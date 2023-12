Dubrovačka umjetnica s londonskom adresom predstavila skulpture i jedan poseban rad

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

U galeriji hotela Rixos Premium Dubrovnik otvorena je izložba “Dinamika kvadrata” Deše Vlahutin, dubrovačke umjetnice s londonskom adresom, na kojoj su predstavljene skulpture iz ciklusa “The Path of the Squares” te jedan od njezinih najranijih radova u bronci.

Umjetnički opus kiparice Deše Vlahutin karakteriziraju stroge geometrijske forme i uglačane plohe, bez obzira na to radi li se o toplom drvu, hladnom metalu ili nekim novim, suvremenim materijalima i tehnikama. Slijedeći postulate minimalizma postavljenih još 60-ih godina prošlog stoljeća, koji nalažu ‘manje je više’, autorica svojim radovima nastoji proniknuti u srž odnosa plohe i prostora te samog umjetničkog stvaralaštva.

Radovi Deše Vlahutin temeljeni su na matematičkim zakonima, prvenstveno na Fibonaccijevom nizu, ali i na glazbi. Ritam izvire iz naizgled jednostavnih formi, dinamiziranih ploha kvadrata. Očišćeni su od detalja koji bi mogli odvlačiti pažnju kako bi se istaknulo savršenstvo oblika te dinamika prostornih odnosa koje oni formiraju nagovještajem pokreta.

Prilikom otvorenja uzvanici i predstavnici medija te kulturnih institucija sudjelovali su u Art Brunchu i razgovoru s umjetnicom koji je moderirala kustosica Kristina Stakor.

O umjetnici

Deša Vlahutin rođena je u Dubrovniku gdje je pohađala Umjetničku školu Luke Sorkočevića. Školovanje je nastavila u Zagrebu, diplomiravši na Akademiji likovnih umjetnosti te je članica HDLU. Održala je niz samostalnih izložaba u Hrvatskoj i inozemstvu te je sudjelovala na brojnim grupnim izložbama. Živi i radi u Londonu.