam odlučio otići direktno tadašnjem ministru kulture Stipi Šuvaru na razgovor. Kada me je primio, pitao me koji je razlog mog dolaska, na što sam mu ja odgovorio da sam došao po savjet jer se dvoumim trebam li u Hektorovićevu dvorcu otvoriti pizzeriju ili galeriju. Na moje pitanje odgovorio je: “Kakva pizzeria ti pada na pamet?! U takvom kulturno-povijesnom objektu može biti samo galerija”. Moj odgovor je bio: “Za pizzeriju mogu dobiti dozvolu, a za galeriju ne”. Nakon toga, Stipe Šuvar mi je izdao ministarsko odobrenje koje mi je otvorilo put galeristike, što sam iskoristio za promidžbu naših umjetnika u zemlji i inozemstvu, išavši kao galerija Politeo po svjetskim sajmovima umjetnosti.

Koje hrvatske umjetnike cijenite?

Kroz svoj galeristički rad u zemlji i inozemstvu upoznao sam gotovo sve velike hrvatske umjetnike, od kojih su, nažalost, neki već preminuli – Murtić, Prica, Rabuzin, Nives Kavurić-Kurtović, Lovrenčić, Šutej, Picelj, Kožarić, Lesjak i drugi.

Što mislite, zašto nema više hrvatskih umjetnika koji izlažu u svijetu i ulaze u svjetske antologije?

Osnovni i najvažniji razlog je vrlo jednostavan, a to je da naši umjetnici koje bih mogao, i koji bi se mogli plasirati na svjetskoj sceni, nemaju jake mecene koji bi financijskim injekcijama potpomogli skupe međunarodne promocije. Tipičan primjer je kako su udruženi talijanski industrijalci suhomesnatih proizvoda svojim mecenskim pomaganjem, a po izboru Pierrea Restanyja, potpomogli lasniranje grupe “Arte Povera”, koja je nakon toga postigla svjetsku slavu i velike financijske uspjehe.

Kao galerist, mnogo ste izlagali na međunarodnim festivalima galerista. Koja gostovanja posebno pamtite i koliko ste uspjeli promovirati hrvatske umjetnike?

Prvi put nakon poslane dokumentacije o dotadašnjem radu galerije Politeo i specifikacije umjetničkih djela i autora koje bih tada izlagao, organizator, Fiac Edition iz Pariza, odgovorio mi je da s obzirom na kvalitetu mogu izlagati. Na toj sam izložbi, 1989., također izložio mapu “Hommage à Paris”, posvećenu dvjesto godina pada Bastille i sto godina Tour Eiffela s bakropisima hrvatskih umjetnika Lovre Artukovića, Hame Čavrka, Ivana Lackovića Croate, Željka Lapuha, Dimitrija Popovića, Ljubomira Stahova, Ivice Šiška, Matka Trebotića, Zlatka Vrkljana i s predgovorom M. Pirrea Saurata. Nakon svečanog otvorenja Fiaca, te večeri na francuskoj je televiziji mapa bila prikazana s mojim intervjuom i ministrom kulture Jackom Langom. Iste godine mi je tadašnji gradonačelnik, a budući francuski predsjednik, Jacques Chirac, dao pismeno priznanje i odlikovanje.

Nakon toga sudjelovao sam, automatski po pozivima, na Artexpou – New York, Saga90 – Pariz, Tokyo International Art Showu – Japan, Arcou – Madrid, AAF – Ljubljana, Folk Art Societyju – Santa Fe, SAD, Fiacu – Pariz, Artexpou – Bruxelles, Folk Artu – Atlanta, Schenzen – Kina, i drugi. Posebno ugodan događaj imao sam na Fiac SAGA, 1990., gdje sam izložio grafičku mapu Borisa Bućana, a prvi kupac mape bio je Jean-Paul Belmondo koji me je pozvao na svoju predstavu “Cyrano de Bergerac”, a nakon predstave je slijedilo druženje uz jednu prekrasnu večeru. Tijekom te izložbe u Grand Palaisu, posjetili su me moja tetka Jagoda Buić i hrvatski slikar Slavko Kopač koji su mi dali veliki kompliment za kvalitetu, izbor i prezentaciju hrvatske likovne scene.

Kako je izgledala prva aukcija u Jugoslaviji, 70-ih u zagrebačkoj galeriji Forum, koju ste organizirali?

Prvu sam aukciju, dobrotvornu, radio u galeriji Forum 1974., s tadašnjim najvećim hrvatskim umjetnicima – Murtić, Prica, Radauš, Kosta Angeli Radovani, Nives Kavurić-Kurtović i drugi, čiji je prihod bio namijenjen izgradnji studentskog doma “Stjepan Radić” u organizaciji grupe “Solidarnost 72”. Nakon toga sam organizirao aukcije za sarajevsku olimpijadu i razne druge humanitarne pomoći te me jednom prilikom novinar časopisa Start, u reportaži aukcije u Jugoslaviji, proglasio “ocem aukcija”.

Izdali ste i mnogo vrijednih grafičkih mapa posvećenih velikanima, od Hektorovića do Lorce, za kojega je listove radilo 50 suvremenih umjetnika. Kako ste odabirali umjetnike i gradove za te mape?

Godine 1993. kao galerist izlagao sam na sajmu umjetnosti Arco u Madridu. Kako sam do tada već radio na grafičko-bibliofilskim mapama s domaćim umjetnicima, te iste godine večernjom šetnjom kroz Madrid sa španjolskim slikarom Luisom Mariom Carunchom, koji je radio na mom projektu “Tempestas” (Oluja, 1995.), odlučio sam raditi mapu, prvu međunarodnu, posvećenu španjolskom pjesniku Federicu Garciji Lorci. Carunchu se ta ideja jako svidjela pa je pristao sudjelovati, kao prvi sudionik, a istovremeno mi je ponudio da me poveže s drugim španjolskim umjetnicima kao što su Saura, Berrocal, Capa i Canogar. Svi navedeni umjetnici prihvatili su biti dio mog projekta, ali u međuvremenu je Saura iznenada preminuo. Berrocal me uputio na američkog slikara Rogera Seldena, koji je živio u Milanu. U Madridu sam počeo obilaziti atelijere Luisa Gordilloa, Antonia Girbesa, Miquela Berrocala, Joaquina Cape, Josepa Guinovarta – svi su prihvatili suradnju. Zatim slijedi Pariz, gdje sam, zahvaljući likovnom kritičaru Pierreu Restanyju i čuvenoj galeristici Denise Rene, obišao atelijere Yaacova Agama, Haruhika Sunagawe, Jesussa Rafaela Sota, Vlade Veličkovića, Anotnija Seguia, Bernarda Rancillaca, Jeana Miottea, Jeana Messagirea, Richarda Texiera, Gudmundura Erroa, Petera Satamflija, Ma Tse Lina, Cristiana Krikija, Manabua Kochija, Petera Klasena, Philippea Cogneea, Roberta Combasa i Beverlooa Corneillea. Nakon toga sam u Berlinu, zahvaljujući galeristu Michaelu Schultzu, obišao atelijere Josea de Guimaraesa, Helgea Leiberga, Markusa Lupertza i Cornelie Schleime. Putovanjem kroz Italiju, obišao sam atelijere Emillia Vedove, Alda Mondina i Jannisa Kounellisa. Svi moji kontakti u atelijerima urodili su plodom i suradnjom na mapi “Lorca”.

Kako će izgledati mapa koju radite o Brechtu?

Predgovor za ovu mapu piše mi “brehtovac” Ante Armanini, dramatrug, a dosadašnji autori koji su prihvatili i njihove grafike već su u realizaciji jesu: Erro, Texier, Veličković, Safet Zec, Sunagawa, Moya, Leiberg, Wu, Jingdong, Bućan, Rikizo, Moon. U pregovoru sam sa još 10 autora.

Imate i vrlo vrijedne zbirke product-dizajna Jugoplastike, Biserke i još aktivne slovenske Iskre. Kako ste se i zašto zainteresirali za proizvodni dizajn i kakve sve artefakte imate u tim zbirkama?

Nakon raspada Jugoslavije, a istovremeno s raspadom i zatvaranjem pojedinih tvornica, pokušao sam, i donekle uspio, prikupiti dizajnersko interesantne i vrijedne eksponate Biserke – Zagreb, Jugoplastike – Split, Iskre – Kranj, Stakla – Samobor, Končara – Zagreb, Inkera – Zaprešić i drugih. Dosad sam imao, na temu prikupljenih eksponata, izložbu “Biserka – Walt Disney” u gradskom muzeju Sisak, “Staklo” – gradski muzej Samobor, “Dizajn Iskra” – gradski muzej Sisak, a puno eksponata iz područja dizajna mi je otkupio i muzej MoMA, New York za svoj arhiv.

Izlagali ste i svoju zbirku Disneya i u nas i u Japanu, igračke koje je proizvodila Biserka. O kakvoj je vrijednosti riječ s obzirom na to da vas je zvao i Steven Spielberg da mu prodate neke svoje igračke?

Zatvaranjem tvornice Biserka, skupljao sam sve predmete proizvedene u toj tvornici, ne samo Disneyeve artefakte, te sam tu zbirku izlagao u Novigradu, Sisku, Tokiju, i u Japanu je putovala u više japanskih gradova. Sama vrijednost je sakupljena kulturna baština.

Što je bilo s vašom idejom o otvaranju prvog muzeja plastike u svijetu?

Sakupljajući plastične artefakte iz područja dizajna, svaki sam predmet nakon restauracije detaljno opisao s podacima o proizvođaču, godini i dimenzijama te u studiju Saše Novkovića snimio za dokumentaciju. Jednom prilikom, kada sam profesoru Jošku Belamariću u Splitu pokazao arhiv s gotovo tisuću fotografija, njegova je rekacija bila: “Toni, daj da otvorimo muzej plastike socijalističkog dizajna u Splitu jer se Split kandidira za grad europske kulture”. U gradskoj upravi za tu ideju nije bilo sluha ni interesa, a i daljnji pokušaji za lokaciju takve profesionalno obrađene zbirke bili su bezuspješni.

Među vašim zanimljivim idejama bila je je i ona o otvaranju malog muzeja prezervativa. Kako ste takav muzej zamislili?

Moja je zamisao otvorenje najmanjeg muzeja na svijetu, u današnem “art-decoovskom” kiosku koji je izgrađen za prodaju tadašnjih karata za tramvaje na konjsku zapregu, a kasnije je služio kao kiosk do zatvaranja prije desetak godina, na lokaciji križanja Savske ceste i Klaićeve ulice u Zagrebu. Skupio sam veliku količinu ambalaže prezervativa, čak i iz Prvoga svjetskog rata, i ambalaže koju su radili veliki francuski umjetnici za propagandu borbe protiv AIDS-a, kao i same razglednice koje su se u svijetu tiskale kao besplatni propagadni materijal postavljen na ulazima u kafiće i restorane. Ulaznice su zamišljene kao Durexovi proizvodi s natpisom “JEDNOKRATNA ULAZNICA i JEDNOKRATNA UPOTREBA”. Stupio sam u kontakt s marketingoom Durexa u Velikoj Britaniji te su prihvatili i moguću ideju o sponzorstvu. U zbirci također posjedujem prvu ambalažu, metalnu, današnje tvornice Ris.

Također na putovanjima Zürich – Tokio, svaki put u dućanima Condomania, kupim zanimljive ambalažne primjerke.

Imate i vrijednu zbirku staklenih predmeta. Što se sve nalazi u toj zbirci?

Staklo isto spada u artefakte, a posebno u periodu od 60-ih do 90-ih godina, na području bivše Jugoslavije predmeti poput vaza, pepeljara, zdjela, unikatno-ručno su se lijevali u masivnom staklu. U zbirci također imam dosta predmeta iz Murana i pojedinih unikata naših i svjetskih umjetnika.

Kakve projekte planirate ove godine?

Planiram realizirati grafike za mapu Brecht i u Zaprešiću, te u muzeju “Matija Skurjeni” postaviti izložbu svoje zbirke umjetničko rađenih predmeta tvornice Inker nastalih u periodu 60-ih i 70-ih.