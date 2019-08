Filmski tjedan u Vinkovcima

Udruga ljubitelja filma RARE iz Vinkovaca i treću godinu zaredom pripremila je bogat filmski program u Lapidariju Gradskog muzeja u Vinkovcima. Povezivanjem programa 7. Antičkih filmskih večeri i 13. Festivala dokumentarnog rock filma (DORF) slavonski ljubitelji dokumentarnih filmova u tjednu od 19. do 24.8. uživati će u projekcijama recentne filmske produkcije uz popratni program/Uvodni dan 17.8.2019.

Vinkovci uskoro postaju filmski centar Slavonije. Ljubitelji filmova u Vinkovcima će pogledati tijekom Filmskog tjedna 17-24.8. ukupno 12 dokumentarnih filmova. Regionalna selekcija ovogodišnjeg izdanja predstavit će ukupno 6 novih glazbenih dokumentarnih filmova, iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. U programu Tajna povijest rocka bit će prikazano ukupno 6 filmova, iz Hrvatske, Slovenije, SAD, Kanade, Velike Britanije i Kazahstana. U popratnom programu OFF DORF publika će imati priliku vidjeti promociju knjige, nastup DJ iz Austrije, nastup one-man pantomimičara i izložbu fotografija.

Zagrijavanje i uvod u ovogodišnji Filmski tjedan u Vinkovcima održat će se u subotu 17.8. u Lapidariju GMV. Na programu je projekcija sjajnog filma slovenske redateljice Petre Seliškar „Moj svijet je naopačke“ (Petra Pan Film Production, 2016) – zanimljive kombinacije živih izvedbi vodećih alternativnih glazbenika svijeta (Hugo Race, Chris Eckman, John Parish, Tomaž Pengov, Josipa Lisac, Bernays Propaganda…) koji sviraju Ježekove pjesme i njegovih nevjerojatnih arhivskih materijala, koji su nastajali od 1960-ih do 1980-ih. Poslije projekcije nastupit će Franto Frantic Something completely frantic! – impresivan nastup u kojem oduševljava u 28 uloga: svira, pleše, plače, nasmijava nas i tjera na razmišljanje.

U DORF programu će biti ukupno 8 hrvatskih premijera i 1 svjetska premijera.

Igor Čoko i Lea Vahrušev predstavit će u Vinkovcima ekskluzivnom premijerom kratki film radnog naslova „Rock’n’roll u Okružnom zatvoru“ (Grain i Okružni zatvor u Beogradu, Služba za tretman 2019) – o nastupu sjajnog sastava Repetitor u beogradskom Okružnom zatvoru, koncertu koji su 2017. odsvirali za osuđenike. Impresivan nastup zabilježen je kamerom, a u popratnom programu Igor Čoko predstavit će i fotografije nastale u istom zatvoru – tijekom cijelog trajanja festivala, u Galeriji Slavka Kopača.

Iste večeri će film „Bure Bareta“ biti premijerno prikazan u Vinkovcima i u Širokom Brijegu, na odličnom, 20. Mediteran film festivalu. Autori pobjedničkog DORF filma o bubnjaru Bijelog dugmeta – trojac Robert Bubalo, Mario Vukadin i Renato Tonković – snimili su zanimljiv glazbeni dokumentarac: legendarni Goran Bare zavaljen u stolici govori im o djetinjstvu, odrastanju i zrelosti, o ljubavi, Trumpu i alergiji na ambroziju, o tome zašto mu je uvreda kad ga nazovu rocker i o mnogočemu drugom – o čemu do sada nije govorio. I sve to začinjeno žestokim “teškim bojama”…

Kao montažer na 2 filma i redatelj jednog filma, slavonskoj publici na Filmskom tjednu predstavit će se sjajni dubrovački filmaš Vladimir Gojun. U odličnom portretu „Times of great depression“ (Nukleus film, 2018) predstavlja nam blues glazbenika Adama Semijalca, poznatijeg kao Bebe na vole.

Ovogodišnji DORF 21.8. otvara premijera – projekcija nagrađivanog filma o kultnom sastavu iz Seattlea „ Boom! A Film about the Sonics“ (2018.), autora Jordana Albertsena (SAD).

Dugo očekivana priča o bandu koji je utjecao na cijeli žanr, svirao uzbudljivi rock and roll i postavio temelje punk rock eksplozije prikazana je u emotivnoj posveti autora, koji ih je pratio 10 godina. U filmu su prikazani impresivni materijali, izjave nadahnutih sugovornika (Mudhoney, Pearl Jam, Jack Endino…) uz kronološki prikaz vrlo kratke karijere ovog utjecajnog sastava. Dobili smo dokumentarni film koji odlično pokazuje zašto su Sonics toliko važan band, film koji završava sa (neočekivanom) reunion svjetskom turnejom, novim studijskim albumom i – davno zasluženim jednoglasnim priznanjem za njihovu neobuzdanu i divlju glazbu, koja i danas zvuči svježe i opasno.

Autor ovogodišnjeg DORF designa je nagrađivani mladi autor Martin Peranović iz Otoka. Nagrade laureatima je izradio kipar i strip autor Miro Župa iz Splita.