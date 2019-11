Dnevnik Diane Budisavljević pokorio Srbiju: Poslije suza i teških uzdaha, publika redateljicu nagradila gromoglasnim pljeskom

Autor: Dnevno

Dnevnik Diane Budisavljević premijerno je prikazan ljetos na Pulskom filmskom festivalu, gdje je osvojio šest nagrada, među kojima i nagradu za najbolji hrvatski film. Nakon što je pokupio nagrade u Njemačkoj, film je premijerno prikazan u Srbiji, u beogradskoj Kombank dvorani, u okviru programa 15. festivala “Slobodna zona.”

Priča o Austrijanki koja je za vrijeme Drugoga svjetskog rata spasila više od 10.000 djece iz ustaških logora, rasplakala je srpsku publiku. “Tišina, suze i teški uzdasi bili su najčešća reakcija publike u Kombank dvorani, dok je gledala dramu s dokumentarnim elementima”, prenose tamošnji mediji.

Redateljica filma Dana Budisavljević bila je prisutna na premijernom prikazivanju filma, nakon čijeg se završetka dvoranom prolomio gromki aplauz.

“Milo mi je što ovdje vidim ljude koji žele neku drugu vrstu poruke i drugu vrstu filma. Naš film pokazuje da život, dobro i humanost pobjeđuju najveće zlo i zato nam je jako važno da ga što više ljudi vidi”, kazala je Budisavljević i dodala da joj nepoznati ljudi nakon projekcija u Beogradu zahvaljuju na hrabrosti, odlučnosti i prije svega, na dobrom filmu.

“Srela sam ljude koji su jako potreseni. Nadala sam se da će se emocije s platna preliti na publiku u Beogradu, kao što se to dogodilo na premijeri u Puli i sretna sam što se to dogodilo”, izjavila je Dana Budisavljević te izrazila nadu u to da će film ubuduće biti obvezno prikazivan u svim hrvatskim školama.