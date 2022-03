Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda

Autor: Marina Tenžera

Čovječe pazi

da ne ideš malen

ispod zvijezda!

Pusti

da cijelog tebe prođe

blaga svjetlost zvijezda!

Da ni za čim ne žališ

kad se budeš zadnjim pogledima

rastajo od zvijezda!

Na svom koncu

mjesto u prah

prijeđi sav u zvijezde!

Slavnom pjesmom Antuna Branka Šimića „Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda” nazvana je senzacionalno lijepa izložba jednog od najnagrađivanijih hrvatskih fotografa u svijetu Nenada Martića koja do 31. ožujka traje u Fotogaleriji Dubrava koju vodi vodi agilni povjesničar umjetnosti i slikar Svebor Vidmar. Nenad Martić dobitnik je više od 100 nagrada i priznanja, od toga 25 zlatnih medalja na FIAP-ovim međunarodnim natječajima. Ovaj slavni fotograf s kojim smo prošlo ljeto imali intervju u tjedniku 7 Dnevno, među ostalim bio je finalist Sonny World Cup-a (2015. i 2016.) i Merit Medal – HIPA natječaja (2017.). Godine 2019. bio je dobitnik Grand Prixa – Fernando Soprano i Nagrade Tošo Dabac te je iste godine proglašen najboljim autorom na „Zagreb salonu 2019.“. Također je dobitnik FIAP-ovih zvanja: AFIAP (2018.), EFIAP (2019.), EFIAP bronze (2020.) i EFIAP silver (2021.).

Kako nam je kazao gospodin Martić, uzeo je za naslov izložbe glasovitu pjesmu A.B. Šimića iz zbirke „Preobraženja” (jedine zbirke koju je Šimić objavio za života i posvetio svojoj djevojci Tatjani Marinić), ne bi li dočarao atmosferu fotografija na kojima je sama sebe u crnom odjelu i šeširu snimao u samoći i tišini u prirodi i ispred spomenika kulture i spomenika mrtvima, ne bi li dočarao meditativnu izloženost čovjeka osamljena „ispod zvijezda”.

Podsjetimo, Antun Branko Šimić (rođen 18.11.1898. u Hercegovini), bio je jedan od najvećih hrvatskih pjesnika i kritičara. Pisao je pjesme, eseje i kritike, u kojima nije poštedio ni velikog Krležu. Prevodio je djela poznatih književnika poput Andréa Gidea i Marcela Prousta. Na njega su utjecali A. G. Matoš i njemački ekspresionisti. Popularizirao je slobodni stih i smatrao je da bi pjesnici trebali odbaciti pjesničke figure te progovoriti o onome što je doista važno. Često je pisao o čovjekovu mjestu u svijetu, o njegovoj malenkosti i nemoćnosti pred Bogom i prirodom. Ivan Goran Kovačić nazvao ga je “pjesnikom tijela i siromaha”.

Stoga su Šimićeve “Zvijezde” doista izvanredna pjesnička šifra za otključavanje vizualnih tajni duboko meditativnih fotografija Nenada Martića u kojima dominira sedam tema – samoća, tišina, mir, spomenici kulture i spomenici mrtvima, čovjek i priroda.

Martić bolji od Banskyja

Analizirali smo četiri vodeće fotografije na izložbi pomoću povijesno umjetničke metode, rječnika simbola i na razini teološke simbolike. Na prvoj i vodećoj fotografiji koja je i plakat za izložbu Martić stoji na ljestvama ispod stabla na Bundeku u ružičasto praskozorje, a iznad ogoljelog stabla leti crveni balon. Simbol ljestvi je teološki – po evanđenju Jakov je u snu ugledao ljestve, svijetle i blistave, čiji je donji kraj stajao na zemlji, dok je vrh dopirao do Neba. Po tim su se ljestvama anđeli penjali i silazili, a na vrhu je bio Gospodin slave koji se obratio Jakovu riječima vrlo snažnog ohrabrenja. Uvjerio je Jakova da se nalazi pod božanskim vodstvom dok je daleko od svojega doma, i da će zemlja na kojoj leži kao prognanik i bjegunac biti predana u baštinu njegovom potomstvu. I kao što su se ljestve prostirale od Zemlje i dopirale do najvišeg Neba, i kao što se Božja slava vidjela iznad ljestvi, tako je i Krist u svojoj božanskoj naravi dopro do Oca i bio jedno s Ocem. I kao što su ljestve, iako su vrhom dopirale do Neba, stajale na Zemlji, tako je i Krist uz pomoć Oca odjenuo svoju božansku narav u ljudsku i našao se na Zemlji „kao čovjek“ (Filipljanima 2,7). Ljestve bi bile beskorisne kada se ne bi oslanjale na Zemlju i kada vrhom ne bi dopirale do Neba. Što se tiče tišne na svim fotografijama, pa i na ovoj, ona je jedna od najznačajnijih teoloških tema u svim religijama, jer tišina jest put prema Bogu. Tišina je, kaže se u samostanskim regulama – velik obred, tišina u duši uvod je u otkrivenje, dok je šutnja zatvaranje. Tišina otvara prolaz prema Bogu, a šutnja ga zatvara. Po mnogim predajama, stvaranju je prethodila tišina, a i po svršetku vremena nastupit će tišina. S druge strane stablo je kao sveti simbol prisutno u svim civilizacijama. Spomenut ćemo samo par primjera. Božica Artemida je božica cedra i oraha, Atis se postovjećuje s borom, Adonis izlazi iz stabla s kojega kaplje mirha, a Atenino je stablo maslina i dodirnuti ga, značilo je svetogrđe. Kako iznad stabla leti crveni balon, fotografija neminovno ascocira na rad globalno proslavljenog londonskog grafitera Banskyja čije je djelo “Djevojčica s crvenim balonom” nastala prema grafitu na Waterloo mostu u londonskoj četvrti South Bank (južni London) – proslavila ovog umjetnika i 2018. kao slika uništena rezanjem, na aukciji slavne kuće Sotheby, što je umjetnik pokrenuo skrivenim mehanizmom, zaradivši goleme milijunske svote, usprkos uništenja djela. Usporedite li Banskyjevu “Djevojčicu s balonom” i Nenada Martića, usuđujem se ustvrditi da je duboko meditativna fotografija stabla s crvenim balonom i čovjekom na ljestvama hrvatskog fotografa mnogo likovno izražajnija, puna apsolutne prirodne ljepote stabala s jezera Bundek u Zapruđu.

Spomenik mrtvima na Podgariću i spomenik ispred bivše Sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Na drugoj fotografiji Martić stoji sam u noći na stepenicama partizanskog spomenika mrtvima u Podgariću koji isijava svjetlo. Riječ je o spomeniku revolucije naroda Moslavine, a načinio ga je jedan od najvećih hrvatskih kipara Dušan Džamonja. Na fotografjii također vlada sveta tišina, samoća i duboka meditativnost spomenika koji svjetli u tami i koji je posveta mrtvima čiji se spomenici nikada nisu smjeli uništavati, bilo partizanski, bilo žrtava Domovinskog rata, jer je riječ o mrtvim borcima koji su svoj život dali za Hrvatsku, u ovom slučaju partizani u okršaju s nacistima. Ovaj spomenik je jedan od primjera apstraktne plastike, koja predstavlja stilizirana krila slobode i pobjede. Krila na spomeniku su vodoravno položeni rebrasti krakovi, od kojih su dva na jednom, a tri na drugom krilu. Tijelo spomenika spojeno je s tlom preko kvadratne baze, što simbolizira penetraciju u prostor, odnosno crpljenje energije iz same Zemlje. Saćasti amblem, sastavljen od uglastih komada svijetlog aluminija simbolizira život, što u završnici objedinjuje spomenik u simbol pobjede života nad smrću i porazom. Na drugoj fotografiji Nenad Martić stoji ispred slavnog spomenika posvećena hrvatskom katoličkom svećeniku, arheologu i povjesničaru – don Frani Buliću, na južnoj livadi danas zgrade Hrvatskog državnog arhiva na Marulićevom trgu.

Don Frane Bulić bio je ugledni hrvatski arheolog, povjesničar, konzervator starina i povjesničar umjetnosti, a rođen je u Vranjcu kraj Splita, dok je studij teologije polazio je u Zadru. Svojim arheološkim otkrićima dao je najveći doprinos upoznavanju ranokršćanske i starohrvatske povijesti na području Dalmacije. Vodio je arheološka iskapanja na mnogim dalmatinskim mjestima, posebno u Solinu. Otkrio je baziliku u Manastirinama u kojoj su bili pokopani mučenici Venancije iz Valerijanova ili Aurelijanova doba te Dujam iz Dioklecijanova doba. Kip posvećen don Frani Buliću izradio je kipar Frano Kršinić 1935. godine. Nenad Martić ispred spomenika stoji u rano zimsko maglovito jutro, koje fotografiji daje zlaćani sjaj.

Svetost mora, kamenog mola i asocijacija na rock operu „Tommy”

I, na kraju četvrta fotografija koju smo odabrali za analizu, pokazuje fotografa kako sam stoji na vrhu mola od bijelog kamena iznad mora u Čizićima na otoku Krku. Bijela boja kamenog mola u kontrastu je s dubokim tamnim plavilom mora. More je simbol dinamike života, sve dolazi iz mora i sve se u more vraća, to je mjesto rođenja, preobrazbi i ponovnih rođenja. Stari židovski pisci izričito kažu da je more Božja tvorevina (Postanak, 1, 10), da mu je ono podčinjeno, (Jeremija, 31,35), da ga može razdvojiti nadvoje kako bi Izraelci mogli proći po suhu (Izlazak, 14,15), izazvati ili stišavati oluje (Jona, 1,4, Matej). More je simbol stvaranja. U mistika more simbolizira svijet i ljudsko srce kao sjedište strasti. „Izvukao sam se iz brodoloma života” piše Grgur Veliki prigodom ulaska u samostan (Pouke o Jobu, Posvećeno pismo). S druge strane, kamen ima ogromno simboličko značenje u svih starih civilizacija. Spomenut ćemo samo dva simbolička značenja. Po legendi o Prometeju, roditelju ljudskog roda, kamenje je zadržalo ljudski miris. Kamen i čovjek predstavljaju dvojako kretanje uspona i silaska. Neobrađen kamen spušten je s neba. Sveti Matej govori o Kristu kojega je Duh poveo u pustinju, a sotona ga nagovara da kamenje prometne u kruh. Simbolizam boja je također biološkog i etičkog reda. Kršćanska je umjetnost bijelu boju pridavala Ocu, plavu Sinu, crvenu Duhu Svetom, zelenu nadi, pa opet bijelu vjeri, crvenu ljubavi i milosrđu, crnu pokori, a bijelu čistoći.









Fotografija neodoljivo podsjeća na slavnu scenu iz glasovite rock opere „Tommy” (1975.), kada frontmen grupe Roger Daltrey u završnim scenama filma Kena Russela, bježi iz vatre na mol i baca se u more te pliva prema kamenim stijenama uz koje se uspinje prema Suncu šireći ruke u aposlutnoj ljepoti spajanja svog tijela sa Suncem, pa cijeli film o gluhom, slijepom i nijemom Tommyju koji savršeno igra fliper, i pokušava svoje znanje prenijeti vjernicima koji ga odbacuju i ubijaju mu majku (Ann Margaret) i očuha (Oliver Reed), ima višestruka religiozna kršćanska značenja. Dakle, Nenad Martić je u ovom doista predivnom ciklusu fotografija objedinio neke od najznačajnijih tema hrvatske kulture, svjetskog filma, kršćanske simbolike, simbolike prirode i simbolike boja.

Martić je rođen 1951. godine u Zagrebu, gdje je diplomirao na odsjeku likovne umjetnosti na Pedagoškoj akademiji. Na samom početku umjetničkog djelovanja bavio se stripom, dok se cijeli svoj profesionalni vijek bavi ilustracijom i dizajnom. Godine 1991. pokreće grafički studio „Dva M“. Fotografijom se počinje baviti 2010. godine. Naročito voli raditi fotografije ljudi uklopljenih u okoliš (street fotografiju) i digitalno manipuliranu fotografiju. Štoviše, i u prijašnjim ciklusima kada je snimao Zagreb, fotografirao je sebe kao čovjeka, Gospodina X u crnom kaputu i šeširu, svedena na mali, neprepoznatljiv lik, snimljen dronom iz zraka, u prostoru kojim dominiraju ukršteni pravci. Te su njegove fotografije Zagreba imale također simboliku samoće i tišine, u kojima je u magičnom fluidu u kojem je grad sniman u suton ili ispod plovećih oblaka i snene atmosfere, postajao nadnaravno lijep. Nenad Martić član je Fotokluba Zagreb i ULUPUH-a. Svoju prvu samostalnu izložbu održao je u Fotoklubu Zagreb 2014. godine, a osvojio je najprestižnije svjetske nagrade za svoje jedinstvene fotografije koje smo naveli.