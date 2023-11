Glazbeni maraton Berislava Šipuša znakovitog naslova posvećen nekolicini prijatelja i suradnika

Šezdeset i pet godina dug svoj životni i umjetnički “maraton” Berislav Šipuš odlučio je obilježiti drugim koncertom u sezoni Cantus Ansambla znakovita naslova Marathon – With a Little Help from My Friends, posvećujući ga nekolicini svojih višegodišnjih prijatelja i suradnika bez kojih takav njegov put, kako sam kaže, ne bi bio moguć.

Godinu koja je već pomalo za nama, ugledni skladatelj, dirigent i glazbeni pedagog doživio je kao svojevrsnu prekretnicu. U njoj je stigao niz važnih priznanja za njegov rad. Recentnim nastupom s Cantus Ansamblom Šipuš je, stoga, želio na stanoviti način zaokružiti 2023. koju smatra i više nego važnom u svojoj karijeri.





U njoj je svjetlo dana, među ostalim, ugledalo diskografsko izdanje s reprezentativnim ostvarenjem njegova opusa – Pasijom u ediciji Ligatura (Cantus/HDS – HRT). Osim toga, slavni Kvartet Arditti na Osorskim glazbenim večerima predstavio je njegove gudačke kvartete, da bi ih zatim studijski snimio za nosač zvuka čiji izlazak očekujemo početkom naredne godine. Kao dirigent održao je zapaženi slavljenički koncert sa Zagrebačkom filharmonijom na kojem je izveo svoju mladenačku Ciacconu. A u 2023. stigle su i prestižne nagrade – obje za Pasiju: Vladimir Nazor Republike Hrvatske te Boris Papandopulo Hrvatskoga društva skladatelja.

Važnim priznanjima 8. studenog pridružila se i Nagrada Ars summa Universitatis, koja se dodjeljuje “zaposlenicima u umjetničko-nastavnim zvanjima za umjetničko-nastavne rezultate u promicanju umjetničkih disciplina i struke, nacionalne kulture i umjetnosti, te prijenos znanja, posebice u odgoju mladih umjetnika i stručnjaka u umjetničkom području Sveučilišta u Zagrebu”.

Tu je, dakako, i stalna djelatnost s Cantus Ansamblom kojemu na čelu, kao umjetnički voditelj, stoji od njegova osnutka na Muzičkom biennalu Zagreb, sada već 22 godine.

“Zato sam se zapitao: zašto ne ‘proslaviti’ takvu zanimljivu godinu s ljudima koji su mi pomogli u ostvarenju ciljeva koje sam si zacrtao te bez kojih nikad ne bih došao do te točke u karijeri… Tijekom godina izvodio sam fantastičnu glazbu tih skladatelja, nastupao s njima. Svi su mi pomogli, a pomogli su također Cantus Ansamblu da postane najznačajniji ansambl za novu glazbu u regiji.”

Za koncert Cantus Ansambla zakazan za ponedjeljak, 27. studenog u 20:00 sati u Maloj dvorani Lisinski, nova djela na Šipuševu zamolbu skladala su četvorica priznatih europskih skladatelja: španjolski skladatelj i dirigent Mauricio Sotelo, njemački skladatelj i dirigent hrvatskoga podrijetla Miro Dobrowolny, potom talijanski skladatelj Nicola Sani te također talijanski skladatelj Marcello Filotei.

“Poštujem Berislava zbog njegove posvećenosti glazbi. Kao dirigent nagradio nas je brojnim praizvedbama djela sa svih strana svijeta”, poručuje ugledni poljski pijanist i skladatelj Zygmunt Krauze, koji će u Zagrebu nastupiti u izvedbi svoje skladbe Poem of Apollinaire. “Stvaranje glazbe s Berislavom uvijek je poziv na kreativnost, potiče maštu i radost”, zaključuje pak veliki talijanski flautist i skladatelj Roberto Fabbriciani, koji će predstaviti solističku dionicu u novome djelu Marmalade skies Nicole Sanija, povezujući naslov svoje kompozicije s naslovom samoga koncerta i referencama na slavne The Beatlese.

Naša ugledna mezzosopranistica Martina Gojčeta Silić, također stalna suradnica Berislava Šipuša i Cantus Ansambla, nastupit će u uspješnici akademika Frane Paraća, skladbi Memorie. Na taj način Cantus Ansambl, koji je ovo djelo i naručio te ga često izvodi, obilježit će 75. rođendan toga uglednoga hrvatskog skladatelja.









Ratko Vojtek pojavit će se, pak, na početku koncerta u uspješnici samog Šipuša, skladbi Dick Tracy and the Mystery of Pretty Piet. Posrijedi je skladba s početaka Šipuševa skladateljstva, prva iz serije kompozicija u kojima glavnu ulogu igra skladateljev alter ego, mitski dekster Dick Tracy, koja je obilježila karijere i autora i toga osebujnog multiinstrumentalista.

U praizvedbi skladbe Ricordarsi di vivere Marcella Filoteija sudjelovat će mlada sopranistica Gabriela Mijatović, dječji glas izvest će Andrija Bošković, a pridružit će im se dramski umjetnik Sreten Mokrović, stalni Šipušev suradnik koji je ulogu naratora preuzeo i u njegovoj Pasiji. Dionice saksofona u novome djelu Mauricia Sotela (Alegrias a Bero) tumačit će naš sjajni saksofonist Tomislav Žužak.

“Surađujemo preko dvadeset godina i jednako smo dugo prijatelji”, izjavljuje Miro Dobrowolny u povodu skore praizvedbe svojega djela Preludio e Sinfonietta. “Postoje ljudi koje znate vječno, a imate osjećaj da ste ih upoznali jučer. A postoje i oni drugi, poput Berislava, koje znate od jučer, ali imate osjećaj da ih poznajete čitav život”, zaključuje Marcello Filotei i tako šalje najbolju pozivnicu da ne propustite ovaj koncert.

Ulaznice osigurajte u sustavu ulaznice.hr ili na blagajni dvorane Lisinski.

CANTUS ANSAMBL – SEZONA 2023./2024.









Ponedjeljak, 27. 11. 2023.

Mala dvorana KD Vatroslava Lisinskog, 20:00 sati

CANTUS ANSAMBL

BERISLAV ŠIPUŠ, dirigent

Program:

BERISLAV ŠIPUŠ

Dick Tracy and the Mystery of Pretty Piet, za basklarinet, tamtam i steel chimes

Ratko Vojtek, basklarinet

MAURICIO SOTELO

Alegrias a Bero, za sopran, alt i tenor saksofon i komorni ansambl (praizvedba)

Tomislav Žužak, saksofoni

MIRO DOBROWOLNY

Preludio e Sinfonietta, za komorni ansambl (praizvedba)

NICOLA SANI

Marmalade skies, za flautu i komorni ansambl (praizvedba)

Roberto Fabbriciani, flauta

FRANO PARAĆ

Memorie, za glas i komorni ansambl (u povodu skladateljeva 75. rođendana)

Martina Gojčeta Silić, mezzosopran

MARCELLO FILOTEI

Ricordarsi di vivere, za sopran, dječji glas, naratora i komorni ansambl (praizvedba)

Gabriela Mijatović, sopran

Andrija Bošković, dječji glas

Sreten Mokrović, narator

ZYGMUNT KRAUZE

Poem of Apollinaire, za klavir solo i 12 instrumenata

Zygmunt Krauze, klavir