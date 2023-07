Emotivan Goran Karan: ‘Ljudima ću pokazati svoje manje poznato lice, samo istina’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Poseban dan u karijeri legendarnog hrvatskog glazbenika Gorana Karana je četvrtak, 6. srpnja kada će u 21.30 sati na Lovrjencu biti izvedena praizvedba solo mjuzikla “Ljubav je fer“. Midsummer Scene festival, koji se održava devetu godinu zaredom, najbolja je platforma za projekt karijere karizmatičnog Splićanina.

“Ovim djelom ljudima ću pokazati svoje manje poznato lice. Kroz nove pjesme i priče još bliskije ću se upoznati s publikom. Ideju za solo mjuzikl ”Ljubav je fer” nosim dugo vremena, a sve što u njemu pjevam i govorim, plod je mojih iskustava, ali isto tako i života i ljubavi nekih meni dragih ljudi. Dakle, samo istina!”, otkriva Goran Karan i dodaje: “Također, pjevanje uz akustičnu gitaru uvijek nosi dašak romantike i iskreno i izravno prenosi osjećaje. Zbog toga sam predstavu odlučio ogoliti do minimuma produkcijskih potreba, kako publici i meni ništa ne bi smetalo da se volimo. Dragi ljudi, dođite puna srca i ne bojte se… Sve što se dogodi u pjesmi, ostaje u pjesmi.”

Redatelj ovog djela je Ivan Leo Lemo, čiji je međunarodni opus prepoznat, prihvaćen i nagrađivan. “Ono što je meni s ljudske strane bitno i najvažnije jest ono što je Ivan Lemo osim svojih redateljskih stručnih sposobnosti. A Ivan Lemo je osoba neizmjerno širokog duha, uz to i moj Splićanin, generacijski nedaleko od mog vremena. To nam je dalo isti jezik, lakoću razumijevanja i bliskost humora. On je od prvog trenutka ušao cijelim srcem u ovaj projekt, pa je naš umjetnički rad bio obostrano zadovoljstvo. Kako bismo ”Ljubav je fer” postavili na scenu, valjalo nam je na kreativan način osmisliti originalan i jedinstven način izvedbe, pa smo tako ustanovili jedan novi scenski oblik, koji sam nazvao solo-musical”, zaključio je Goran.





Midsummer Scene je projekt Turističke zajednice grada Dubrovnika i Grada Dubrovnika, u produkciji Brilliant Events Dubrovnik i Honey – Tongued Theatre Productions Ltd. London.

Ulaznice za cijeli program Midsummer Scene Festivala mogu se kupiti u sustavu Ulaznice.hr.