BRITANCI GA OBOŽAVAJU: Evo kako je The Guardian nahvalio kontroverznog hrvatskog redatelja

Autor: Dnevno.hr

Poznati britanski list The Guardian uvrstio je hrvatskog redatelja Olivera Frljića među najuzbudljivije europske redatelje, navodi da je na jednom zidu u Vinkovcima osvanuo grafit “Smrt Oliveru Frljiću”, te kažu da je on uzrok brojnih prosvjeda i prijetnji nasiljem, kao i da su neki festivali zbog njega ostajali bez sredstava te da ga političari silno žele ukloniti sa scene.

“Frljić je jedan od najkontroverznijih kazališnih redatelja na kontinentu, i jedan od najpotrebnijih’, piše The Guardian koji ističu kako njegov rad satirizira politiku država bivše Jugoslavije, ratno profiterstvo, uspon ultra desničarskog nacionalizma te mlakost demokracije.

“On šokira i izaziva prijezir’, pišu u The Guardianu, navodeći scene iz nekih njegovih predstava, poput one kad su glumci urinirali na kartu regije ili one kad je žena iz vagine izvukla zastavu. “On nepristojnost gura do ekstrema, bez sumnje, ali ovo nije vrijeme za pristojnost’, piše The Guardian, dodavši da je Frljićevo kazalište i kalkulirano.

“On izaziva formu i propituje njezine granice, pišući lažne životopise svojih glumaca, citirajući i kritizirajući druge predstave u svojima… Njegovo kazalište, kako je jedan kritičar rekao, nije ništa više i ništa manje od traženja pravog umjetničkog alata kako bi se zaustavio pad u nacionalni pakao”, piše The Guardian.

Osim Frljića, The Guardian je uzbudljivim redateljima nazvao i Susanne Kennedy iz Njemačke, Juliena Gosselina i Caroline Guielu Nguyen iz Francuske te Yael Ronen iz Austrije.