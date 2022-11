Hrvatska kuna ostaje vječna u staklarskoj kreaciji inovativnog Matijaža Gostečnika

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Tik – tak – lagano, ali sigurno curi vrijeme kada ćemo našu nacionalnu valutu – kunu zamijeniti EU valutom – eurom. Bez obzira što mi mislili o tome – euro će neizostavno postati dio naše monetarne budućnosti, a kuna naše monetarne prošlosti. No, i u tom za mnoge tužnom i nostalgičnom trenutku postoji razloga za radost, a kreirao ga je marljivi i inovativni Matijaž Gostečnik (71) iz Slovenj Gradeca.

“Zarobio” je kovanice kune u staklarskom izričaju točnije medaljonu, prigodnom posebice za kolekcionarske namjene i ove jeseni lagano, ali sigurno ih predstavlja javnosti – u prvom redu hrvatskoj. I to vrlo prigodno – jer su Ujedinjeni narodi proglasili su 2022. Međunarodnom godinom stakla.





“Riječ je o spomen medaljonima, koje sam izradio u smislu izvornog protokolarnog, promotivnog, osobnog i božićnog poklona. Hrvatska se valuta kuna poslije 28 godina oprašta i zato zaslužuje jednu lijepu uspomenu. Nadam se da je ova moja kreacija

dovoljno zanimljiva za čuvanje povijesti i svega što je kuna predstavljala, ali će i predstavljati” ističe na početku staklarski umjetnik Matijaž Gostečnik, premium Loyalty član poslovne zajednice Osjeti Hrvatsku.

Čak četvrt stoljeća Matijaž Gostečnik radi sa staklom. Ima bogato tehničko iskustvo, ali je i iznimno inovativan. “Konkretno, čovjek u ovoj branši u svakoj okolnosti treba vidjeti neku priliku za izradu kreacija iz stakla. Da izradi nešto što drugi nisu izradili, posebice jer je staklo jako zanimljiva materijla – vrlo je transparentno. A u slučaju mog spomen medaljona za kune

– 100 posto iskoristivo s obje strane. Nema drugih materijala u kojima bi mogli ovako sačuvati kunu kako to pruža staklo”, pojašnjava umjetnik Gostečnik.

Da bi kuna bila sačuvana u ovako zanimljivoj kreaciji, osim prikupljanja kovanica u svim apoenima koji su malo u službenom platežnom opticaju, staklo se tali na visokih 850 stupnjeva, da bi zatim dobio svoj finalni izgled.

Cijeli svoj život proživio je u Slovenj Gradecu, na samom sjeveru nama susjedne države, ali rado “pogledava” i prema Hrvatskoj, gdje također pronalazi inspiraciju, baš kako ju se i sada našao s našom kunom koju će uskoro zamijeniti euro.

“Dosta sam radio od stakla, primjerice nakita za žene. Imam čak jedno sedam – osam kolekcija do sada. Radio sam s mnogim likovnim umjetnicima koji su davali svoj obol kroz crtački ili slikarski izričaj, a ja sam onda to digao na višu razinu dajući tim

umjetninama oblike u staklu. Zadnjih deset godina uglavnom radim sam i to velike staklene skulpture, koje se svake godine izažu u Slovenj Gradecu, pa tako će biti i ove godine”, opisuje ovaj umjetnik prijašnje, ali i sadašnje svoje aktivnosti.

Najsvježija inovacija je memorabilija vezana uz kunu i skoro uvođenje eura u Hrvatskoj.

“Prije 17 godina kada je Slovenija uvodila euro i opraštala od tolara, napravio sam jedan spomen medaljon, ali za kojega nisam imao toliko iskustva da izgleda ovako dorađeno kao što sam napravio za kunu. No, unatoč tomu, spomen medaljon s tolarom je

izgledao jako dobro i dobili su ga kada je Slovenija ušla u monetarnu euro uniju, svi predsjednici država članica EU-a. Nakon toga sam radio i medaljone s eurom, ali motivima iz Slovenije. Mnogi iseljenici iz Slovenije su to poželjeli nabaviti za svoju

uspomenu i priča o ovom mom spomen medaljonu se proširila svijetom. Sada kada u Hrvatskoj dolazi euro, vidio sam da imam dovoljno znanja, vještine, volje i prije svega strpljenja da napravim spomen medaljon kune”; ističe ovaj kreativac, ističući da je s puno ljubavi i srpljenja napravio “ulovljenu kunu u medaljonu” za dar svima u Hrvatskoj, ali i izvan nje.









Nekoliko spomen medaljona s kunama već je stiglo u Hrvatsku i ima interesa za ovaj vid memorabilije koju Matijaž Gostečnik stvara. Ali uz svoju kreaciju često čuje i propitivanja:

“Pitaju me od kuda to da jedan Slovenac stvara ovakav spomen medaljon za kunu. A ja uvijek odgovorim da ljudska inovativnost i kreativnost nema granica. U mom slučaju – mi smo susjedi i nema razloga da me budemo oslonjeni jedni na druge, pa i na ovakav način. Mi smo se oprostili od tolara, sada i vama slijedi opraštanje od kune, možemo to sve lijepo obilježiti i čuvati kao lijepu uspomenu. Zato je i nastao moj medaljon”, pojašnjava Matijaž Gostečnik.

Kune nabavlja bez problema na hrvatskom tržištu, uspijeva čak “uloviti” i kovanicu od 25 kuna.









“Ta je kovanica izrađena u 19 različitih motiva, za sve važne događaje hrvatske povijesti među kojima je posljednji događaj bio puštanje u promet Pelješki most. Samo tu kovanicu nisam uspio nabaviti, ali ostale imam i stavljam ih u svoj spomen medaljon”, objašnjava Matijaž Gostečnik.

Njegovi spomen medaljoni imaju kolekciju od tri kategorije: medaljon s 25 kovanicom, medaljon sa svim kovanicama uz pet kuna u sredini, te medaljon sa svim kovanicama uz 25 kuna u sredini.

“Najveći izazov mi je bio uroniti sve kovanice da budu u savršenom krugu i balansu da niti jedna ne preklapa drugu kovanicu i da sve budu savršeno složeno. Izrađujem ih userijama i pazim da to bude iznimno estetski dotjeran proizvod jer je riječ o hrvatskoj kuni koja je iznimna valuta za mnoge građane Hrvatske”, opisuje Matijaž Gostečnik, te poziva na suradnju u ovom projektu sve hrvatske i svjetske individualne kolekcionare, ali i poslovnu populaciju kao i muzeje, te ostale institucije koje žele sačuvati kunu i na ovaj način.