Držite lice prema suncu i nećete vidjeti sjene!

Autor: Marina Tenžera

“Optimizam je vjera koja dovodi do postignuća. Ništa se ne može učiniti bez nade i samopouzdanja. Vjerujte! Nijedan pesimist nikada nije otkrio tajne zvijezda ili otplovio do neistražene zemlje ili otvorio novo nebo ljudskom duhu” – zapisala je u svojoj knjizi „Optimizam” jedna od najvećih i najplemenitijih američkih spisateljica – slijepa i gluha Helen Keller koja je doktorirala filozofiju. Knjiga je prevedena na hrvatski jezik u izdanju (Teovizija, Zagreb, Kaptol 13, izdavač Ivica Domačinović). Ovu prekrasnu knjigu vam predstavljamo u ovim teškim vremenima kada su ljudi uplašeni od svjetskog nuklearnog rata, recesije, smrtonosne pandemije i emocionalno načeti od strahovitih potresa u Zagrebu i na Banovini.

Poput svjetionika

U ovoj knjižici džepnog formata „Optimizam”, kako je zapisala Sanja Tarczay, predsjednica Hrvatske udruge gluhoslijepih osoba „Dodir”, Helen Keller poput svjetionika signalizira put od uzburkanog životnog mora do sigurne luke. U toj knjizi, Helen nam pokazuje koliko su važni slobodan duh i veličina srca za nesputano i kreativno mišljenje, kao i za pozitivno i stvaralačko ponašanje koji su osnovni preduvjeti za sreću. Helen se uzdigla do duhovnog savršenstva unatoč tome što ju je bolest na samom početku života otrgnula od svijeta i ostavila gluhom, slijepom i nijemom. Sve je započelo 27. lipnja 1880. u malenome gradiću Tuscumbiji u državi Alabama (SAD). Helen se prvih 18 mjeseci života razvijala normalno do dana kada je oboljela od meningitisa, koji ju je ostavio u potpunoj tami. Koliko je Helen izgubila u perceptivnom smislu bit će nam jasnije iz podatka da putem osjetila vida i sluha dobivamo 95 posto informacija o okolini u kojoj boravimo. Njezini roditelji nisu gubili nadu i 1887. godine za svoju su djevojčicu našli mladu učiteljicu iz Perkisnovog zavoda za slijepe Anne Mansfield Sullivan. Od prvog dana Anne je započela tešku bitku za povratak Helen u svijet. Koristila se jednoručnom abecedom u komuniciranju, kojom je Heleni pokušavala dati značenje stvarima. Svaki puta kada je Helen nešto primila, Anne je jednoručnom abecedom slovkala po raširenom dlanu Helenine ruke. Helen dosta dugo nije uočavala povezanost riječi sa stvarima do dana kada je shvatila značenje riječi „voda”. Anne je jednu Heleninu ruku stavila pod mlaz vode, a na drugoj je ispisivala „voda”. Toga dana, sjeća se kasnije Helen Keller „noć je pobjegla pred danom, a ljubav i nada provrele su u obliku žestoke težnje za saznanjem”. Svakog dana djevojčica je usvajala nove riječi, a najlakše je pamtila imenice i radne glagole. Teže joj je bilo spoznati apstraktne riječi „osjećati”, „voljeti” i „Bog”. Sa deset godina započela je mukotrpnu govornu rehabilitaciju. Pokušavala je imitiranjem proizvoditi glasove, tako što je prstima prelazila po usnama i tako zapamćivala položaje usana i jezika, dok je učiteljica proizvodila određen glas. U početku njezin je glas bio svima nejasan, osim njezinoj učiteljici. No, kako je djevojčica stalno težila za time da što jasnije i bolje govori – u tome je, na posljetku uspjela jer je žarko željela razgovarati sa svojim roditeljima.

Doktorat iz filozofije

Kada je doktorirala filozofiju jedna od knjiga koju je napisala je „Optimizam” u kojoj navodi: „Većina ljudi mjeri svoju sreću po tjelesnoj ugodi i materijalnom posjedu. A ako promaše taj cilj, kakvog li nezadovoljstva i nevolje! Kada bi se sreća mjerila materijalnim mjerama, onda bih ja koja niti vidim, niti čujem – imala dovoljno razloga da sjedim i naričem. No ja sam sretna unatoč svojim tjelesnim manjkavostima, jer je taj osjećaj sreće u meni tako dubok i jak te predstavlja pravu ispovijest vjere; postaje filozofijom mog života, jer sam ja uz tako teške uvjete optimistkinja, to je moje svjedočanstvo zaslužilo da bude saslušano. Nekada sam poznavala ponore u kojima nije bilo nade i gdje je bila tama, ali je nadošla ljubav i oslobodila mi dušu. Nekada sam se uništavala bjesneći protiv zidova koji su me zatvarali, a sada sam radosna u uvjerenju da mogu misliti, raditi i postignuti nebesa. Zato moj optimizam nije neko sentimentalno zadovoljstvo. Jedan pjesnik se nekoć izrazio da bih ja morala biti sretna jer ne vidim gole i hladne stvarnosti, nego živim u svojim lijepim snovima. Istina je, ja živim u jednom lijepom snu, ali je taj san stvarnost i sadašnjost koja nije hladna, nego topla i odjevena u tisuću blagoslova. Ono zlo o kojem je pjesnik mislio da bi imalo predstavljati varku, upravo je potrebno da bi se radost mogla shvatiti s punim razumijevanjem”, piše spisateljica i nastavlja: „Samo u dodiru sa zlim ja sam naučila osjećati veličanstvo istine, ljubav i dobrotu. Upravo zato jer sam sa zlom bila u doticaju, postala sam još uvjerenija optimistkinja. Mogu reći iz punog osvjedočenja da borba, koju zlo čini potrebnom, može postati blagoslovom. Ona nas uvodi u najtajnije bivstvo stvari, te nas uči da koliko god je svijet pun nevolja, isto tako obiluje sredstvima da se te nevolje svladaju. Moj optimizam se dakle ne osniva na poricanju zla, nego na vedroj vjeri u pobjedu dobrote. Ja nastojim u svemu i u svakomu gledati najbolje i to najbolje učiniti dijelom svog života. Dakle, idite naprijed, ne mirujte, što god činili, činite naporom svekolike snage! Djelujte dok ima dana, jer će se spustiti noć, gdje nitko ne može raditi. Čitavo vrijeme koje sam provela na visokim školama i čitav moj studij bio je posvećen otkrivanju dobrote. U literaturi, u filozofiji, u religiji i u povijesti naišla sam na temeljita svjedočanstva svoga vjerovanja”.

Od Sokrata do Spinoze

Kako nadalje piše ova doktorica filozofije – od Sokrata preko Platona i Berkleya (irski biskup, filozof spiritualističkog smjera, živio od 1684. do 1753. godine), sve do Kanta označuje filozofija napore i težnju ljudskoga duha da se oslobodi tereta materijalnog svijeta i da odleti u svemir čiste zamisli. Platonova zamisao svijeta ima posebno značenje i snagu, jer stvari koje vi vidite, čujete i osjećate – nisu posljednja i konačna stvarnost, nego samo nesavršene pojave zamisli, načela i duha. Zamisao je istina, a sve ostalo je varka. Berkley me je naučio da vaše oči primaju obrnutu sliku predmeta, i da ta slika bude u vašem mozgu naknadno i podsvjesno ispravljena i otada sam počela slutiti da oko nije nikakav posve pouzdani instrument. Učinilo mi se da je Platonova filozofija napisana baš radi moje utjehe. Za mene značenje filozofije ne postoji samo u njezinim istinama, nego također u blaženoj povučenosti njezinih velikih učitelja. Oni su rijetko kada bili od ovoga svijeta, štoviše i onda kada su se kao Platon i Leibnitz kretali po svjetskim salonima. Oni su bili gluhi za buku života i slijepi za njegove razonode. Ja razumijem kako je Spinozi bilo moguće da mirno zaspi i ostane sretan i onda kada je bio izopćen, siromašan i prezren, te u jednakoj mjeri sumnjičen od Židova i kršćana. On je ljubio dobrotu radi dobrote same. Filozofija me dakle uči da vidimo tek sjene, da je naše saznanje samo djelomično i da su sve stvari podvrgnute neprekidnoj mijeni, ali ljudski duh, nepobjedivi duh obavija svemir onakvim kakav on jest, pretvara sjene u stvarnosti, gdje zlo postaje samo „stajalište na putu za dobrotom”. Svi veliki svjetski filozofi ljubili su Boga i vjerovali u unutarnju dobrotu ljudi. Filozofija je povijest duhovnog života čovječanstva. Što se tiče Schopenhauera on je bio neprijatelj čovječanstva; ako je već ozbiljno vjerovao da je ovaj svijet najgori od svih mogućih svjetova, nije trebao objelodaniti nauk koji ljudima krade poticaje za borbu protiv postojećih prilika. Ako je njega život darivao kamenjem mjesto hljebom, bila je to samo njegova krivnja. Tolstoj je izrekao da je Amerika sapeta verigama mamona. No, Tolstoj i ostali Europljani moraju znati da se Amerika postavila pred zadaću da asimilira sve strance koji se iz svih zemalja zgrnuše na njezino tlo i da ih slije u jedan narod s jedinstvenim nacionalnim duhom.

Amerika

Istina, kako piše Helen, Amerika se u obilnoj mjeri posvetila rješavanju materijalnih pitanja – oplodila je zemlju, otvorila rudokope, natopila pustinje, ispreplela kopno mrežom tračnica i odgajala svoje ljude kako bi vještinu svakog pojedinca mogla staviti u službu svačijih potreba. Amerika može kraj svih tih nastojanja ipak biti sebičnom, ona je možda još danas poklonik mamona. No Amerika predstavlja isto tako domovinu ljubavi za bližnje i domovinu trgovine. U velikim gradovima, u bujici prometa, ruku pod ruku s bučnim tvornicama i do neba visokim zgradama, mogu se vidjeti škole, knjižnice, bolnice, parkovi – sve sama djela socijalne skrbi. Kada si predočim sve te činjenice, dolazim unatoč Tolstoju i nekim teoretičarima do saznanja da je ipak divota biti američkim građaninom. U Americi optimist nailazi na obilje razloga da se pouzda u sadašnjost i da vjeruje u budućnost, a tu vjeru trebalo bi proširiti na sve velike narode Zemlje. Ispod sumnja, nemira i materijalizma koji nas sapinju, tinja i gori nepokolebljiva vjera. Eto, gledajte kako su poput gljiva iz zemlje nikli instituti za slijepe, gledajte koliko je gluhonijemih naučilo ne samo čitati i pisati, nego i govoriti. Nijedan gubitak od poplava, požara, niti uništenje gradova i hramova od neprijateljskih sila prirode – nije čovječanstvo orobilo za toliko plemenitih života i pobuda koliko ih je uništila međusobna nesnošljivost. Vidim Isusa koga su pribili na križ. Vidim njegove sljedbenike, gonjene, mučene i paljene. No misao bratstva među ljudima ponovno sviće. Stare predrasude čovjeka prema čovjeku uzmiču pred sjajem velikodušnog osjećanja. Snošljivost je dakle pripremila mjesto osjećaju bratstva među iskrenim ljudima svih vjera i mišljenja. Život je plodno polje na kojem će nicati pravda ako upotrijebimo ispravna sredstva i budemo na svome mjestu. Kada dopustimo da nam pesimizam obuzme dušu, onda je čitav život okrenut na glavu, prazan i nesnosan. A da sam ja svoj život promatrala s pesimističkog gledišta, bila bih već davno izgubljena. Sv. Bernardin je bio tako velik optimist te je vjerovao da bi 250 prosvijetljenih muževa razganalo tamu koja je za vrijeme križarskih vojna sve zastirala. Ivan Bosco, dobročinitelj siromaha, omražen i progonjen od talijanskih gradova, bio je također optimist i prorok. Iako su ga ismijavali i proglasili ludim, on je radom svojih ruku izdržavao dom sitne i ostavljene nejačadi. (sv. Ivan Bosco je utemeljitelj crkvenog reda salezijanaca koji na zagrebačkom Jarunu imaju predivnu crkvu Sveta Mati Slobode posvećenu palim braniteljima u Domovinskom ratu i crkva svakodnevno skrbi za mlade sportom i predavanjima, op. au).

Kada je doktor Seguin izjavio da bi mogli podučavati slaboumne, nastavlja spisateljica, opet su se ljudi smijali, i sami sebe uvjeravali u svojoj samodopadnoj mudrosti da niti on nije bolji od duševnih bogalja. Tako su eto optimisti vazda u čistoj svjetlosti sunca. Pesimizam ubija nagon koji čovjeka sili na borbu protiv siromaštva, neznanja i zločina. Optimist shvaća da ljudskim činima ne upravljaju pukovi i vojske, nego da čovjeka pokreću moralne sile, da su osvajanja Aleksandra i Napoleona daleko manje trajna od pobjeda Newtona, Galileja i sv. Augustina, koji bez buke osvojiše svijet. Misao je jača od vatre i mača. Jer me obasjava sunčano svjetlo pravog i trijeznog optimizma, ja vidim u svojoj mašti kako iz ogorčenih borba suprotnih sistema i sila pomalo nastaje sjajnije duhovno doba, doba gdje više neće biti ni Engleske, ni Francuske, ni Njemačke, ni Amerike, nego samo jedna porodica, to jest čovječanstvo, samo jedan zakon, mir, samo jedna potreba, sklad, samo jedno sredstvo, rad, samo jedan sudac, Bog.

Smrt Helen Keller

Kada je ova veličanstvena spisateljica umrla 1968., senator države Alabame je kazao: „Helen će živjeti i dalje, ona je jedna od nekolicine besmrtnih imena koja nisu rođena da umru. Helen Keller su tijekom života u audijenciju pozivali predsjednici SAD-a, premijeri i kraljevi mnogih zemalja. Bila je u društvu mnogih poznatih književnika, znastvenika i umjetnika. Osim „Optimizma”, napisala je djela „Sljepoća”, „Moj život”, „Svijet u kojem živim”, „Izlaz iz tame”, „Kako sam postala socijalistkinja”, „U bujici života”, „Moja religija”, „Dnevnik Helen Keller” i „Imajmo vjere”. Stoga ako ste žalosni zbog svega što se događa, posegnite za vrhunskom knjigom „Optimizam” veličanstvene Helen Keller koja je slijepa vidjela samo sjaj Sunca. Podsjetimo i da je američka glumica Anne Bancroft u ulozi Helenine učiteljice Anne osvojila Oscara u filmu o Helen Keller.