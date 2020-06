Dvorana HGZ spremna za nove doživljaje

Dvorana HGZ-a spremna je ponovno okupiti ljubitelje glazbene umjetnosti na koncertima i potpuno je sigurna da ih za koji dan ugosti, jer je provedena hitna sanacija krova i dvorane u kojoj je, tijekom sanacije, otkriveno da su njezini zidovi bili oslikani, najavljeno je u četvrtak.

Dobre vijesti o završetku hitne sanacije krova i dvorane Hrvatskoga glazbenog zavoda (HGZ) bile su i povod konferenciji za novinare održanoj u HGZ-u na kojoj su sudjelovali ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, arhitekt Roman Šilje koji vodi obnovu HGZ-a, pijanist Petar Klasan, finska violončelistica i direktorica Barenboim-Said Centra Liina Leijala i predsjednica Linos kluba “Kontesa Nera” Olivera Buzadžić.

Predsjednica HGZ-a Romana Matanovac Vučković zahvalila je svima na brzoj i učinkovitoj pomoći potaknutoj ljubavlju i naklonošću prema HGZ-u kao važnoj kulturnoj ustanovi te napomenula da je nakon potresa započeta hitna sanacija jer je krov bio jako oštećen što bi, zbog oborina izazvalo dodatna oštećenja.

Izvijestila je da je samo s krova uklonjeno više od 50 tona šute i dimnjaka, te da je HGZ bio jedna od prvih, ako ne i prva ustanova u srcu grada, koja je postavila skele za obnovu.

Žurna reakcija ministrice kulture i mnogih umjetnika

Prvi među mnogim umjetnicima koji su aktivno reagirali na situaciju koja je zadesila HGZ-a bio je pijanist Matej Meštrović koji je skladao klavirsku kompoziciju “HGZ Potresno”, a njemu su se, istaknula je Matanovac Vučković doista žurno pridružili njegovi kolege umjetnici.

Ministrica kulture podsjetila je kako je HGZ netom prije potresa bio obnovljen zajedničkim naporima te ustanove, Ministarstva kulture i Grada Zagreba u kojemu smo se pak veselili brojnim događanjima za hrvatskoga predsjedanja Vijećem Europske unije što su, nažalost, poremetili koronavirus i potres.

Ustvrdila je da će cjelovita obnova zgrade biti zahtjevna i dugotrajna, što se odnosi i na cijelu povijesnu cjelinu grada Zagreba. S tim u vezi, izvijestila je da se od 11 milijarda eura na kojih je, po metodologiji Svjetske banke, procijenjena šteta od potresa koji je u ožujku zadesio Zagreb i njegovu okolicu, oko sedam milijarda eura odnosi se na štete koje je pretrpjela kulturna baština.

Istaknula je da je Ministarstvo kulture predalo zahtjev za pomoć Europskom fondu solidarnosti, da je pripremjen i prvi zajam Svjetske banke, kao i da je pred nama sljedeća financijska perspektiva.

Hitna sanacija ‘teška’ oko 800 tisuća kuna, donacije zasad više od 334 tisuće kuna

Kako bi pomogli što bržoj obnovi HGZ-a u akciju su se uključili mnogi umjetnici, među kojima i hrvatski pijanist Petar Klasan koji je pokrenuo, u suradnji s HGZ- om i Lions clubom “Kontesa Nera”, međunarodnu inicijativu za prikupljanje novca za obnovu HGZ-a – najstarije hrvatske glazbene institucije.

Klasan je istaknuo da su se pozivu odazvali mnogi ugledni hrvatskih i inozemni umjetnici i sudjelovali na online festivalu “To Zagreb With Love” u okviru ciklusa koncerata koje je organizirao, a završni online koncert bio je 18. lipnja.

Predsjednica HGZ-a izvijestila je kako je u toj, kao i mnogim drugim humanitarnim akcijama, do sada prikupljeno 334.600 kuna, za troškove hitne sanacije koji iznose oko 800 tisuća kuna. Matanovac Vučković istaknula je da se akcije nastavljaju, među ostalim i koncertom na Prisavlju i glazbenom matinejom u Hrvatskome narodnom kazalištu.

Voditelj obnove arhitekt Šilje izvijestio je kako je tijekom sanacije dvorane pronađeno da su njezini zidovi bili oslikani što će, rekao je, u potpunosti doći na vidjelo kada bude potpuno dovršena obnova, a do tada samo fragmentarno. Oslik dvorane djelo je Austrijanca Johannesa Clausena, suradnika Hermana Bollea. Kako je istaknuto, sačuvana je samo jedna fotografija koja to potvrđuje.

Arhitekt Roman Šilje zaključio je da su HGZ i njegova dvorana potpuno spremni i sigurni za publiku koja će tako moći ponovno sudjelovati na glazbenim događanjima.